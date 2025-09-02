С 1 сентября действуют новые правила снятия наличных💰

Что может вызвать подозрение?

Несоответствие обычному поведению клиента банка – снятие денег в другое время, через другой банкомат, в нестандартной сумме либо частоте.

Долгий ответ системы — технический сбой при снятии денег.

Нехарактерный для клиента способ снятия — к примеру, вместо карты используется QR-код.

Снятие денег в течение 24 часов после: получения кредита, крупного денежного перевода (более 200 000 рублей), досрочного расторжения вклада.

Информация о риске компрометации данных — подозрительные операции с вашей картой или счетом

Нетипичные звонки/сообщения за 6 часов до снятия — возможная работа мошенников.

Данные от операторов связи или мессенджеров — смена устройства, вирусы, новый номер телефона.

Пять и более отказов в выдаче наличных за день.

Чтобы разблокировать снятие, ему придется обратиться в банк, либо лично, либо по телефону 📱

После подтверждения, что операция носит добровольный характер, клиент сможет получить свои деньги. Однако в случаях со значительными суммами потребуется визит в банковское отделение с паспортом.

Из хорошего- новые ограничения касаются только операций через банкоматы.

В отделениях банков лимиты остаются выше, а в экстренных ситуациях наличные можно получить быстрее. Но, не факт)