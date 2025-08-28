Автоматизация контроля KPI сотрудников: от учета имущества до повышения производительности труда

Основные проблемы учёта производительности сотрудников

Большинство современных организаций сталкиваются с серьезными вызовами при организации эффективного контроля за деятельностью персонала. Особенно остро это стоит перед компаниями, работающими с оборудованием, товарами, техникой и другими материальными объектами, где каждая единица требует точного учёта.

Отсутствие систематизированного подхода к учёту

Многие организации до сих пор ведут учёт производительности вручную, используя устаревшие Excel-таблицы или даже бумажную документацию. Такой подход может привести к дублированию данных и создает разрывы в информации между различными отделами. В результате руководство получает неполную картину о реальной эффективности работы сотрудников.

Ошибки и неточности в данных о производительности

Ручной сбор данных о KPI сотрудников во многом зависит от человеческого фактора, что неизбежно приводит к ошибкам и неточностям. Потеря или повреждение документации может привести к искажению или полной утрате информации о показателях работы персонала, что делает невозможным объективную оценку производительности труда.

Неэффективный контроль за движением имущества

Недостаточная прозрачность в учёте имущества, закрепленного за сотрудниками, затрудняет контроль за его состоянием, перемещением и использованием. Отсутствие своевременной информации о том, какое оборудование находится у конкретного сотрудника, усложняет принятие обоснованных управленческих решений и планирование ресурсов.

Сложности проведения инвентаризаций

Процедура инвентаризации занимает много времени и ресурсов, особенно без использования автоматизированных систем. Неактуальные данные о наличии и состоянии имущества, закрепленного за сотрудниками, могут привести к финансовым потерям и ошибкам в отчетности, что негативно сказывается на оценке их производительности.