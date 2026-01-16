Вы уверены, что Росстат не ждет от вас отчет?

Если вы ИП или ООО, Росстат может ждать отчет именно от вас.

❗️Если вы ИП или ООО, Росстат может ждать отчет именно от вас, даже если:

нет сотрудников

нулевая деятельность

вы на УСН / АУСН / патенте

«в прошлом году ничего не сдавали»

📊 Отчетность выборочная. Это значит: сегодня вы в списке — завтра нет. Но если попали и не сдали, ответственность уже не «выборочная».

💸 Штрафы:

ИП — до 20 000 ₽

ООО — до 70 000 ₽

И да, могут штрафовать за каждый отчет отдельно. А за повторное нарушение —- штраф до 150 000 рублей. Самый опасный момент — вы не получаете уведомление. Росстат считает, что вы должны сами проверить, есть ли вы в перечне.

👉 Проверка занимает 1 минуту на сайте Росстата по ИНН.

👉 Сроки часто «плавающие», не как у налогов.

👉 Формы меняются почти каждый год

Я вот лично терпеть не могу статотчеты 🤮 Кто ещё не любит статотчетность и не понимает зачем заполнять эти дурные формы?