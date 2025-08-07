Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи

Шаг 1. Настройка приема товара: фиксируем каждую поставку

Первый этап сквозного учета — контроль поступления товара. Если на старте данные вбиты неверно, дальше ошибки будут только накапливаться.

Как это работает в Клеверенс:

Штрихкодирование или RFID-метки — каждая единица товара получает уникальный идентификатор на базе данных вашей учётной системы.

Сверка с накладными — система автоматически проверяет, совпадает ли количество и ассортимент.

Мгновенное обновление остатков — данные сразу попадают в 1С, бухгалтерия видит актуальные цифры.

Результат: никаких «лишних» или «неучтенных» позиций на складе.