Самозанятым конец? Что делать: советы эксперта

Слухи о том, что 8 октября СФ выпустил постановление, в котором рекомендовал рассмотреть вопрос завершении эксперимента с самозанятыми в 2026 году, а не в 2028-м, буквально взорвали интернет. Но кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году. Что делать самозанятым, если опять надумают? Да и, 2028 уже не за горами…

Позиция Совета Федерации: 8 октября СФ выпустил постановление, в котором рекомендовал правительству проанализировать результаты эксперимента с налогом на профессиональный доход (НПД) и проработать вопрос о его завершении в 2026 году, а не в 2028-м, как планировалось изначально.

Позиция Решетникова: до текущего времени Глава Минэкономразвития Максим Решетников, после заседания в Совфеде, публично и неоднократно заявлял, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, назвав это «принципиальной позицией правительства». Его призыв заключается в том, чтобы начать широкое обсуждение будущего этого режима заранее, не дожидаясь последнего момента.

Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году: изменений до конца эксперимента не планируется. Режим самозанятости не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в конце 2028 года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — заявили в Правительстве.

Если Правительство откажется от своих слов — это вызовет утрату итого уже шаткого доверия со стороны бизнеса. Ведь если нельзя верить тому, что написано в Федеральном законе, то на что опираться при планировании своего будущего?

Если говорить о мастерах маникюра, массажистах, репетиторах, домработницах и иных категорий, для вывода из тени которых и вводился данный режим — они просто уйдут туда, откуда вышли. Покупать ККТ , платить фиксированные взносы, оплачивать работу бухгалтера точно сможет не каждый.

Опрос ФНС показал, что одним из возможных действий самозанятых в случае ухудшения условий является «уход в тень». Изначальный успех режима был как раз в том, что он легализовал огромный сектор экономики, и резкое ужесточение может этот процесс обратить вспять.

После пояснений кабмина, прямо сейчас говорить «с самозанятыми — все» нельзя. Режим продолжает действовать в прежнем порядке. Однако сигнал от верхней палаты парламента весьма серьезен, и готовиться к потенциальным изменениям уже стоит.

Ведь они точно наступят к 2028 году.

Почему власти могут пойти на это?

Помимо необходимости в пополнении бюджета назрел вопрос о решении системных проблем, которые проявились за годы эксперимента:

Борьба с псевдотрудоустройством: власти обеспокоены массовой практикой, когда компании вместо оформления сотрудников по Трудовому кодексу переводят их в статус самозанятых. Это лишает работников социальных гарантий (отпусков, больничных, пенсионных отчислений), а бюджет — страховых взносов и НДФЛ. Минтруд сообщал, что проверки выявили такие нарушения в 84% случаев. Причем попытки вызовов на комиссии, требования при камеральных проверках особым успехом не увенчались. И тут не поспоришь. Неоднократно видела даже в вакансиях, что приветствуется статус плательщика НПД. И при аудиторских проверках встречала, когда самозанятым платят по 600-700 тысяч одним платежом, что в разы превышает зарплату штатных сотрудников

Текущий режим не решает вопросов с пенсионными накоплениями и социальным страхованием для самих самозанятых. Власти ищут модель, которая сохранит простоту, но добавит социальные гарантии. Добровольно взносы в ПФР и СФР платят только единицы

Что делать самозанятым: практические советы

Прежде всего, важно подчеркнуть: прямой и немедленной отмены режима для самозанятых пока не происходит. И, будем надеяться, ее не будет до 2028 года. Но все же предупрежден, значит — вооружен. Вот несколько советов:

Не поддаваться панике, но следить за новостями. До конца 2025 и в течение 2026 года будет проходить активное обсуждение будущего режима. Следите за официальными источниками: Минэкономразвития, ФНС, портал «Мой налог».

Рассмотреть альтернативные варианты легализации. Уже сейчас полезно изучить условия других режимов, например, упрощенной системы налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей. Грядущие изменения, как отмечают эксперты, могут заключаться в создании гибридного статуса, например, «ИП-микро», который объединит простоту самозанятости и некоторые элементы предпринимательства. Поэтому будем надеяться и верить в лучшее

Принять участие в обсуждении. Федеральная налоговая служба уже начала изучать мнение самих самозанятых через опрос в приложении «Мой налог», спрашивая о справедливой, по их мнению, ставке налога и их возможных действиях в случае изменения условий. Это шанс донести свою позицию.

Если посмотреть на историю самозанятости до введения Налога на профессиональный доход, то изначально от НДФЛ предлагалось освободить домработниц и репетиторов. То есть акцент был на то , когда физлица оказывают услуги физлицам. Но 422-ФЗ существенно расширил виды деятельности для самозанятости.

Если основная цель борьба с подменой трудовых отношений, то может стоит просто внести запрет на работу бизнеса с самозанятыми, а не полностью ставить крест на этом режиме и людях, которые честно вышли из тени и платили НПД. Как думаете?