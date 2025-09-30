АУСН - единственный шанс не попасть на НДС в 2026 году

29 сентября в Госдуму внесен законопрект, согласно которому лимит по Патенту снизили и без-НДСному УСН снизили до 10 000 000 рублей. В статье рассмотрим вариант как при выручке свыше 10 миллионов продолжить не платить НДС

29 сентября 2026 года в Госдуму внесен законопроект, согласно платить НДС, если выручка превысит 10 миллионов рублей и те, кто применяет УСН и те, кто применяет патентную систему налогообложения. Лимит по ПСН - 10 000 рублей.

Пока все в панике мы пронализировали, что можно сделать. И пока на сегодняшний день единственный вариант- переход на АУСН (Автоматизированную систему налогообложения)

Чек-лист и пошаговый план перехода на АУСН

1. Проверка соответствия требованиям

Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.

Годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.

Нет филиалов и обособленных подразделений.

Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.

Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.

Расчётный счёт открыт в уполномоченном банке, который участвует в эксперименте АУСН.

2. Ограничения по видам деятельности

Не применять АУСН банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, НКО, КФХ, производителям подакцизных товаров и другим запрещённым видам (подробнее в законе № 17-ФЗ).

Запрещено вести деятельность на основе договоров поручения, комиссии, агентских договоров.

Нельзя выплачивать зарплату наличными или в натуральной форме.

Нельзя нанимать нерезидентов РФ.

3. Открытие расчётного счёта

Открыть расчётный счёт в уполномоченном для АУСН банке.

Подключиться к зарплатному проекту для работников через этот банк.

4. Подача уведомления о переходе

Для новых ИП и организаций — подать уведомление о применении АУСН в течение 30 календарных дней с момента регистрации.

Для действующего бизнеса — подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

С 2025 года можно подать уведомление о переходе на АУСН с 1 числа любого месяца.

Уведомление подаётся в налоговую орган.

5. Организация учёта и налогообложение

Ведение бухгалтерского учёта и сдача налоговой отчётности не требуются — налог рассчитывается автоматически.

Уплата налога по ставке: 8% с доходов или 20% с доходов минус расходы.

Налог уплачивается ежемесячно, уведомление о сумме приходит до 15 числа следующего месяца.

Оплата налога — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль изменений и ограничений

Следить за соблюдением условий для применения АУСН, чтобы не потерять право пользоваться спецрежимом.

При изменениях в численности работников, доходах или видам деятельности своевременно уведомлять налоговую.

Здоровья Вам и Вашему бизнесу,

Людмила Ганичева