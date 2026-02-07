Календарь бухгалтера на АУСН на 2026 год

Дата Отчёт/Платёж

26.01.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 01.01.2026 по 22.01.2026

28.01.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 01 по 22 января 2026 г. в ФНС России

09.02.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.02.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

16.02.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за январь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

16.02.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.02.2026 Уплата АУСН за январь 2026

25.02.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.01.2026 по 22.02.2026

02.03.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 января по 22 февраля 2026 г. в ФНС России

09.03.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.03.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

16.03.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за февраль 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

16.03.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.03.2026 Уплата АУСН за февраль 2026

25.03.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

30.03.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 февраля по 22 марта 2026 г. в ФНС России

31.03.2026 Юридические лица должны сдать бухгалтерскую отчетность до 31.03.2026

06.04.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

13.04.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.04.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за март 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.04.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

27.04.2026 Уплата АУСН за март 2026

27.04.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

28.04.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 марта по 22 апреля 2026 г. в ФНС России

07.05.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.05.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.05.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за апрель 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.05.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.05.2026 Уплата АУСН за апрель 2026

25.05.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.04.2026 по 22.05.2026

28.05.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 апреля по 22 мая 2026 г. в ФНС России

08.06.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.06.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.06.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за май 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.06.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.06.2026 Уплата АУСН за май 2026

25.06.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.05.2026 по 22.06.2026

29.06.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 мая по 22 июня 2026 г. в ФНС России

07.07.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

13.07.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.07.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за июнь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.07.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

27.07.2026 Уплата АУСН за июнь 2026

27.07.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.06.2026 по 22.07.2026

28.07.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 июня по 22 июля 2026 г. в ФНС России

07.08.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.08.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

17.08.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за июль 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

17.08.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.08.2026 Уплата АУСН за июль 2026

25.08.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.07.2026 по 22.08.2026

28.08.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 июля по 22 августа 2026 г. в ФНС России

07.09.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции

12.09.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.09.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за август 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.09.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.09.2026 Уплата АУСН за август 2026

25.09.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.08.2026 по 22.09.2026

28.09.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 августа по 22 сентября 2026 г. в ФНС России

07.10.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.10.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.10.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за сентябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.10.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

26.10.2026 Уплата АУСН за сентябрь 2026

26.10.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.09.2026 по 22.10.2026

28.10.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 сентября по 22 октября 2026 г. в ФНС России

09.11.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

12.11.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

16.11.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за октябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

16.11.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.11.2026 Уплата АУСН за октябрь 2026

25.11.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.10.2026 по 22.11.2026

30.11.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 октября по 22 ноября 2026 г. в ФНС России

07.12.2026 Проверка разметки платежей по АУСН банком в личном кабинете. При необходимости - внесите корректировки. При несогласии с разметкой банка измените коды и категории налоговой базы операций до 7-го числа месяца, следующего за отчётным. Изменения будут отправлены в ФНС в автоматическом режиме. Налог рассчитывается не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным. Вы можете изменить разметку операции для корректировки суммы налога за прошлый отчётный период в течение трёх лет со дня совершения операции.

14.12.2026 Отразить доходы (расходы на АУСН Доходы-Расходы) в лк АУСН Взаимозачёты по удержаниям маркетплейсов и прочие операции, которые не прошли через банк или кассу или не вы грузились в ЛК.

15.12.2026 Уплата страховых взносов на травматизм за ноябрь 2026 г. в Социальный фонд России, СФР (1/12 от 2970)

15.12.2026 ФНС уведомляет налогоплательщика через личный кабинет налогоплательщика: – о налоговой базе; – о сумме убытка, полученного за налоговый период, о сумме убытка, зачтенного в налоговом периоде, и об оставшейся части убытка, переходящей на следующие налоговые периоды; – о сумме налога, исчисленной по итогам налогового периода; – о сумме торгового сбора, на которую налоговым органом уменьшена сумма налога (если применимо); – о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода; – уполномоченную кредитную организацию о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода

25.12.2026 Уплата АУСН за ноябрь 2026

25.12.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.11.2026 по 22.12.2026

28.12.2026 Уплата удержанного налога на доходы физических лиц по сотрудникам за период с 23 ноября по 22 декабря 2026 г. в ФНС России

30.12.2026 Срок подачи реестра выплат сотрудникам за период с 23.12.2026 по 31.12.2026