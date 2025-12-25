Антитренды в личном бренде и контенте для юристов: что не стоит делать в 2026 году

Информационное поле для юристов меняется быстрее, чем кажется. Количество контента растет, нейросети упрощают его производство, а доверие аудитории, наоборот, снижается. В результате привычные подходы к личному бренду и профессиональному контенту начинают работать хуже или перестают работать вовсе.

В юридической сфере это особенно заметно: клиенты все меньше реагируют на внешнюю «красивую упаковку» и все чаще ищут понятные решения, живую экспертизу и честный разговор. Ниже — ключевые антитренды, которые стоит учитывать при планировании контент-стратегии на 2026 год.