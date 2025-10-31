Как выбрать оптимальный режим налогообложения в 2026 году

Выбор режима налогообложения в 2026 году — важный шаг для любого предпринимателя. От правильного решения зависит не только сумма налогов, но и финансовая устойчивость бизнеса.

Подобрать систему налогообложения — это как выбрать удобную обувь: то, что подходит одному, может быть неудобно другому. Поэтому важно понимать, какие налоговые режимы действуют в 2026 году, чем они отличаются и как выбрать оптимальный вариант именно под ваш бизнес.