Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp после введения ограничений: ТОП альтернатив

Актуальные сервисы для звонков и общения

MAX

Новый российский мессенджер от VK, запущенный в марте 2025 года, позиционируется как универсальная платформа для общения, платежей и в перспективе – интеграции с Госуслугами и ЭЦП.

Он предлагает аудио- и видеозвонки, оптимизированные для работы даже при нестабильном интернете.

Позволяет создавать групповые чаты, отправлять файлы весом до 4 ГБ и хранит данные в российских дата-центрах.

Ключевые функции включают: отправку сообщений, фото, видео, файлов; стикеры и реакции; аудио- и видеозвонки; приглашение в чаты по ссылке/номеру/QR; чат-боты и мини-приложения; встроенный GigaChat (ИИ от Сбера).

Однако мессенджер пока находится в бета-версии, поэтому может работать нестабильно, и набор функций пока меньше, чем у известных конкурентов. Бесплатный, ориентирован на широкий круг пользователей, включая бизнес и обучение.