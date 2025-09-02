С 1 сентября действуют новые правила снятия наличных💰

Основание: Приказ ЦБ от 01.08.2025 № ОД-1765
Что может вызвать подозрение?
Несоответствие обычному поведению клиента банка – снятие денег в другое время, через другой банкомат, в нестандартной сумме либо частоте.
Долгий ответ системы — технический сбой при снятии денег.
Нехарактерный для клиента способ снятия — к примеру, вместо карты используется QR-код.
Снятие денег в течение 24 часов после: получения кредита, крупного денежного перевода (более 200 000 рублей), досрочного расторжения вклада.
Информация о риске компрометации данных — подозрительные операции с вашей картой или счетом
Нетипичные звонки/сообщения за 6 часов до снятия — возможная работа мошенников.
Данные от операторов связи или мессенджеров — смена устройства, вирусы, новый номер телефона.
Пять и более отказов в выдаче наличных за день.
Чтобы разблокировать снятие, ему придется обратиться в банк, либо лично, либо по телефону 📱
После подтверждения, что операция носит добровольный характер, клиент сможет получить свои деньги. Однако в случаях со значительными суммами потребуется визит в банковское отделение с паспортом.
Из хорошего- новые ограничения касаются только операций через банкоматы.
В отделениях банков лимиты остаются выше, а в экстренных ситуациях наличные можно получить быстрее. Но, не факт)
Какая цель?
Борьба с мошенниками и дропперами. И это круто. Моя дочь под влиянием этих уродов бегала с утра до ночи по банкам, снимая по 500 тысяч, хотя никогда раньше не снимала больше 10 тысяч
Но! У любой медали две стороны и те, кому нал может быть нужен реально и срочно могут столкнуться с большими трудностями.
Точнее-уже… Сегодня ВТБ блокирнул простому работнику карты из- за попытки снять 30 000 руб.
