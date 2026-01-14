ФНС разрешила сдавать декларации по УСН за 2025 год по новой и старой формам

📜Новая форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

Она вступает в силу с 1 марта 2026 года и применяется при сдаче декларации за 2025 год.

📜При этом сейчас действует форма, утверждённая приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, по которой уже отчитываются за 2024 год.

☝️ ФНС рекомендует сдавать декларацию по УСН за 2025 год по новой форме (№ ЕД-7-3/1017@).

❗️Но важно: налоговым инспекциям поручено принимать декларации за 2025 год по обеим формам — как по новой, так и по старой.

📥 Те, кто с 01.01.2026 перешел на АУСН сдают декларацию по УСН в обычные сроки: