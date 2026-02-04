СПОТ: цифровая революция на таможне. Как новая система изменит рынок и бизнес с 2026 года

С 1 июля 2026 года российский импорт ждет кардинальная трансформация. Введение Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) изменит не только логистику и документооборот, но и всю конкурентную среду на рынке. Это не просто новый электронный сервис, а стратегический инструмент, направленный на полное «обеление» товарных потоков и пополнение бюджета сотнями миллиардов рублей. Людмила Ганичева- аудитор-практик, автор курсов по налогам в сфере ВЭД ответила на основные вопросы о новой системе.

📌 Суть и цели системы: почему это происходит?

СПОТ — новый механизм контроля импорта из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Главная задача СПОТ — ликвидация схем «серого импорта», при которых товары ввозятся без уплаты налогов через фирмы-однодневки, не действующих контрагентов или под видом транзита. Это наносит двойной удар: бюджет недополучает налоги, а добросовестные импортеры проигрывают в цене недобросовестным конкурентам.



Цели государства понятны:



Борьба с уклонением от таможенных платежей и увеличение налоговых поступлений. Защита потребителей от небезопасных товаров и контрафакта. Повышение прозрачности всей цепочки поставок — от иностранного поставщика до конечного покупателя.

Создание цифрового следа для каждого импортного товара, подтверждающего его легальность.



Распоряжением Правительства Российской Федерации № 3213-р от 10 ноября 2025 года утверждена Концепция и План мероприятий по созданию Национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). На внедрение системы до 2028 года планируется потратить 16,5 млрд рублей, но ожидаемый экономический эффект в разы выше: уже в 2027 году бюджет может получить дополнительные 100 млрд рублей, а с 2028 года — до 150 млрд ежегодно.

🔄 Как будет работать СПОТ: новый алгоритм импорта

Система в корне меняет последовательность действий при ввозе товаров. Если раньше мы только на следующий месяц после прибытия товара из ЕАЭС подавали — статформу на таможню, заявление о ввозе и уплате косвенных налогов и Декларацию по косвенным налогам, то теперь ключевые шаги нужно совершать до пересечения границы.



Новый обязательный процесс выглядит так:



До ввоза товара в РФ



1. Регистрация сделки. Импортер заранее формирует в специальном онлайн-сервисе электронное уведомление с деталями контракта, данными контрагентов, товара, его стоимости и кода ТН ВЭД.



2. Внесение гарантийного платежа. Одновременно с уведомлением уплачивается обеспечительный платеж, равный полной сумме будущих косвенных налогов (НДС, акцизы). Без этого платежа уведомление недействительно.



Сейчас мы НДС платим не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты на учет



На границе



3. Проверка и подтверждение. ФТС в автоматическом режиме проверяет наличие зарегистрированного уведомления и платежа. Каждой партии присваивается уникальный штрих код/QR-код (визуализированная ссылка), который должен быть у перевозчика.



4. Сверка данных. Данные из уведомления импортера сверяются с информацией от иностранного отправителя. Полное совпадение — обязательное условие для выпуска.



Решение таможни



✅Если все в порядке: груз получает цифровой пропуск и следует дальше.

❌Если данных или платежа нет: груз не разрешат ввезти на территорию России.

⚡️При расхождениях в данных: выпуск приостанавливается до выяснения обстоятельств, что ведет к простоям и дополнительным издержкам.

📅 Дорожная карта внедрения

1 апреля — 30 июня 2026 года:



Пилотный режим. Добровольное тестирование системы с участием бизнеса. На этом этапе СПОТ будет применяться к товарам, ввозимым автомобильным транспортом.



С 1 июля 2026 года: Полноценный обязательный запуск. Все импортеры, ввозящие товары автотранспортом, должны работать через СПОТ.



Перспектива:

Правительство оставляет за собой право распространить систему на все виды транспорта (железнодорожный, воздушный, морской).

⚖️ Последствия для всех участников рынка

Для государства и потребителей:



Плюсы: Рост доходов бюджета, вытеснение с рынка нелегального товара, повышенная безопасность и защита от подделок для потребителей. Для легального бизнеса Снижение недобросовестной конкуренции, укрепление доверия к брендам, защита инвестиций.



Минусы и риски:

⚡️ Заморозка оборотных средств. Необходимость авансом уплачивать НДС создаст дополнительную нагрузку и риск кассовых разрывов, особенно для малого и среднего бизнеса.

⚡️Риск задержек. Любая ошибка в документах или расхождение приведет к простою груза на границе.

⚡️Рост операционных затрат. Потребуются новые компетенции в штате или аутсорсинг для работы с системой.



Для маркетплейсов и ритейла:



Площадки, такие как Wildberries и Ozon, смогут автоматически проверять легальность товара в СПОТ по штрихкоду и будут обязаны блокировать продажи товаров, отсутствующих в реестре. Это серьезный барьер для «серых» схем.



Для «серого» импорта:

Система означает фактическое уничтожение прежних бизнес-моделей. Доступ к крупным площадкам будет закрыт, издержки вырастут, а риски станут неприемлемо высокими.

🛡️ Практические шаги для подготовки к СПОТ

1. Аудит цепочек поставок и контрактов. Проверьте надежность контрагентов и пропишите в договорах обязательство по предоставлению точных данных для СПОТ.

2. Оптимизация финансового планирования. Просчитать новую потребность в оборотных средствах с учетом авансового платежа по НДС. Обсудите с банками возможности кредитования.

3. Цифровизация документооборота. Наладить безупречный электронный обмен документами с иностранными поставщиками (инвойсы, спецификации).

4. Обучение персонала. Подготовить или нанять специалистов, которые будут работать с системой (знание ТН ВЭД, таможенного и налогового администрирования).

5. Тестирование в пилотном режиме. Активное участие в тестировании с апреля 2026 года позволит отработать процессы до обязательного запуска.



СПОТ — это не просто очередное ужесточение контроля. Это системная реформа, меняющая правила игры на всем рынке импорта. Она создает новые, более прозрачные и предсказуемые условия для бизнеса, но цена входа — повышенные требования к документам, финансам и операционной эффективности компаний.



Компании, которые отнесутся к подготовке серьезно и начнут ее уже сегодня, не только минимизируют риски, но и смогут обратить изменения себе на пользу, усилив свои конкурентные преимущества за счет четкости и надежности своих логистических цепочек.



