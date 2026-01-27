Комментарий к новости о растрате

Новость: Верховный суд указал, что если главный бухгалтер не имеет полномочий по распоряжению, управлению или пользованию имуществом ООО, то он не является исполнителем по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Данная позиция Верховного суда не является принципиально новой и основана на многолетней судебной практике. В Постановлении Пленума Верховного Суда Р Ф от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) установлены основные признаки лица, виновного в растрате:

корыстные цели

растрата вверенного виновному имущества против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Таким образом, для привлечения к уголовной ответственности за присвоение или растрату по статье 160 УК РФ как исполнителя преступления лицо должно обладать реальными полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом компании. Главный бухгалтер, чьи функции ограничены внесением операций в 1С, учетом и отчетностью, не подпадает под этот критерий.

Главбух Чумакова участвовала в преступном сговоре, внося искажения в учётные документы и программы для сокрытия хищений. Фактически хищения со склада осуществлял директор. Несмотря на это, суд первой инстанции ошибочно квалифицировал её как соисполнителя. Позиция Верховного суда уточняет, что таких полномочий у главного бухгалтера не было, что исключает его ответственность как исполнителя.

В данном случае главному бухгалтеру не было вверено имущество, которое бы она передала другим лицам. Её роль ограничивалась составлением документов и внесением недостоверных данных в бухгалтерскую программу. Если бы у главного бухгалтера было право подписи банковский документов и она подписала платежное поручение на перевод денежных средств «обнальной компании» и в итогу получила их часть, то тут был бы состав преступления по статье 160 УК РФ.

В материалах рассматриваемого уголовного дела отсутствовали доказательства, что у главного бухгалтера были полномочия по управлению или использованию имущества ООО. И именно это легло в основание для смягчения наказания и изменение роли в уголовном деле с Исполнителя на Пособника. Не является исполнителем, к сожалению, не значит, что не является виновным. Корыстная цель и сговор были доказаны.

Для избежания уголовной ответственности главным бухгалтерам стоит внимательно подходить к положениям трудового договора, должностных инструкций и иных Локальных нормативных актов компании и избегать принятия на себя ответственности за распоряжение имуществом компании. При внесении данных в бухгалтерскую программу стоит руководствоваться только первичными документами, соответствующими всем требованиям 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» с подписями ответственных лиц. А отчетность составлять после проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей и т. п. в порядке, установленном законодательством. Новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» стал обязательным для применения с 1 апреля 2025 года.

Судебная практика в отношении главных бухгалтеров в последнее время становится более жесткой. Помимо уголовной ответственности периодически встречаем дела и о привлечении главных бухгалтером и к субсидиарной ответственности по делам о банкротстве.

Людмила Ганичева

