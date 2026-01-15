Изменения с 2026 года по процентам по депозитам

📍ИП перестает учитывать проценты по банковским вкладам в доходах для УСН и АУСН.

Доходы в виде процентов теперь не включаются в базу УСН и АУСН — они облагаются НДФЛ как у физических лиц. Если ИП на УСН или АУСН получал проценты по депозиту. Раньше эти проценты облагались налогом по УСН (6% от дохода или 15%) и по АУСН.

Ставки НДФЛ для процентного дохода у ИП

По действующим правилам проценты по банковским вкладам облагаются по отдельной шкале, как инвестиционный доход:

🔹 13% — если общий доход по процентам за год ≤ 2 400 000 руб.

🔹 15% — на сумму, превышающую 2 400 000 руб. в год.

⚠️ Когда и как платить

📅 Налог платится в следующем году за отчетный период.

👉 Например, проценты, полученные в 2025 году, уплачиваются до 1 декабря 2026 года.

📌 Банки предоставляют данные о начисленных процентах в ФНС — налог будет рассчитан ФНС и прислан в уведомлении физлицу.