ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве в 2025 году →
Людмила Ганичева

АУСН - единственный шанс не попасть на НДС в 2026 году

29 сентября в Госдуму внесен законопрект, согласно которому лимит по Патенту снизили и без-НДСному УСН снизили до 10 000 000 рублей. В статье рассмотрим вариант как при выручке свыше 10 миллионов продолжить не платить НДС

29 сентября 2026 года в Госдуму внесен законопроект, согласно платить НДС, если выручка превысит 10 миллионов рублей и те, кто применяет УСН и те, кто применяет патентную систему налогообложения.  Лимит по ПСН - 10 000 рублей.

Пока все в панике мы пронализировали, что можно сделать. И пока на сегодняшний день единственный вариант- переход на АУСН (Автоматизированную систему налогообложения)

Чек-лист и пошаговый план перехода на АУСН

 1. Проверка соответствия требованиям

  • Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.

  •  Годовой доход не превышает 60 млн рублей.

  • Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.

  • Нет филиалов и обособленных подразделений.

  • Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.

  •  Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.

  • Расчётный счёт открыт в уполномоченном банке, который участвует в эксперименте АУСН.

2. Ограничения по видам деятельности

  • Не применять АУСН банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, НКО, КФХ, производителям подакцизных товаров и другим запрещённым видам (подробнее в законе № 17-ФЗ).

  •  Запрещено вести деятельность на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров.

  • Нельзя выплачивать зарплату наличными или в натуральной форме.

  • Нельзя нанимать нерезидентов РФ.

3. Открытие расчётного счёта

  • Открыть расчётный счёт в уполномоченном для АУСН банке.

  • Подключиться к зарплатному проекту для работников через этот банк.

4. Подача уведомления о переходе

  • Для новых ИП и организаций — подать уведомление о применении АУСН в течение 30 календарных дней с момента регистрации.

  •  Для действующего бизнеса — подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

  • С 2025 года можно подать уведомление о переходе на АУСН с 1 числа любого месяца.

  • Уведомление подаётся в налоговую орган.

5. Организация учёта и налогообложение

  • Ведение бухгалтерского учёта и сдача налоговой отчётности не требуются — налог рассчитывается автоматически.

  • Уплата налога по ставке: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы.

  • Налог уплачивается ежемесячно, уведомление о сумме приходит до 15 числа следующего месяца.

  • Оплата налога — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль изменений и ограничений

  • Следить за соблюдением условий для применения АУСН, чтобы не потерять право пользоваться спецрежимом.

  • При изменениях в численности работников, доходах или видам деятельности своевременно уведомлять налоговую.

Здоровья Вам и Вашему бизнесу,

Людмила Ганичева

Информации об авторе

Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

9 подписчиков34 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ярославна Евгенова
Банковские карты

Как научить ребенка пользоваться банковской картой

Дети с 6 лет могут иметь банковскую карту, которая открывается к счету родителей. Самостоятельно открыть счет в банке подростки могут с 14 лет, но с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. После 18 лет наступает полная дееспособность, и ребенок может открыть счет и карту без ограничений.

Начать дискуссию

Главная Тарифы