Календарь бухгалтера на АУСН на 2026 год
Принято считать, что АУСН-щики освобождены от всей отчетности, почти от всей.
Плательщики АУСН платят АУСН, и хоть и не сдают Декларацию, но должны проверять всю информацию в ЛК. При выплатах физлицам являются налоговыми агентами по НДФЛ и должны платить этот налог и отчитываться по нему.
Но не так как привыкли - Реестр выплат в банке заменяет уведомления и 6 НДФЛ. Должны платить взносы в СФР. А юридические лица должны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность. Поэтому подготовили для АСН-щиков подробный календарь.
Дата
Отчёт/Платёж
26.01.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 01.01.2026 по 22.01.2026
28.01.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 01 по 22 января 2026 г. в ФНС России
09.02.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.02.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
16.02.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за январь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
16.02.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.02.2026
Уплата АУСН за январь 2026
25.02.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.01.2026 по 22.02.2026
02.03.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 января по 22 февраля 2026 г. в ФНС России
09.03.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.03.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
16.03.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за февраль 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
16.03.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.03.2026
Уплата АУСН за февраль 2026
25.03.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.02.2026 по 22.03.2026
30.03.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 февраля по 22 марта 2026 г. в ФНС России
31.03.2026
Юридические лица должны сдать бухгалтерскую отчетность до 31.03.2026
06.04.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
13.04.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.04.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за март 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.04.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
27.04.2026
Уплата АУСН за март 2026
27.04.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.03.2026 по 22.04.2026
28.04.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 марта по 22 апреля 2026 г. в ФНС России
07.05.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.05.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.05.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за апрель 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.05.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.05.2026
Уплата АУСН за апрель 2026
25.05.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.04.2026 по 22.05.2026
28.05.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 апреля по 22 мая 2026 г. в ФНС России
08.06.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.06.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.06.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за май 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.06.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.06.2026
Уплата АУСН за май 2026
25.06.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.05.2026 по 22.06.2026
29.06.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 мая по 22 июня 2026 г. в ФНС России
07.07.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
13.07.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.07.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за июнь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.07.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
27.07.2026
Уплата АУСН за июнь 2026
27.07.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.06.2026 по 22.07.2026
28.07.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 июня по 22 июля 2026 г. в ФНС России
07.08.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.08.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
17.08.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за июль 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
17.08.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.08.2026
Уплата АУСН за июль 2026
25.08.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.07.2026 по 22.08.2026
28.08.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 июля по 22 августа 2026 г. в ФНС России
07.09.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции
12.09.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.09.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за август 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.09.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.09.2026
Уплата АУСН за август 2026
25.09.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.08.2026 по 22.09.2026
28.09.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 августа по 22 сентября 2026 г. в ФНС России
07.10.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.10.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.10.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за сентябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.10.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
26.10.2026
Уплата АУСН за сентябрь 2026
26.10.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.09.2026 по 22.10.2026
28.10.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 сентября по 22 октября 2026 г. в ФНС России
09.11.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
12.11.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
16.11.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за октябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
16.11.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.11.2026
Уплата АУСН за октябрь 2026
25.11.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.10.2026 по 22.11.2026
30.11.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 октября по 22 ноября 2026 г. в ФНС России
07.12.2026
Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.
14.12.2026
Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.
15.12.2026
Уплата страховых взносов на травматизм за ноябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)
15.12.2026
ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода
25.12.2026
Уплата АУСН за ноябрь 2026
25.12.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.11.2026 по 22.12.2026
28.12.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 ноября по 22 декабря 2026 г. в ФНС России
30.12.2026
Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.12.2026 по 31.12.2026
30.12.2026
Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 по 31 декабря 2026 г. в ФНС России
