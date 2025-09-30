АУСН - единственный шанс не попасть на НДС в 2026 году
29 сентября 2026 года в Госдуму внесен законопроект, согласно платить НДС, если выручка превысит 10 миллионов рублей и те, кто применяет УСН и те, кто применяет патентную систему налогообложения. Лимит по ПСН - 10 000 рублей.
Пока все в панике мы пронализировали, что можно сделать. И пока на сегодняшний день единственный вариант- переход на АУСН (Автоматизированную систему налогообложения)
Чек-лист и пошаговый план перехода на АУСН
1. Проверка соответствия требованиям
Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.
Годовой доход не превышает 60 млн рублей.
Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.
Нет филиалов и обособленных подразделений.
Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.
Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.
Расчётный счёт открыт в уполномоченном банке, который участвует в эксперименте АУСН.
2. Ограничения по видам деятельности
Не применять АУСН банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, НКО, КФХ, производителям подакцизных товаров и другим запрещённым видам (подробнее в законе № 17-ФЗ).
Запрещено вести деятельность на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров.
Нельзя выплачивать зарплату наличными или в натуральной форме.
Нельзя нанимать нерезидентов РФ.
3. Открытие расчётного счёта
Открыть расчётный счёт в уполномоченном для АУСН банке.
Подключиться к зарплатному проекту для работников через этот банк.
4. Подача уведомления о переходе
Для новых ИП и организаций — подать уведомление о применении АУСН в течение 30 календарных дней с момента регистрации.
Для действующего бизнеса — подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.
С 2025 года можно подать уведомление о переходе на АУСН с 1 числа любого месяца.
Уведомление подаётся в налоговую орган.
5. Организация учёта и налогообложение
Ведение бухгалтерского учёта и сдача налоговой отчётности не требуются — налог рассчитывается автоматически.
Уплата налога по ставке: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы.
Налог уплачивается ежемесячно, уведомление о сумме приходит до 15 числа следующего месяца.
Оплата налога — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Контроль изменений и ограничений
Следить за соблюдением условий для применения АУСН, чтобы не потерять право пользоваться спецрежимом.
При изменениях в численности работников, доходах или видам деятельности своевременно уведомлять налоговую.
