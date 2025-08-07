Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи

Сквозной учет товаров — это система, которая позволяет отслеживать каждую единицу продукции от момента поступления на склад до продажи. Такой подход исключает ошибки, снижает потери и обеспечивает прозрачность данных для бухгалтерии, налоговой и управленческого учета. В этой статье — простой чек-лист из 5 шагов для настройки сквозного учета в Клеверенс, который поможет вашему бизнесу работать точно и без лишних хлопот.
Как это обеспечивает точность данных для бухгалтерии?
Бухгалтерия требует четких цифр: сколько товара пришло, сколько ушло, какие были списания или пересортица. Ручной учет часто приводит к ошибкам, а автоматизированный сквозной контроль в Клеверенс фиксирует каждое движение товара. Это значит:
Меньше расхождений — данные в 1С и на складе всегда совпадают.
Автоматизация отчетности — не нужно вручную сводить цифры.
Защита от потерь — система покажет, где и когда товар «потерялся».
Теперь разберем пошаговую настройку.
Шаг 1. Настройка приема товара: фиксируем каждую поставку
Первый этап сквозного учета — контроль поступления товара. Если на старте данные вбиты неверно, дальше ошибки будут только накапливаться.
Как это работает в Клеверенс:
Штрихкодирование или RFID-метки — каждая единица товара получает уникальный идентификатор на базе данных вашей учётной системы.
Сверка с накладными — система автоматически проверяет, совпадает ли количество и ассортимент.
Мгновенное обновление остатков — данные сразу попадают в 1С, бухгалтерия видит актуальные цифры.
Результат: никаких «лишних» или «неучтенных» позиций на складе.
Шаг 2. Контроль хранения: исключаем пересортицу и потери
Товар на складе может теряться, портиться или перемещаться без документов. Ручная инвентаризация требует значительных временных затрат, тогда как автоматизированное решение от компании Клеверенс обеспечивает оперативный контроль и исключает подобные риски.
Что можно настроить:
Зонирование склада — система подскажет, где должен лежать товар.
Регулярная инвентаризация — сканер быстро сверяет фактические остатки с данными из системы.
Оповещения о расхождениях — если что-то пропало, вы узнаете сразу.
Результат: бухгалтерия получает точные данные для списаний и отчетности.
Шаг 3. Учет перемещений между складами и магазинами
Товар редко остается на одном месте: его перевозят, передают между филиалами, отправляют на продажу. Если не фиксировать эти движения, в учете будет хаос.
Как помогает Клеверенс:
Электронные накладные — каждое перемещение подтверждается документом.
Отслеживание в реальном времени — видно, где товар находится прямо сейчас.
Автоматическое обновление остатков — не нужно вручную править данные в 1С.
Результат: никаких «исчезнувших» партий и путаницы в отчетах.
Шаг 4. Продажи: автоматическая фиксация выбытия товара
Когда товар продается, он должен сразу списываться из системы. Если кассир пробивает чек, а учет «не видит» продажи — возникают нестыковки.
Что делает Клеверенс:
Интеграция с кассой — продажа = автоматическое списание.
Контроль остатков — если товара нет, система не даст его продать.
Связь с бухгалтерией — все данные сразу попадают в учетную программу.
Результат: выручка в отчетах всегда соответствует реальным продажам.
Шаг 5. Аналитика и отчеты: точные цифры для управленцев и бухгалтерии
Последний шаг — превращение данных в понятные отчеты. Руководство хочет видеть прибыль, бухгалтерия — остатки, налоговая — декларации без ошибок.
Что дает Клеверенс:
Выгрузка в 1С и Excel — удобно для бухгалтерских проводок.
Результат: все отделы работают с одними и теми же актуальными цифрами.
Вывод: сквозной учет = меньше ошибок и больше контроля
Настроив сквозной учет в Клеверенс, вы получаете:
Точные данные для бухгалтерии и налоговой.
Снижение потерь — товар не теряется и не «оседает» на складе.
Автоматизацию рутины — больше не нужно сводить данные вручную.
Внедрите эти 5 шагов — и учет товаров станет прозрачным и безошибочным!
