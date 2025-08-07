Премиум 07.08 Мобильный
Чек-лист: 5 шагов для настройки сквозного учета товаров в Клеверенс — от поставки до продажи

Устали от расхождений в учете и потерь товара? Готовый чек-лист из 5 шагов поможет настроить автоматический контроль каждой единицы продукции от склада до кассы — никаких ошибок, точные отчеты для бухгалтерии и полная прозрачность движения товаров. Время перестать терять деньги на ручном учете!

Сквозной учет товаров — это система, которая позволяет отслеживать каждую единицу продукции от момента поступления на склад до продажи. Такой подход исключает ошибки, снижает потери и обеспечивает прозрачность данных для бухгалтерии, налоговой и управленческого учета. В этой статье — простой чек-лист из 5 шагов для настройки сквозного учета в Клеверенс, который поможет вашему бизнесу работать точно и без лишних хлопот.

Как это обеспечивает точность данных для бухгалтерии?

Бухгалтерия требует четких цифр: сколько товара пришло, сколько ушло, какие были списания или пересортица. Ручной учет часто приводит к ошибкам, а автоматизированный сквозной контроль в Клеверенс фиксирует каждое движение товара. Это значит:

  •  Меньше расхождений — данные в 1С и на складе всегда совпадают.

  • Автоматизация отчетности — не нужно вручную сводить цифры.

  • Защита от потерь — система покажет, где и когда товар «потерялся».

Теперь разберем пошаговую настройку.

Шаг 1. Настройка приема товара: фиксируем каждую поставку

Первый этап сквозного учета — контроль поступления товара. Если на старте данные вбиты неверно, дальше ошибки будут только накапливаться.

Как это работает в Клеверенс:

  • Штрихкодирование или RFID-метки — каждая единица товара получает уникальный идентификатор на базе данных вашей учётной системы.

  • Сверка с накладными — система автоматически проверяет, совпадает ли количество и ассортимент.

  • Мгновенное обновление остатков — данные сразу попадают в 1С, бухгалтерия видит актуальные цифры.

Результат: никаких «лишних» или «неучтенных» позиций на складе.

Шаг 2. Контроль хранения: исключаем пересортицу и потери

Товар на складе может теряться, портиться или перемещаться без документов. Ручная инвентаризация требует значительных временных затрат, тогда как автоматизированное решение от компании Клеверенс обеспечивает оперативный контроль и исключает подобные риски.

Что можно настроить:

  • Зонирование склада — система подскажет, где должен лежать товар.

  • Регулярная инвентаризация — сканер быстро сверяет фактические остатки с данными из системы.

  • Оповещения о расхождениях — если что-то пропало, вы узнаете сразу.

Результат: бухгалтерия получает точные данные для списаний и отчетности.

Шаг 3. Учет перемещений между складами и магазинами

Товар редко остается на одном месте: его перевозят, передают между филиалами, отправляют на продажу. Если не фиксировать эти движения, в учете будет хаос.

Как помогает Клеверенс:

  • Электронные накладные — каждое перемещение подтверждается документом.

  • Отслеживание в реальном времени — видно, где товар находится прямо сейчас.

  • Автоматическое обновление остатков — не нужно вручную править данные в 1С.

Результат: никаких «исчезнувших» партий и путаницы в отчетах.

Шаг 4. Продажи: автоматическая фиксация выбытия товара

Когда товар продается, он должен сразу списываться из системы. Если кассир пробивает чек, а учет «не видит» продажи — возникают нестыковки.

Что делает Клеверенс:

  • Интеграция с кассой — продажа = автоматическое списание.

  • Контроль остатков — если товара нет, система не даст его продать.

  • Связь с бухгалтерией — все данные сразу попадают в учетную программу.

Результат: выручка в отчетах всегда соответствует реальным продажам.

Шаг 5. Аналитика и отчеты: точные цифры для управленцев и бухгалтерии

Последний шаг — превращение данных в понятные отчеты. Руководство хочет видеть прибыль, бухгалтерия — остатки, налоговая — декларации без ошибок.

Что дает Клеверенс:

  • Выгрузка в 1С и Excel — удобно для бухгалтерских проводок.

Результат: все отделы работают с одними и теми же актуальными цифрами.

Вывод: сквозной учет = меньше ошибок и больше контроля

Настроив сквозной учет в Клеверенс, вы получаете:

  • Точные данные для бухгалтерии и налоговой.

  • Снижение потерь — товар не теряется и не «оседает» на складе.

  • Автоматизацию рутины — больше не нужно сводить данные вручную.

Внедрите эти 5 шагов — и учет товаров станет прозрачным и безошибочным!

