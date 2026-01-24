Субсидиарная ответственность после Пленума ВС РФ № 42: что изменилось для бизнеса и налоговых споров

1. Предпринимательский риск ≠ основание для субсидиарки

ВС РФ прямо указал: сам по себе неудачный бизнес-результат не образует субсидиарную ответственность.



К ответственности можно привлечь только при наличии:

нерыночных решений,

неразумного поведения,

недобросовестных действий.

Если налоговый орган или конкурсный управляющий не докажут выход за пределы обычного предпринимательского риска — субсидиарка невозможна. Это критично для споров по доначислениям, фиктивным сделкам, дроблению бизнеса.