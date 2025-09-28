Новая волна чистки аудиторов от Минфина

Ключевые проблемы, которые видит регулятор

Одной из главных проблем, озвученных Моисеевым, является «избыточное количество лицензий». Эта проблема имеет конкретное измерение. По данным на декабрь 2024 года, Федеральное казначейство сообщало, что 221 аудиторская компания неправомерно оказывала услуги общественно значимым организациям (ОЗО). При этом в официальном реестре Казначейства, дающем право на такой аудит, находилось только 169 компаний . Таким образом, около двух третей игроков рынка действовали вне правового поля в этом сегменте.

С 1 января 2024 года проверять отчетность ОЗО могут только компании из реестра Казначейства. Выдача заключений компаниями не из реестра делает такие документы недействительными, что создает серьезные риски как для самих аудиторов, так и для их клиентов .