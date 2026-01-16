Вы уверены, что Росстат не ждет от вас отчет?
❗️Если вы ИП или ООО, Росстат может ждать отчет именно от вас, даже если:
нет сотрудников
нулевая деятельность
вы на УСН / АУСН / патенте
«в прошлом году ничего не сдавали»
📊 Отчетность выборочная. Это значит: сегодня вы в списке — завтра нет. Но если попали и не сдали, ответственность уже не «выборочная».
💸 Штрафы:
ИП — до 20 000 ₽
ООО — до 70 000 ₽
И да, могут штрафовать за каждый отчет отдельно. А за повторное нарушение —- штраф до 150 000 рублей. Самый опасный момент — вы не получаете уведомление. Росстат считает, что вы должны сами проверить, есть ли вы в перечне.
👉 Проверка занимает 1 минуту на сайте Росстата по ИНН.
👉 Сроки часто «плавающие», не как у налогов.
👉 Формы меняются почти каждый год
Я вот лично терпеть не могу статотчеты 🤮 Кто ещё не любит статотчетность и не понимает зачем заполнять эти дурные формы?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию