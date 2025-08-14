Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp после введения ограничений: ТОП альтернатив

Как выбрать альтернативу
Выбор сервиса зависит от ваших конкретных потребностей. Ориентируйтесь на следующие критерии:
Совместимость с устройствами. Определите, с каких устройств вам удобнее всего звонить – смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер. Идеально, если сервис предлагает приложения для всех основных платформ (iOS, Android, Windows, macOS) и позволяет присоединяться к звонкам прямо через браузер без обязательной установки программы – это критично важно при общении с клиентами или партнерами, которые могут использовать разные устройства.
Количество участников. Если вы планируете проводить обучающие вебинары, командные планёрки или конференции, убедитесь, что выбранный сервис поддерживает необходимое вам количество участников в одной встрече. Лимиты варьируются от нескольких десятков до сотен и даже тысяч человек.
Качество связи. Для деловых переговоров, презентаций или обучения высокое качество звука и изображения – не роскошь, а необходимость. Обращайте внимание на поддержку современных аудио- и видеокодеков, а также на возможность трансляции в высоком разрешении, вплоть до Ultra HD (4K), особенно при демонстрации экрана.
Инструменты для совместной работы. Современные платформы предлагают гораздо больше, чем просто звонки. Полезными могут быть: демонстрация экрана (включая отдельные окна или приложения), интерактивные доски, проведение опросов, текстовый чат внутри звонка, реакции участников, запись встречи, автоматическая расшифровка речи в текст (транскрибация). Выбирайте сервис с набором функций, решающих ваши задачи.
Безопасность. Защита конфиденциальности переговоров – приоритет. Проверяйте наличие функций безопасности: ПИН-коды для входа в конференцию, "зал ожидания" (где организатор вручную допускает участников), разграничение прав доступа для участников (например, только просмотр или возможность демонстрации). Обязательно наличие сквозного шифрования трафика для защиты от перехвата данных. Дополнительным плюсом будет возможность корпоративного размещения (on-premise) на собственных серверах.
Стоимость. Тщательно изучите тарифную политику. Многие сервисы имеют бесплатный базовый тариф с ограничениями (по времени, числу участников или функциям) и платные подписки с расширенными возможностями. Наличие пробного периода позволяет протестировать сервис перед оплатой.
Актуальные сервисы для звонков и общения
MAX
Новый российский мессенджер от VK, запущенный в марте 2025 года, позиционируется как универсальная платформа для общения, платежей и в перспективе – интеграции с Госуслугами и ЭЦП.
Он предлагает аудио- и видеозвонки, оптимизированные для работы даже при нестабильном интернете.
Позволяет создавать групповые чаты, отправлять файлы весом до 4 ГБ и хранит данные в российских дата-центрах.
Ключевые функции включают: отправку сообщений, фото, видео, файлов; стикеры и реакции; аудио- и видеозвонки; приглашение в чаты по ссылке/номеру/QR; чат-боты и мини-приложения; встроенный GigaChat (ИИ от Сбера).
Однако мессенджер пока находится в бета-версии, поэтому может работать нестабильно, и набор функций пока меньше, чем у известных конкурентов. Бесплатный, ориентирован на широкий круг пользователей, включая бизнес и обучение.
Мессенджер ВКонтакте
Удобное решение для тех, кто уже активно пользуется соцсетью VK.
Мессенджер глубоко интегрирован с VK и телефонной книгой, обеспечивает быстрый доступ к контактам.
Поддерживает видеозвонки и видеосообщения (до 3 минут, без удержания кнопки).
Полезные особенности: создание папок для сортировки чатов (личные/рабочие), чаты сообществ, мультиаккаунт (работа с несколькими профилями), мгновенный перевод сообщений, скрытие времени последнего посещения, пересылка файлов до 4 ГБ.
Важное преимущество – возможность общаться без добавления собеседника в друзья или контакты.
VK Звонки
Бесплатная платформа от VK, специально созданная для проведения видеовстреч любого масштаба – от индивидуальных консультаций до массовых вебинаров и презентаций.
Не имеет ограничений на количество участников и длительность звонков. Обеспечивает высокое качество связи. Для присоединения к встрече не требуется аккаунт ВКонтакте.
Сервис включает полезные инструменты: автоматическую расшифровку звонков и генерацию субтитров (полезно при невозможности использовать звук или для создания текстовой версии), планирование встреч (с интеграцией в календарь и напоминаниями), запись звонка, встроенный текстовый чат, который сохраняется и после окончания встречи.
Идеален для разовых и регулярных бизнес-мероприятий, обучения.
Сервисы для проведения прямых эфиров (трансляций)
VK Видео Live
Инструмент для трансляций внутри ВКонтакте (с личного профиля или группы). Предоставляет продвинутую аналитику в реальном времени и детальные отчеты. Трансляции можно вести прямо с телефона, для стримов с ПК потребуется специальное ПО (OBS и др.).
Трансляции доступны зрителям везде, где есть VK Видео: веб-версия ВКонтакте, специальный домен vkvideo.ru, официальные мобильные приложения (смартфоны, планшеты), приложения для Smart TV.
Платформа предоставляет богатый арсенал для вовлечения аудитории:
Кастомизированные смайлы и эмодзи
Опросы прямо в чате для обратной связи и развлечения.
Организация конкурсов и розыгрышей призов среди зрителей.
Яндекс Телемост
Сервис для видеоконференций, интегрированный с другими продуктами Яндекса (Почта, Календарь, Диск, Мессенджер).
Позволяет проводить встречи с огромным числом участников (до 1000 человек, время не ограничено).
Бесплатно доступны конференции до 40 пользователей. Подключение гостей возможно без аккаунта Яндекса по ссылке. Поддерживает демонстрацию экрана в 4К, предоставляет инструменты для взаимодействия: чат, обмен файлами, опросы.
Дополнительные возможности: виртуальные фоны, запись встречи (с ограничением в 30 мин в некоторых браузерах на бесплатном тарифе).
Платные тарифы (от 249 руб./мес за участника) расширяют лимит участников и включают другие возможности Яндекс 360. Работает через браузер и мобильные/десктопные приложения. Коробочной версии нет.
Google Meet
Надежный международный сервис, глубоко интегрированный с Gmail и Google Workspace (Календарь, Документы и т.д.).
Работает напрямую в браузере и через мобильные приложения.
Бесплатно позволяет проводить групповые звонки до 100 участников длительностью до 60 минут; звонки 1 на 1 безлимитны по времени.
Основные функции: стабильные аудио/видеозвонки, демонстрация экрана, презентации, встроенный чат. Запись встреч доступна пользователям с платными подписками Google One или Workspace..
Zoom
Несмотря на сохраняющуюся техническую доступность, сервис упоминается властями как нежелательный, что создает риски, особенно для корпоративного использования и оплаты подписок.
Технически Zoom остается мощным инструментом: поддерживает конференции до 1000 человек в HD-качестве (до 49 видео на экране), обладает продвинутыми функциями (виртуальные фоны, зал ожидания, сквозное шифрование, запись встреч на устройство или в облако, интеграция с календарями, отличная мобильность).
МТС Линк
Целостная экосистема для бизнес-коммуникаций и совместной работы, включающая видеоконференции, вебинары, мессенджер, интерактивные доски и платформу для обучения.
Отличается развитыми AI-функциями: виртуальный ассистент (поиск информации по прошедшим встречам, ответы на вопросы), видеохайлайты (автоматическое выделение ключевых моментов), транскрибация (полная текстовая расшифровка встречи).
Хорошо интегрируется с почтой, календарями, CRM. Предоставляет гибкие настройки видео (виртуальные фоны, аватары, бьюти-фильтры, стикеры, умный зум).
Поддерживает создание "быстрых" встреч, запланированных конференций и "постоянных" переговорных комнат. Имеет платную подписку (от 1249 руб./мес), тарифы рассчитаны на разное количество участников (от 30 до 100+).
В заключение
После ограничений в Telegram и WhatsApp выбор альтернатив достаточно широк. Для повседневного общения и малых групп удобны мессенджеры MAX или VK. Бесплатные масштабируемые решения для встреч – VK Звонки или Google Meet (с учетом лимитов). Для профессиональных вебинаров, конференций и бизнес-коммуникаций с AI-функциями стоит рассмотреть Яндекс Телемост (в рамках экосистемы) или МТС Линк. При выборе всегда соотносите возможности сервиса с вашими основными сценариями использования, требованиями к безопасности и бюджетом.
Автор
Ольга Кондакова
Юридический маркетолог, основатель Агентства юридического маркетинга “КондМар”, автор книг и статей в СМИ, эксперт в сфере привлечения клиентов юристам и адвокатам
*Деятельность компании Meta1 Platforms Inc. на территории РФ запрещена.
