Корректировка таможенной стоимости: обзор судебных споров и практические рекомендации для участников ВЭД

Корректировка таможенной стоимости (КТС) — это процедура, при которой таможенный орган не соглашается с задекларированной стоимостью товара и односторонне увеличивает ее, что ведет к доначислению таможенных платежей. Для бизнеса это означает не только неожиданные финансовые потери, но и задержки в выпуске товаров, административные издержки и риски судебных разбирательств.
Контроль стоимости является приоритетом для таможенных органов, что подтверждается статистикой. По итогам 2024 года сумма доначислений составила 56,4 млрд руб.
Правовые основы и процедура корректировки
КТС регулируется Таможенным кодексом ЕАЭС и может проводиться как до, так и после выпуска товара в свободное обращение. Ее целью является обеспечение полноты и правильности расчета всех таможенных платежей (пошлин, налогов, сборов). То есть Вы привезли товар, подали на таможню все необходимые документы, заплатили НДС, пошлины, сборы и т. п. ФТС всё устроило. Вопросов нет. Успели продать товар, истратить прибыль. И тут: «ТА-ДАМС!!! «прилетает письмо счастья с решением о КТС. То есть заложить издержки уже не куда. Суммы доначислений иногда приводят не только к убыткам, но и к банкротству.
Процедура обычно инициируется таможней, если у инспектора возникают сомнения в достоверности заявленных сведений. Иногда КТС может быть инициирована и самим декларантом, если он самостоятельно обнаружил ошибку в расчетах .
Типичная процедура корректировки включает следующие этапы
1. Выявление риска. Система управления рисками (СУР) таможни или инспектор выявляют признаки недостоверности заявленной стоимости (например, значительное отклонение от уровня цен в профилях риска) .
2. Дополнительная проверка. Декларанту направляется требование о предоставлении дополнительных документов и пояснений. На ответ обычно дается до 60 дней .
3. Принятие решения. Проанализировав ответ, таможня либо принимает заявленную стоимость, либо выносит решение о корректировке с указанием новой суммы и метода расчета .
4. Действия декларанта. В случае несогласия декларант может уплатить обеспечение, забрать товар и впоследствии обжаловать решение в вышестоящем таможенном органе или в суде .
⚠️ Основные причины корректировки и «болевые точки»
Анализ практики позволяет выделить ключевые причины, которые чаще всего приводят к спорам о таможенной стоимости.
Занижение цены сделки по сравнению с данными таможни
Самая распространенная причина — значительное расхождение заявленной цены с ценовыми профилями риска (информацией о минимальных и средних ценах на аналогичные товары в базах таможни) или с ценами на внутреннем рынке. Декларанту в этом случае приходится доказывать обоснованность своей цены. Иногда суд встает на со импортера. Рассмотрим такое дело
В 2022 году гражданка Виктория Барабанова столкнулась с требованием Владивостокской таможни доплатить 2,7 млн рублей пошлины за ввезенный из Кореи BMW. Основанием послужила информация с зарубежного аукционного сайта, где аналогичные машины оценивались дороже. Не согласившись, Барабанова обратилась в суд (дело № А51−16 929/2023).
Несмотря на победу в первой инстанции, апелляция и кассация встали на сторону таможни.
Виктория дошла до Верховного Суда Р Ф, который встал на её сторону и четко разъяснил два важнейших принципа:
Специальный режим оценки. Для товаров, ввозимых для личного пользования, действуют особые правила, так как граждане не ведут предпринимательскую деятельность и не всегда могут предоставить полный пакет коммерческих документов.
Бремя доказывания на таможне. Если таможня не согласна с заявленной стоимостью, именно она обязана предоставить достоверные и проверяемые доказательства ее занижения. Сведения из неподконтрольных иностранных источников, без подтверждения реальности сделок, таковыми не являются.
Главный вывод ВС РФ: Таможня не может произвольно повышать стоимость личного авто, ссылаясь на аукционные сайты
Неполный учет расходов в структуре таможенной стоимости
Таможня строго следит за тем, чтобы в стоимость были включены все дополнительные расходы, связанные с покупкой и доставкой товара до границы Таможенного союза. Часто доначисляют платежи, не включенные в первоначальный расчет, например, за
Лицензионные и роялти-платежи за использование объектов интеллектуальной собственности (брендов, патентов) .
Дивиденды, если их выплата прямо связана с условиями сделки по ввозу товаров
Расходы на транспортировку, страхование, упаковку, комиссионные вознаграждения агентам
Рассмотрим на примере спора по агентскому вознаграждению, потому что практически все платежи сейчас идут с привлечением платежных агентов
Суть спора:
Московская таможня привлекла ООО «Хекни Экспресс» к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ (заявление недостоверных сведений при таможенном декларировании). Основанием послужило мнение таможни, что компания занизила таможенную стоимость ввозимого товара, не включив в нее вознаграждение, выплаченное агенту.
Позиция таможни: Выплаченное агенту вознаграждение является частью затрат на приобретение товара и должно увеличивать его таможенную стоимость. Его неуказание признано предоставлением недостоверных сведений.
Позиция компании (ООО «Хекни Экспресс»): Требования таможни незаконны, так как вознаграждение агенту за закупку в данном случае не подлежит включению в таможенную стоимость.
Суд первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы, 27.03.2025): Удовлетворил требование компании, отменив постановление таможни.
Апелляционная инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 27.06.2025): Поддержала решение суда первой инстанции.
Кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа, 22.10.2025): Рассмотрела жалобу Московской таможни и отказала в удовлетворении.
Правовая позиция судов (включая кассацию):
Суды всех трех инстанций единогласно встали на сторону компании, основываясь на следующем:
Применение норм ЕАЭС: Суды сослались на Решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014 № 112. Согласно его п. 5, вознаграждение агенту по закупке, уплачиваемое покупателем, НЕ подлежит добавлению к таможенной стоимости товара. Это объясняется тем, что такие затраты не являются и не могут являться затратами продавца и не включаются им в цену товара.
Характер услуг агента: Суды установили, что в данной ситуации агент действовал исключительно в интересах покупателя (ООО «Хекни Экспресс»), оказывая услуги по поиску продавца, организации оплаты и т. п. Его функции были связаны с техническим обеспечением сделки со стороны покупателя, а не с увеличением стоимости товара для продавца.
Отсутствие состава правонарушения: Поскольку вознаграждение агенту на законных основаниях не включалось в таможенную стоимость, отсутствовала объективная сторона правонарушения по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ (не было самих недостоверных сведений). Следовательно, в действиях компании нет события и состава вмененного административного правонарушения.
Взаимозависимость сторон сделки и трансфертное ценообразование
Если покупатель и продавец являются взаимозависимыми лицами (например, одна компания владеет долей в другой), а цена импорта при этом выглядит заниженной, таможня запрашивает детальное обоснование, что цена соответствует рыночному уровню.
Ошибки в документах и расчетах
Несоответствия данных в контракте, инвойсе и транспортных документах, опечатки, неверный курс валюты — даже технические ошибки могут стать поводом для дополнительной проверки и последующей корректировки.
Типичные основания для отмены корректировки в суде
Корректировка на основе исключительно статистических данных. Суды указывают, что расхождение с ценовым профилем риска само по себе не доказывает недостоверность сведений. Таможня обязана провести всестороннюю проверку и учесть представленные декларантом доказательства
Формальный подход и отказ применить метод по цене сделки. Часто суды признают незаконным автоматический отказ от первого (основного) метода определения стоимости (по цене сделки) и переход к шестому (резервному) методу без достаточных оснований. Таможня должна последовательно доказать неприменимость предыдущих методов.
Неучет представленных доказательств. Если декларант предоставил полный пакет документов (контракты, платежи, калькуляцию себестоимости), а таможня их проигнорировала, суд встает на сторону декларанта .
Спорные вопросы включения лицензионных платежей. Хотя Верховный Суд Р Ф указывает на необходимость включения роялти в стоимость при соблюдении ряда условий, в судебной практике есть и прецеденты в пользу компаний. Решение зависит от детального анализа всех обстоятельств: связаны ли платежи именно с фактом покупки данных товаров, есть ли у покупателя возможность купить товар без лицензии и т. д.
🛡️ Практические рекомендации: как минимизировать риски
Чтобы снизить вероятность корректировки и повысить шансы на успешную защиту, участникам ВЭД стоит придерживаться нескольких правил.
• Документальная подготовка — основа всего. Все расходы, включаемые и не включаемые в таможенную стоимость, должны быть подтверждены первичными документами (контракты, инвойсы, платежные поручения, транспортные накладные, лицензионные соглашения). Документы должны быть непротиворечивыми: условия поставки (Инкотермс), валюты платежа, адреса и реквизиты должны совпадать во всех бумагах .
• Проактивная работа с ценой. Перед подачей декларации полезно анализировать рыночный уровень цен на аналогичные товары из открытых источников. Если цена заметно отличается, стоит заранее подготовить экономическое обоснование (калькуляцию себестоимости от производителя, данные о распродажах, сезонных скидках) .
• Грамотное взаимодействие с таможней на этапе проверки. На запрос о дополнительных документах необходимо отвечать в установленный срок (обычно 60 дней) и предоставлять максимально полный и структурированный пакет. Ответы должны содержать четкие пояснения и ссылки на конкретные пункты договоров и платежи.
• Не бояться обжалования. Если таможня вынесла решение о корректировке, а ваша позиция документально сильна, не стоит сразу соглашаться. Уплата обеспечения (гарантии) позволяет получить товар и продолжить спор. Учитывая высокий процент удовлетворения исков бизнеса в судах, обжалование часто бывает успешным, особенно при поддержке профессиональных юристов, специализирующихся на таможенном праве.
