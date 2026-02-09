Корректировка таможенной стоимости: обзор судебных споров и практические рекомендации для участников ВЭД

Специальный режим оценки. Для товаров, ввозимых для личного пользования, действуют особые правила, так как граждане не ведут предпринимательскую деятельность и не всегда могут предоставить полный пакет коммерческих документов.

Бремя доказывания на таможне. Если таможня не согласна с заявленной стоимостью, именно она обязана предоставить достоверные и проверяемые доказательства ее занижения. Сведения из неподконтрольных иностранных источников, без подтверждения реальности сделок, таковыми не являются.

Главный вывод ВС РФ: Таможня не может произвольно повышать стоимость личного авто, ссылаясь на аукционные сайты