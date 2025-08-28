Автоматизация контроля KPI сотрудников: от учета имущества до повышения производительности труда

В современных условиях ведения бизнеса эффективный контроль показателей производительности сотрудников становится критически важным фактором успеха предприятия. Правильно настроенная система отслеживания KPI не только помогает оптимизировать рабочие процессы, но и значительно снижает операционные затраты, предотвращает потери активов и повышает общую эффективность деятельности компании.
Основные проблемы учёта производительности сотрудников
Большинство современных организаций сталкиваются с серьезными вызовами при организации эффективного контроля за деятельностью персонала. Особенно остро это стоит перед компаниями, работающими с оборудованием, товарами, техникой и другими материальными объектами, где каждая единица требует точного учёта.
Отсутствие систематизированного подхода к учёту
Многие организации до сих пор ведут учёт производительности вручную, используя устаревшие Excel-таблицы или даже бумажную документацию. Такой подход может привести к дублированию данных и создает разрывы в информации между различными отделами. В результате руководство получает неполную картину о реальной эффективности работы сотрудников.
Ошибки и неточности в данных о производительности
Ручной сбор данных о KPI сотрудников во многом зависит от человеческого фактора, что неизбежно приводит к ошибкам и неточностям. Потеря или повреждение документации может привести к искажению или полной утрате информации о показателях работы персонала, что делает невозможным объективную оценку производительности труда.
Неэффективный контроль за движением имущества
Недостаточная прозрачность в учёте имущества, закрепленного за сотрудниками, затрудняет контроль за его состоянием, перемещением и использованием. Отсутствие своевременной информации о том, какое оборудование находится у конкретного сотрудника, усложняет принятие обоснованных управленческих решений и планирование ресурсов.
Сложности проведения инвентаризаций
Процедура инвентаризации занимает много времени и ресурсов, особенно без использования автоматизированных систем. Неактуальные данные о наличии и состоянии имущества, закрепленного за сотрудниками, могут привести к финансовым потерям и ошибкам в отчетности, что негативно сказывается на оценке их производительности.
Последствия неэффективного контроля KPI для организации
Проблемы с учётом производительности сотрудников имеют далеко идущие последствия для любой организации. Они затрагивают не только финансовые показатели, но и общую эффективность бизнес-процессов компании.
Повышение операционных затрат
Ошибки в учёте производительности и отсутствие централизованной системы мониторинга KPI приводят к увеличению затрат на управление персоналом. Ненадежные данные требуют дополнительного времени на поиск, проверку и корректировку информации, что снижает общую эффективность работы управленческого звена.
Потеря контроля над активами
Неполные или неточные данные о том, какое имущество закреплено за конкретными сотрудниками, могут привести к его утрате или нецелевому использованию. Отсутствие точного учёта затрудняет выявление недостач и излишков, что отрицательно сказывается на финансовых показателях компании и мотивации персонала.
Снижение производительности труда
Сотрудники тратят значительное время на ручное заполнение отчетов и поиск необходимого оборудования, что снижает их основную производительность. Частые ошибки и разрывы в данных создают дополнительную нагрузку на персонал и негативно влияют на общую эффективность процессов.
Автоматизация как решение проблем учёта KPI
В условиях растущей конкуренции и необходимости повышения эффективности бизнес-процессов, автоматизация учёта производительности сотрудников становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Современные технологические решения позволяют кардинально изменить подход к контролю KPI и управлению персоналом.
Автоматизированные системы учёта предоставляют руководству возможность получать актуальную информацию о производительности сотрудников в режиме реального времени. Это особенно важно для организаций с большим количеством материальных ценностей, где эффективность работы напрямую связана с правильным использованием и учётом основных средств.
Внедрение мобильных решений для учёта имущества позволяет не только оптимизировать процессы инвентаризации, но и создать прозрачную систему контроля за работой сотрудников. Каждая операция сотрудников с товарами маркировка, выдача и возврат, перемещение, инвентаризация и т.д.) или оборудованием автоматически фиксируется в системе, что обеспечивает объективную оценку их производительности.
Решение «Учёт 15» от Клеверенса: комплексный подход к автоматизации
Компания «Клеверенс» разработала инновационное мобильное приложение «Учёт 15», которое кардинально меняет подход к учёту имущества и контролю производительности сотрудников. Это решение создано специально для автоматизации учёта имущества в государственных бюджетных и коммерческих организациях любого масштаба.
Ключевые возможности системы
«Учёт 15» предоставляет широкий спектр функций для эффективного управления основными средствами и контроля за деятельностью персонала:
Инвентаризация по штрихкодам: Сканирование штрихкодов значительно сокращает время внесения данных в систему учёта и минимизирует вероятность ошибок при ручном вводе информации.
Инвентаризация по RFID: Революционная технология, позволяющая собирать информацию в 40 раз быстрее по сравнению с штрихкодами. Приложение дает возможность программировать любые UHF-метки терминалом сбора данных с RFID-считывателем.
Учёт по материально ответственным лицам (МОЛ): Система позволяет получать детальную информацию об имуществе в разрезе как отдельных МОЛ, так и организаций, подразделений и мест хранения, обеспечивая полный контроль за распределением ресурсов и производительностью каждого сотрудника.
Учёт по помещениям и внутренние перемещения: Помимо МОЛ, «Учёт 15» позволяет отслеживать имущество в разрезе помещений и складов, фиксируя перемещения между отделами или подразделениями. Это помогает контролировать наличие оборудования и материалов в разных зонах, быстро выявлять недостачи и оптимизировать внутренние процессы без дополнительных бюрократических шагов.
Контроль состояния основных средств
Приложение позволяет назначать имуществу различные состояния, что упрощает учёт и контроль эффективности его использования сотрудниками. Например, можно установить состояния "В ремонте", "Работает", "На складе" и другие. Все состояния имущества могут быть настроены самостоятельно в соответствии с потребностями организации.
Учёт по помещениям и внутренние перемещения
Система обеспечивает точное отслеживание местонахождения каждой единицы имущества. При проведении инвентаризации система автоматически отслеживает соответствие реального размещения имущества учётным данным, что позволяет выявлять нарушения в работе сотрудников.
Программное обеспечение позволяет проводить учёт перемещения имущества внутри компании между сотрудниками, помещениями или подразделениями. Информация обо всех перемещениях формируется в виде детальных отчетов, что дает полную картину эффективности использования ресурсов каждым сотрудником.
Представьте: вы управляете отелем со 140+ номерами, и каждый год вам нужно пересчитать тысячи единиц имущества — от телевизоров до полотенец. Раньше это занимало неделю и требовало участия половины персонала. А что если теперь один человек справляется с этим за 15 минут? Звучит как фантастика? Добро пожаловать в реальность цифровой трансформации.
Яркий пример эффективного внедрения решения для автоматизации учёта имущества демонстрирует отель «Пересвет», расположенный в 70 километрах от Москвы. Этот комфортабельный отель на 5 этажах с более чем 140 номерами успешно автоматизировал процессы учёта основных средств и контроля производительности персонала.
Вызовы до внедрения
До автоматизации отель сталкивался с типичными проблемами учёта производительности сотрудников:
Длительные инвентаризации: Процесс инвентаризации основных средств в столь крупном здании был крайне времязатратным и неэффективным, занимая несколько дней
Ручной учёт на бумажных носителях: Весь учёт ОС велся на бумажных носителях, что создавало высокие риски ошибок
Отсутствие контроля за перемещениями: Сложно было отследить, какое оборудование находится в каком номере и кто несет за него ответственность
Влияние человеческого фактора: Высокая вероятность ошибок при ручном учёте негативно сказывалась на оценке работы персонала
Решение и внедрение
Специалисты, обслуживающие учётную систему «1С» отеля «Пересвет», обратились к партнеру «АльянсСофт» для приобретения и внедрения автоматизированного решения.
Техническое оснащение:
Программное обеспечение «Склад 15 с RFID» (из линейки продуктов «Учёт 15»)
Мобильный компьютер Zebra TC20 с переносной RFID-насадкой УВЧ-диапазона RFD2000
Интеграция с «1С: Управление торговлей»
Основные задачи автоматизации:
Автоматизировать процесс учёта ОС при поступлении и постановке на баланс
Фиксировать факт перемещения ОС между номерами и этажами
Свести количество ошибок к минимуму
Обеспечить прозрачный контроль за работой сотрудников с материальными ценностями
Внедрение выполняли специалисты компании «1С: Франчайзи» в течение двух месяцев. В процессе работы они получали поддержку от службы технической поддержки «Клеверенс».
Результаты внедрения
Благодаря внедрению автоматизированного решения отель достиг впечатляющих результатов в области контроля KPI сотрудников:
Кардинальное ускорение процессов:
Инвентаризация целого этажа за 1 минуту вместо нескольких дней ручной работы
Ускорение процесса инвентаризации в 3 раза по сравнению с предыдущими показателями
Повышение точности и контроля:
Сокращение ошибок в 10 раз благодаря исключению человеческого фактора
95% автоматизация процесса учёта ОС с минимальным участием персонала в рутинных операциях
Улучшение производительности сотрудников:
Освобождение персонала от рутинных операций учёта
Возможность в режиме реального времени отслеживать ответственность за оборудование
Автоматическое формирование отчетов по эффективности использования ресурсов
Отзыв заказчика
"Если раньше считали каждый предмет на бумажном носителе несколько дней, то сейчас инвентаризация основных средств проходит буквально в течение 1 минуты на целом этаже гостиницы, проблем с учётом основных средств больше нет. Большое спасибо разработчикам программного продукта и компании «АльянсСофт» за подбор такой замечательной программы. Сказать, что мы довольны, ничего не сказать. Софт оправдал свои надежды на все 100%."
Новикова Елена, Заместитель главного бухгалтера отеля «Пересвет»
Техническое оснащение и интеграция
«Учёт 15» работает на всех Android-устройствах, включая терминалы сбора данных (ТСД), RFID-считыватели и обычные смартфоны. Система поддерживает работу как с RFID-технологиями, так и со штрихкодами, что обеспечивает максимальную гибкость внедрения.
Готовые интеграции
Приложение имеет готовые интеграции с основными учётными системами:
1С: БГУ 2.0
1C: Клеверенс Учёт имущества
1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0
Кроме того, существует возможность самостоятельной интеграции с любой учётной системой как на платформе 1С, так и на других платформах.
Состав решения
Рабочее место сотрудника включает:
Терминал сбора данных (ТСД)
Принтер для печати этикеток
Компьютер с базой данных имущества в 1С:Предприятие
Программу для печати
Мобильное приложение «Учёт 15»
Формирование отчетов по производительности труда через мобильные устройства
Одним из ключевых преимуществ «Учёт 15» является возможность автоматического формирования детальных отчетов по производительности сотрудников. Система собирает данные о каждом действии персонала с имуществом и материальными ценностями, что позволяет объективно оценивать их эффективность.
Виды отчетов
Отчеты по материально ответственным лицам с группировкой имущества по помещениям
Отчеты по внутренним перемещениям имущества между сотрудниками
Инвентаризационные отчеты с указанием ответственных лиц
Отчеты по состоянию основных средств, закрепленных за конкретными сотрудниками
Все отчеты формируются автоматически на основе данных, собранных системой в процессе работы, что исключает субъективность оценки и обеспечивает прозрачность контроля производительности.
Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.
Заключение
Эффективный контроль KPI сотрудников становится все более критичным фактором успеха современного бизнеса. Традиционные методы ручного учёта не только требуют значительных затрат времени и ресурсов, но и не обеспечивают необходимый уровень точности и оперативности данных.
Мобильное приложение «Учёт 15» от компании «Клеверенс» предоставляет комплексное решение для автоматизации учёта имущества и контроля производительности сотрудников. Благодаря использованию современных технологий RFID и штрихкодирования, система обеспечивает полный контроль за движением материальных ценностей и объективную оценку эффективности работы персонала.
Практический опыт внедрения в таких крупных компаниях, как «Пересвет», наглядно демонстрирует возможности решения: сокращение времени на инвентаризации до 1 минуты, сокращение ошибок в 10 раз, 95% автоматизация процесса учёта ОС. Эти результаты подтверждают, что инвестиции в автоматизацию учёта не только окупаются, но и приносят значительную экономическую выгоду предприятию.
В условиях цифровой трансформации бизнеса, организации, которые первыми внедрят эффективный подход к контролю KPI сотрудников, получат существенное конкурентное преимущество. «Учёт 15» от «Клеверенса» предоставляет именно такую возможность, сочетая в себе простоту использования, мощный функционал и доказанную эффективность.
