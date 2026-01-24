Субсидиарная ответственность после Пленума ВС РФ № 42: что изменилось для бизнеса и налоговых споров

Верховный суд резко усилил процессуальную дисциплину и одновременно сузил саму суть субсидиарной ответственности. Формально рисков стало меньше, но цена ошибки — выше.
Пленум ВС РФ от 23.12.2025 № 42 — один из знаковых актов последних лет для налоговых споров, банкротств и защиты контролирующих лиц. Суд окончательно зафиксировал: субсидиарка — не наказание, а исключительный механизм компенсации вреда.
Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита», налоговый консультант и спикер Всероссийских бухгалтерских конференций проанализировала основные пункты Пленума ВС
1. Предпринимательский риск ≠ основание для субсидиарки
ВС РФ прямо указал: сам по себе неудачный бизнес-результат не образует субсидиарную ответственность.
К ответственности можно привлечь только при наличии:
нерыночных решений,
неразумного поведения,
недобросовестных действий.
Если налоговый орган или конкурсный управляющий не докажут выход за пределы обычного предпринимательского риска — субсидиарка невозможна. Это критично для споров по доначислениям, фиктивным сделкам, дроблению бизнеса.
2. Убытки и субсидиарная ответственность — не взаимоисключающие меры
Пленум закрепил важный процессуальный подход: сначала — убытки, затем — субсидиарка
Что это меняет:
суд обязан проверить, компенсирован ли вред и в каком объёме;
снижается риск двойного взыскания.
Для налоговых дел это означает: фискальный интерес должен быть точно рассчитан, а не заявлен «с запасом».
3. «Каждый отвечает за себя», но платить могут все
ВС РФ развёл два понятия:
персональный характер вины,
солидарный характер ответственности.
Каждое контролирующее лицо отвечает только за собственные действия, но перед кредиторами — солидарно.
Юридический эффект:
Суду придётся устанавливать индивидуальный вклад каждого участника, а не «сваливать всё» на директора или номинала.
4. Налоговые штрафы — за пределами субсидиарки
Принципиальная позиция Пленума:
штрафы по налогам не включаются в субсидиарную ответственность.
Почему это важно:
Субсидиарка — компенсационная мера, а штраф — карательная. Их смешение недопустимо.
Для КДЛ это означает существенное сокращение потенциальной суммы взыскания. Напомню, что штрафы составляют от 20 до 40%
5. Прокурор — в деле на любой стадии
ВС РФ разрешил прокурору вступать в процесс на любой стадии, включая уже идущие споры. Риск: Даже «спокойное» дело может резко изменить вектор, если прокурор увидит публичный интерес (налоги, бюджет, массовость).
6. Текущие платежи ≠ субсидиарка (но есть нюанс)
Пленум исключил из субсидиарной ответственности:
текущие платежи,
возникшие из текущей деятельности арбитражного управляющего.
однако, если доказана связь таких платежей с действиями КДЛ — защита не сработает.
7. Когда кредитор теряет защиту
Если кредитор:
знал о нарушениях,
понимал риски,
всё равно вступил в отношения с должником,
его требования не участвуют в распределении субсидиарной ответственности.
ВС РФ вводит концепцию самопринятого риска кредитора. Это особенно актуально для взаимозависимых лиц и внутригрупповых займов.
8. «Забытый» кредитор может вернуться
Если кредитора не включили в процесс по субсидиарке, он вправе заявиться позже.
Следствие: дела о субсидиарной ответственности перестают быть «раз и навсегда закрытыми».
9. Процессуальные сроки: опоздал — проиграл
Важная, но недооценённая позиция Пленума:
контролирующее лицо обязано участвовать в процессе с самого начала.
Пропуск сроков:
почти не восстанавливается,
лишает полноценной защиты,
допускается только при добросовестном заблуждении.
10. Обеспечительные меры по физлицам — максимально жёсткие
ВС РФ подтвердил:
у физлица может быть арестовано всё имущество, кроме минимума для жизни и иждивенцев.
Это делает субсидиарку реальным, а не теоретическим риском.
11. Отзыв — главный инструмент защиты
Пленум фактически легализовал практику:
грамотный отзыв на ранней стадии — основа защиты по субсидиарке.
Именно в отзыве:
фиксируется позиция,
закладываются доказательства предпринимательского риска,
формируется индивидуализация ответственности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Пленум В С РФ № 42:
сузил основания субсидиарной ответственности,
усилил процессуальные требования,
сместил фокус с наказания на компенсацию вреда.
сделать версию для бухгалтера или собственника бизнеса.
сайт https://audit-lg.ru/
Начать дискуссию