Как и куда платить взносы в СФР на АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это практически единственный налоговый режим при котором не надо платить страховые взносы в налоговую:

ИП не должны платить фиксированные страховые взносы, сумма которых составляет в 2026 году 57 390 рублей

ООО не должны платить страховые взносы с МРОТ за директора, у которого нет дохода, а их сумма составляет сейчас 8 127,9 рублей (27 093*30%)

ИП и юрлица не должны платить страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование с зарплат сотрудников.

Единственная постоянная обязанность, не зависящая от дохода и ведения деятельности- уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный Фонд России (взносы в СФР от НС и ПЗ)



Сколько?



Сумма страховых взносов от НС и ПЗ подлежит ежегодной индексации и в 2026 году составляет 2 959 рублей (Постановление Правительства Р Ф от 01.11.2025 N 1729 «Об индексации фиксированного размера страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»)



Когда платить?



Срок уплаты взносов в СФР — не позднее 15 числа следующего за истекшим месяцем. То есть взносы за январь в размере 245,58 рублей (2959/12) нужно заплатить до 15.02.



Можно ли заплатить сразу одним платежом?

Можно, но только в качестве авансового платежа. Например, перечислить в январе 2959 рублей за весь год и не вспоминать больше об этом платеже.



Куда платить?



Реквизиты для перечисления страховых взносов от НС и ПЗ при АУСН такие же как и при уплате страховых взносов от НС и ПЗ страхователями, применяющими иные налоговые режимы.



КБК для уплаты страховых взносов на травматизм при АУСН: 79 710 212 000 060 997 632



Реквизиты для уплаты взносов страхователями Москвы и Московской области, применяющими Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН)