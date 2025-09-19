Имиджевая реклама: для чего она нужна юридическому бизнесу

Основное заблуждение относительно имиджевой рекламы в юридической сфере

Если ваш юридический бренд неизвестен рынку, вы вынуждены конкурировать исключительно по цене. Иначе клиенты резонно спросят: кто вы? Почему я должен вас выбрать, если ничего о вас не знаю?

Имиджевая реклама влияет не на момент принятия решения, а на момент вспоминания о бренде. Когда потенциальному клиенту потребуются юридические услуги, он должен подумать именно о вашей компании.

Без предварительного формирования имиджа ваши рекламные объявления будут восприниматься как очередной инфошум и вызывать сомнения. Конверсия таких кампаний часто не оправдывает ожиданий.