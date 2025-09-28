Новая волна чистки аудиторов от Минфина

Аудиторам, чтобы выжить, уже пришлось пройти семь кругов ада. И вот очередная новость.
«Мы активно сейчас подчищаем рынок аудиторов. Там избыточное количество лицензий, уж извините»,— сказал замминистра финансов Алексея Моисеева на Московском финансовом форуме.
Хронология реформ: от госпошлины до единого СРО
Требования Моисеева — это лишь новый виток в череде многолетних преобразований.
Кратко восстановим хронологию:
Я застала ещё те времена, когда аттестат аудитора и лицензию для компании получали напрямую в Минфине. Система была простой и предсказуемой.
Эра СРО. С 1 января отменено лицензирование аудиторской деятельности. Одновременно введено обязательное членство в СРО для аудиторов и для аудиторских компаний . Это привело к замене единой госпошлины на множество взносов: вступительный, членский, компенсационный. Финансовая нагрузка на аудиторов возросла.Также нужно было подготовить внушительный пакет документов для вступления в СРО.
Укрупнение СРО. Власти инициировали процесс укрупнения саморегулируемых организаций, что вылилось в новые проверки и административные барьеры для аудиторов - “Содружество” и “Российский союз Аудиторов”
Апофеозом консолидации стало 17 февраля 2020 года, когда сведения о саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация РСА) были исключены из государственного реестра СРО. Единственной саморегулируемой организацией аудиторов осталось «Содружество» (СРО ААС), в реестр которой включены 2 016 аудиторских организаций . Кстати, на 01.01.2018 в России было 4,2 тысячи аудиторских компаний, то есть рынок уже сократился вдвое. При этом автоматического зачисления для действующих аудиторов не произошло — потребовалось заново проходить процедуру вступления со сбором документов и проверками .
Вишенкой на торте для малых аудиторских компаний стало вступление с 01 июля 2022 года требования по обязательному наличию не менее трех аудиторов, работающих в этой в аудиторской организации по основному месту работы. Аудит- сезонная работа. И во многих компаниях аудиторы работали по-совместительству
Ключевые проблемы, которые видит регулятор
Одной из главных проблем, озвученных Моисеевым, является «избыточное количество лицензий». Эта проблема имеет конкретное измерение. По данным на декабрь 2024 года, Федеральное казначейство сообщало, что 221 аудиторская компания неправомерно оказывала услуги общественно значимым организациям (ОЗО). При этом в официальном реестре Казначейства, дающем право на такой аудит, находилось только 169 компаний . Таким образом, около двух третей игроков рынка действовали вне правового поля в этом сегменте.
С 1 января 2024 года проверять отчетность ОЗО могут только компании из реестра Казначейства. Выдача заключений компаниями не из реестра делает такие документы недействительными, что создает серьезные риски как для самих аудиторов, так и для их клиентов .
Что ждет аудиторов в будущем?
Планы Минфина не ограничиваются «зачисткой». В рамках государственной политики до 2030 года ведомство намерено расширить список общественно значимых организаций, подлежащих обязательному аудиту . Это увеличит нагрузку на аудиторов и, вероятно, количество их клиентов.
Одновременно ужесточаются требования к проверкам по антиотмывочному законодательству (115-ФЗ). Аудиторам придется выполнять дополнительные процедуры, не входящие в международные стандарты . Это приведет к удорожанию услуг, особенно для ОЗО.
Кроме того, с 15 июля 2025 года вступили в силу поправки в Международные стандарты аудита (МСА) 700 и 260, утвержденные приказом Минфина от 19.05.2025 № 61н. Они требуют от аудиторов публичного раскрытия информации о соблюдении требований независимости при проверке общественно значимых организаций .
Итоги
Заявление Минфина — это не начало, а продолжение масштабной перестройки аудиторской отрасли, которая длится более 15 лет. Цель регулятора — повышение прозрачности, качества услуг и управляемости рынка. Однако для рядовых аудиторов каждый новый этап реформы пока оборачивается ростом административной и финансовой нагрузки.
Останется ли после «зачистки» место для среднего и малого аудиторского бизнеса или рынок окончательно поделят крупные игроки — покажет время. Но ясно одно: аудиторам стоит готовиться к новым вызовам.
