ФСБУ 9/2025. Часть 2

Продолжаю разбираться с новым ФСБУ 9/2025 «Доходы»*.

*И начал работу для Института профессиональных бухгалтеров Московского региона над Разъяснениями по его применению.

В публикации от 16.12.2025 ФСБУ 9/2025 «Доходы». Первое впечатление был рассмотрен порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета продажи недвижимости по требованиям этого Стандарта.

Есть еще одна интересная проблема (которая раньше не возникала).

Это п. 17, по которому для целей бухгалтерского учета выручки два и более договора, заключенные экономическим субъектом с одним контрагентом и (или) связанными сторонами контрагента, признаются единым договором при одновременном выполнении следующих условий:

а) договоры взаимосвязаны и заключались сторонами с одной коммерческой целью;

б) величина оплаты по одному договору зависит от цены или исполнения другого договора (других договоров);

в) обязанности передать продукцию контрагенту и (или) связанным сторонам контрагента при исполнении договоров фактически представляют собой единую обязанность экономического субъекта.

Перевожу (как умею) более понятно.

В ряде случаев подрядчик (или исполнитель) может заключить с заказчиком несколько договоров, которые могут быть выполнены только последовательно — вначале первый, после него — второй, затем — третий и т. д.

Например, как я это рассматривал в публикации от 28. 09.2024 Поставка и подряд. Часть 3, при заключении смешанного договора, включающего в себя элементы договоров поставки, транспортировки и монтажа (то есть подряда).

Там (надеюсь, большинство со мной согласилось) я пришел к выводу, что финансовый результат (а так же, налогооблагаемую прибыль и налог на добавленную стоимость) подрядчик сможет и должен определить только после того, как передаст результат выполненных работ (речь шла о смонтированном оборудовании) заказчику.

Но зачастую, не знаю уж, с чьей подачи (подозреваю, что это либо сын маминой подруги, который такой молодой, а уже опытный юрист, или тоже знакомый юрист одного хорошего знакомого) руководители порой настаивают на заключении нескольких договоров*.

*Хотя и сам многократно на своих семинарах (да и в консультациях) также настаиваю, что при заключении нескольких относительно простых договоров взамен одного очень сложного всяких непоняток, противоречий и неблагоприятных последствий будет значительно меньше.

Но всё хорошо в меру.

И вот как пример из той самой упомянутой мной публикации.

Вначале стороны (контрагенты) заключили договор на поставку оборудования с доставкой его продавцом же.

Тут проблем ни при применении ПБУ 9/99, ни ФСБУ 9/2025 нет.

Контроль над товаром (по ФСБУ 9/2025 — продукцией) переходит к контрагенту на дату подписания им приемопередаточного акта, то есть при поступлении этого оборудования на его склад (или в другое указанное им место).

Зачем заключается второй договор между этими же лицами, по которому бывшему поставщику, а теперь уже — подрядчику, поручается монтаж этого (ранее им же проданного) оборудования.

По ПБУ 9/99 поставщик начислит доход (отразит выручку) по договору поставки — отдельно, и по договору монтажа оборудования, принадлежащего заказчику — отдельно.

Это может иметь серьезное значение, когда например, оборудование было привезено во второй половине декабря, а монтаж закончен — в конце января - начале февраля следующего года.

Налог на прибыль и НДС по этим договорам также будут начислены отдельно.

И теперь вновь перечитаем тот самый п. 17 ФСБУ 9/2025.

Думаю, что 99,999% увидят, что при заключении этих отдельных (вроде) двух договоров все три указанных там условия выполняются.

Договор на монтаж взаимосвязан с договором поставки и может быть исполнен только после его исполнения (подп. «а»).

Стоимость монтажа зависит от стоимости поставленного оборудования (подп. «б»).

Подрядчик в конечном итоге обязан передать уже пригодное к использованию (то есть смонтированное должным образом) оборудование, ранее им же и поставленное (подп. «в»).

Следовательно, исходя из требований этого самого п. 17 ФСБУ 9/2025, поставщик (точнее, подрядчик) обязан признать эти два заключенных договора (пусть даже и даты их подписания будут разными) одним — договором на изготовление (своим иждивением) пригодного к использованию оборудования.

И финансовый результат должен быть определен единожды — на дату передачи результата выполненных работ.

С точки зрения здравого смысла и логики все верно. Как говорится — следите за руками.

В декабре заказчику привезли оборудование и практически сразу же забрали его для монтажа.

То есть можно сделать вывод, что это не поставка товара (или продукции), а доставка материалов подрядчика (изготовленных им же, или приобретенных) к месту их использования. Контроль за ними (хотя формально заказчик принял их себе к учету) так у подрядчика и остался*

И в регистрах бухгалтерского учета подрядчика это не продажа товара (или изготовленной продукции), а его передача другому должностному лицу этой же организации.

*Кстати, если монтаж будет продолжаться более месяца, то у подрядчика там возникает обособленное структурное подразделение, но это уже другая тема.

Таким образом, доставка материалов на место его будущего нахождения и эксплуатации, дважды подтвержденная к тому же заказчиком (первый раз — при доставке, второй – при передаче подрядчику в монтаж), будет отражена у подрядчика записью:

Дебет счета 10 Кредит счета 10 (21).

Нет передачи контроля над смонтированным оборудованием (которого еще не существует) заказчику.

Следовательно, не выполняются все пять условий п. 12 ФСБУ 9/2025, в частности подп. «б».

И подрядчик не обязан отражать в регистрах бухгалтерского учета передачу продукции, точнее результата выполненных работ заказчику.

Но вот для целей налогообложения, что прибыли, что НДС, подозреваю, такой подход не вызовет одобрения у налоговиков.

Они, вероятнее всего, будут настаивать, что эти два договора (на поставку оборудования, и на его монтаж) нельзя объединить в один и признать его исполнение на дату завершения монтажа.

Таким образом, на дату отгрузки оборудования подрядчик должен будет отразить налогооблагаемый доход в его размере договорной стоимости, НДС от реализации и сумму расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.

Предположим, что затраты на приобретение оборудования — 500 тыс. руб., а поставили его по цене 600 тыс. руб.

В декабре записи, таким образом, будут:

Дебет счета 09 Кредит счета 68.04 — 150 000 руб. (600 000 руб. х 25%);

Дебет счета 76 Кредит счета 68.02 — 132 000 руб. (600 000 руб. х 22%);

Дебет счета 68.04 Кредит счета 77 — 125 000 руб. (500 000 руб. х 25%).

В феврале был закончен монтаж, за который подрядчик запросил 250 тыс. руб., не считая стоимости оборудования.

Затраты его (зарплата сотрудников, израсходованные материалы и пр.) составили 200 тыс. руб.

В регистрах бухгалтерского учета передачу смонтированного оборудования надо будет отразить записями в феврале:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01 — 1 037 000 руб.;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 — 187 000 руб.;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 — 132 000 руб.;

Дебет счета 68.04 Кредит счета 09 — 150 000 руб.;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20 — 700 000 руб.;

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 125 000 руб.

В итоге финансовый результат за февраль увеличится на 150 тыс. руб., а налогооблагаемая прибыль — на 50 тыс. руб.

НДС по итогам I квартала — на 55 тыс. руб.

Вот примерно так.

Жду аргументированной критики и возражений.