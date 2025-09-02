ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Людмила Ганичева
Банки

С 1 сентября действуют новые правила снятия наличных💰

Если банк сочтет операцию подозрительной, то немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. рублей в сутки.

Что может вызвать подозрение?

  • Несоответствие обычному поведению клиента банка – снятие денег в другое время, через другой банкомат, в нестандартной сумме либо частоте.

  • Долгий ответ системы — технический сбой при снятии денег.

  • Нехарактерный для клиента способ снятия — к примеру, вместо карты используется QR-код.

  • Снятие денег в течение 24 часов после: получения кредита, крупного денежного перевода (более 200 000 рублей), досрочного расторжения вклада.

  • Информация о риске компрометации данных — подозрительные операции с вашей картой или счетом

  • Нетипичные звонки/сообщения за 6 часов до снятия — возможная работа мошенников.

  • Данные от операторов связи или мессенджеров — смена устройства, вирусы, новый номер телефона.

  • Пять и более отказов в выдаче наличных за день.

Чтобы разблокировать снятие, ему придется обратиться в банк, либо лично, либо по телефону 📱

После подтверждения, что операция носит добровольный характер, клиент сможет получить свои деньги. Однако в случаях со значительными суммами потребуется визит в банковское отделение с паспортом.

Из хорошего- новые ограничения касаются только операций через банкоматы.

В отделениях банков лимиты остаются выше, а в экстренных ситуациях наличные можно получить быстрее. Но, не факт)

Какая цель?

Борьба с мошенниками и дропперами. И это круто. Моя дочь под влиянием этих уродов бегала с утра до ночи по банкам, снимая по 500 тысяч, хотя никогда раньше не снимала больше 10 тысяч

Но! У любой медали две стороны и те, кому нал может быть нужен реально и срочно могут столкнуться с большими трудностями.

Точнее-уже… Сегодня ВТБ блокирнул простому работнику карты из- за попытки снять 30 000 руб.

