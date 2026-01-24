Субсидиарная ответственность после Пленума ВС РФ № 42: что изменилось для бизнеса и налоговых споров

8061 ОК НДС на УСН деск
Субсидиарная ответственность
Верховный суд резко усилил процессуальную дисциплину и одновременно сузил саму суть субсидиарной ответственности.

Пленум ВС РФ от 23.12.2025 № 42 — один из знаковых актов последних лет для налоговых споров, банкротств и защиты контролирующих лиц. Суд окончательно зафиксировал: субсидиарка — не наказание, а исключительный механизм компенсации вреда.

Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита», налоговый консультант и спикер Всероссийских бухгалтерских конференций проанализировала основные пункты Пленума ВС

1. Предпринимательский риск ≠ основание для субсидиарки

ВС РФ прямо указал: сам по себе неудачный бизнес-результат не образует субсидиарную ответственность.

К ответственности можно привлечь только при наличии:

  • нерыночных решений,

  • неразумного поведения,

  • недобросовестных действий.

Если налоговый орган или конкурсный управляющий не докажут выход за пределы обычного предпринимательского риска — субсидиарка невозможна. Это критично для споров по доначислениям, фиктивным сделкам, дроблению бизнеса.

2. Убытки и субсидиарная ответственность — не взаимоисключающие меры

Пленум закрепил важный процессуальный подход: сначала — убытки, затем — субсидиарка

Что это меняет:

  • суд обязан проверить, компенсирован ли вред и в каком объёме;

  • снижается риск двойного взыскания.

Для налоговых дел это означает: фискальный интерес должен быть точно рассчитан, а не заявлен «с запасом».

3. «Каждый отвечает за себя», но платить могут все

ВС РФ развёл два понятия:

  • персональный характер вины,

  • солидарный характер ответственности.

Каждое контролирующее лицо отвечает только за собственные действия, но перед кредиторами — солидарно.

Юридический эффект:

Суду придётся устанавливать индивидуальный вклад каждого участника, а не «сваливать всё» на директора или номинала.

4. Налоговые штрафы — за пределами субсидиарки

Принципиальная позиция Пленума:

штрафы по налогам не включаются в субсидиарную ответственность.

Почему это важно:

Субсидиарка — компенсационная мера, а штраф — карательная. Их смешение недопустимо.

Для КДЛ это означает существенное сокращение потенциальной суммы взыскания. Напомню, что штрафы составляют от 20 до 40%

5. Прокурор — в деле на любой стадии

ВС РФ разрешил прокурору вступать в процесс на любой стадии, включая уже идущие споры. Риск: Даже «спокойное» дело может резко изменить вектор, если прокурор увидит публичный интерес (налоги, бюджет, массовость).

6. Текущие платежи ≠ субсидиарка (но есть нюанс)

Пленум исключил из субсидиарной ответственности:

  • текущие платежи,

  • возникшие из текущей деятельности арбитражного управляющего.

  • однако, если доказана связь таких платежей с действиями КДЛ — защита не сработает.

7. Когда кредитор теряет защиту

Если кредитор:

  • знал о нарушениях,

  • понимал риски,

  • всё равно вступил в отношения с должником,

  • его требования не участвуют в распределении субсидиарной ответственности.

ВС РФ вводит концепцию самопринятого риска кредитора. Это особенно актуально для взаимозависимых лиц и внутригрупповых займов.

8. «Забытый» кредитор может вернуться

Если кредитора не включили в процесс по субсидиарке, он вправе заявиться позже.

Следствие: дела о субсидиарной ответственности перестают быть «раз и навсегда закрытыми».

9. Процессуальные сроки: опоздал — проиграл

Важная, но недооценённая позиция Пленума:

контролирующее лицо обязано участвовать в процессе с самого начала.

Пропуск сроков:

  • почти не восстанавливается,

  • лишает полноценной защиты,

  • допускается только при добросовестном заблуждении.

10. Обеспечительные меры по физлицам — максимально жёсткие

ВС РФ подтвердил:

у физлица может быть арестовано всё имущество, кроме минимума для жизни и иждивенцев.

Это делает субсидиарку реальным, а не теоретическим риском.

11. Отзыв — главный инструмент защиты

Пленум фактически легализовал практику:

грамотный отзыв на ранней стадии — основа защиты по субсидиарке.

Именно в отзыве:

  • фиксируется позиция,

  • закладываются доказательства предпринимательского риска,

  • формируется индивидуализация ответственности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Пленум В С РФ № 42:

  • сузил основания субсидиарной ответственности,

  • усилил процессуальные требования,

  • сместил фокус с наказания на компенсацию вреда.

  • сделать версию для бухгалтера или собственника бизнеса.

Людмила Ганичева

сайт https://audit-lg.ru/

