Расчет отпускных с 1 сентября 2025: как автоматизация учета поможет точно рассчитать средний заработок

Введение

Сентябрь принес бухгалтерам новые вызовы — кардинально изменился порядок расчета отпускных. Теперь в формуле среднего заработка появились квартальные и годовые премии, которые раньше «не замечались» при подсчетах. Казалось бы, хорошая новость для сотрудников — отпускные станут больше. Но для бухгалтеров и HR-специалистов это означает головную боль: как теперь не упустить ни одной выплаты и правильно рассчитать средний заработок?

Особенно сложная ситуация складывается на предприятиях, где зарплата тесно связана с KPI и показателями производительности. Здесь каждый процент выполнения плана влияет на размер премии, а значит — и на будущие отпускные. В таких условиях старые методы учёта с Excel-таблицами и бумажными журналами становятся не просто неудобными, а опасными для точности расчетов.