Как юристам и юридическим компаниям находить слабые места конкурентов и превращать их в преимущества

Почему знание слабостей конкурентов становится критически важным

Рынок юридических услуг давно перегрет. Почти в каждой нише — сотни юристов и фирм с одинаковыми обещаниями, похожими сайтами и стандартными формулировками про «опыт», «профессионализм» и «индивидуальный подход». В такой среде выигрывает не тот, кто громче заявляет о себе, а тот, кто точнее понимает, где клиенты остаются недовольны работой конкурентов и умеет закрывать эти пробелы.

Настоящее конкурентное преимущество редко лежит на поверхности. Его невозможно найти, просто сравнив прайсы или перечень услуг. Гораздо важнее разобраться в клиентском опыте — в том, что происходит между первым обращением и финалом дела, какие эмоции испытывает клиент и где он чаще всего разочаровывается.