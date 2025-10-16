Бесплатная юридическая консультация: как правильно использовать, чтобы «закрывать» сделки

Юристы и маркетологи до сих пор не пришли к единому мнению: давать ли бесплатные консультации? Мнения кардинально различаются.

Главная ошибка — это когда вы на старте сотрудничества подробно расписываете клиенту все шаги по его делу. Вы отдаёте ваши знания и время без какой-либо оплаты.

Кроме того, если в ваших рекламных материалах упор сделан на «бесплатность», у клиента формируются неверные ожидания. Он надеется получить полное решение своей проблемы сразу и даром. Для юридического бизнеса такая модель экономически нежизнеспособна.

При этом бесплатную консультацию можно использовать при продаже юридических услуг, главное делать это правильно. Как именно - расскажу в статье.

Бесплатная или платная консультация: что выбрать?

Если вы до сих пор избегаете формулировки "бесплатная консультация" в описании услуг, возможно, вы упускаете потенциальных клиентов. Важно понимать: бесплатная консультация не означает безвозмездное оказание юридической услуги. Ее основная цель - познакомить клиента с вашей экспертизой и одновременно оценить перспективы сотрудничества.

В процессе такой консультации клиент описывает свою проблему, а вы демонстрируете свой подход и возможные пути решения, не раскрывая всех деталей. Это создает основу для доверия и помогает клиенту осознать необходимость профессиональной помощи.

При работе с большим потоком холодного трафика, например, из контекстной или таргетированной рекламы, оптимально предлагать бесплатную консультацию. Это снижает барьер для первого обращения и позволяет расширить клиентскую базу.

Для юристов с развитым личным брендом и постоянным потоком рекомендаций уместно сразу предлагать платную консультацию. Например, если вы активно ведете экспертный блог или социальные сети, где демонстрируете экспертность, клиенты готовы платить за первичную консультацию.

Правильный алгоритм работы с заявками на бесплатную консультацию

Установление первичного контакта и диагностика проблемы

На этом этапе необходимо детально выяснить обстоятельства дела, используя технику активного слушания. Задавайте открытые вопросы: "Расскажите, как развивалась ситуация?", "Какие шаги вы уже предпринимали?".

Цель - не только понять юридическую суть проблемы, но и выявить скрытые потребности клиента. Например, при обращении по вопросу раздела имущества важно узнать не только о наличии собственности, но и о эмоциональном состоянии клиента, его приоритетах в разрешении конфликта.

Актуализация проблемы и возможных рисков

На основе полученной информации объясните клиенту все возможные негативные сценарии развития событий при отсутствии профессионального вмешательства. Используйте конкретные примеры из практики: "В похожей ситуации наш клиент пытался решить вопрос самостоятельно, в итоге дело затянулось на 2 года". Важно говорить на языке выгод и потерь, чтобы человек понимал, чего он лишится, если не обратится к вам.

Описание позитивного сценария с вашим участием

Опишите поэтапный план решения проблемы с акцентом на ваше профессиональное участие. Конкретизируйте преимущества: "Мы подготовим исковое заявление с учетом последних изменений в законодательстве, что ускорит рассмотрение дела в среднем на 30%". Предложите несколько вариантов сотрудничества с различным уровнем вашего участия.

Работа с возражениями и сомнениями

Заранее подготовьте ответы на типичные возражения. На вопрос о стоимости услуг отвечайте: "Да, профессиональная помощь требует затрат, однако самостоятельное решение вопроса может обойтись значительно дороже из-за ошибок".

Демонстрируйте понимание ситуации: "Я понимаю ваши сомнения, однако из 15 подобных дел в прошлом году мы добились положительного результата в 95% случаев".

Завершение сделки и переход к сотрудничеству

Предложите конкретный следующий шаг: подписание договора, внесение аванса, личная встреча в офисе. Используйте технику мягкого давления: "Чтобы начать работу над вашим вопросом уже на этой неделе, рекомендую заключить договор до четверга - это позволит нам успеть подготовить документы до конца рабочей недели".

Пример работы с заявкой

Рассмотрим ситуацию: потенциальный клиент спрашивает, в какой суд ему подавать иск о расторжении брака. Вместо краткого ответа используйте этот запрос как возможность для диалога.

Уточните наличие совместного имущества, детей, спорных вопросов с алиментами. Даже если клиент утверждает, что делить нечего, объясните важность грамотного составления иска: "Правильно оформленные документы позволяют сократить сроки рассмотрения дела и избежать дополнительных судебных заседаний".

В заключение

Бесплатная консультация может стать инструментом сбора информации о проблеме клиента, демонстрации экспертизы и перехода к платному сотрудничеству. Следуйте описанному алгоритму, чтобы повысить конверсию входящих запросов в оплачиваемые услуги.

Автор: Ольга Кондакова, Telegram-канал.