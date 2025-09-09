Как часто нужно проводить инвентаризацию и почему «раз в год» уже не работает

Современный ответ — цикловая инвентаризация с событийными сверками, понятной матрицей риска и автоматизацией. Закон оставляет организации пространство для выбора сроков, а стандарты требуют качества данных, не только бумажного отчёта. Чтобы это работало без лишних затрат, нужна технология.

Инвентаризация долго считалась «годовой повинностью». Провели в декабре, сверили остатки, закрыли отчётность и забыли до следующей зимы. Такой подход ломается в современной реальности. Активов больше, команды распределены, офисные и ИТ-ресурсы постоянно движутся. Ошибки обходятся дороже, чем сама проверка.

Что говорит закон. Обязанность инвентаризации закреплена в ст. 11 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Организация сопоставляет фактическое наличие с регистрами, а случаи и сроки она описывает в своей учётной политике, кроме тех, что предписаны законом и стандартами. Это база, от которой мы пляшем.

Кроме того, действуют Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённые приказом Минфина № 49. Там описан порядок, состав комиссий, документы и частные правила для разных активов.

Важно не путать нормы учёта по основным средствам. ПБУ 6/01 утратило силу, с 1 января 2022 года применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это меняет подход к признанию и оценке, а значит, влияет на инвентаризационные процедуры и качественную сторону данных.

Почему «раз в год» больше не спасает

Данные устаревают слишком быстро. Вы сверили всё в декабре, а в феврале часть ноутбуков уехала на удалёнку, мониторы переехали в новый кабинет, оборудование временно отдали подрядчику. Реальная картина расходится с регистрами уже через пару недель.

Риск распределён по году, а не концентрируется в декабре. Потери, пересортица и ошибки происходят регулярно. Если проверять факты раз в год, вы находите проблему постфактум, когда влияет уже не только сумма, но и качество отчётности.

Нагрузка на людей взлетает. Годовая «тотальная перепись» превращается в марафон. Устают, спешат, пропускают. Вероятность ошибки растёт.

Новые стандарты и аудиторы смотрят на процессы, а не на разовую акцию. ФСБУ 6/2020 требует осмысленного управления данными по ОС. Аудиторы оценивают систему внутреннего контроля, лог оперативных перемещений и частоту сверок, а не только годовой акт.

Как выбрать частоту: от «раз в год» к цикловому учёту

Оптимальная частота не берётся из потолка. Её удобно строить из трёх слоёв: риск, подвижность, значимость.

1) ABC-классификация по значимости.

A — критично дорогие и чувствительные активы,

B — средние по стоимости,

C — массовые и недорогие.

2) R-оценка по риску и подвижности.

R3 — часто перемещаются, выносятся за пределы офиса, у сотрудников на удалёнке.

R2 — перемещаются внутри площадки.

R1 — стационарны.

3) Матрица частоты.

A-R3, A-R2: ежемесячно, плюс сверка по событию при выдаче и возврате.

A-R1, B-R3: ежеквартально.

B-R2, C-R3: раз в полгода.

B-R1, C-R2: раз в год, но с точечными проверками по выборке.

C-R1: годовая проверка достаточно, главное, закрыть события перемещений.

Добавьте триггеры событий: смена МОЛ, передача активов между филиалами, ЧС, ввод в эксплуатацию, консервация, списание. Эти случаи обязательны и укладываются в практику Методических указаний.

Итог. Переходим от «тотальной годовой» к цикловому учёту. Малые регулярные выборки поддерживают точность круглый год, а годовая инвентаризация превращается в финальную сверку, а не в борьбу за выживание.

Процессная сторона: что нужно настроить до частоты

Частота без процесса даёт мало. Важно собрать «скелет» учёта.

Единый справочник активов. Уникальный идентификатор, инвентарный номер, серийник, МОЛ, локация, статус жизненного цикла. Без дублей и «сирот».

Маркировка. Для офиса достаточно ШК, для распределённых и подвижных активов удобнее RFID. Метки читаемы, размещение стандартизировано, шаблоны этикеток едины.

Роли и ответственность. У МОЛ есть зона ответственности, а у ИТ или АХО есть SLA на события: выдача, возврат, ремонт, списание.

Регламент «по событию». Любое перемещение создаёт запись в системе. Сверка событий закрывает 80 % риска ещё до цикловой проверки.

Обучение. Инвентаризация проводится быстро, если люди знают, где искать метку и каким способом её сканировать.

Технологии: почему без автоматизации частоту не поднять

Ручной пересчёт быстро упирается в потолок. Нужны мобильные терминалы, нормальная синхронизация и учёт без ручного ввода.

Штрихкоды против RFID. ШК требуют прямой видимости и скана каждого объекта. RFID считывает без контакта, через препятствия, одновременно видит много меток. Для больших парков это экономия часов.

Интеграция с учётной системой. Данные должны попадать в бухгалтерию без промежуточных Excel. Это снижает ошибки и ускоряет закрытие разниц.

Здесь на практике помогает «Учёт 15». Продукт работает с ШК и RFID, поддерживает мобильные терминалы, печать этикеток, выдачу, возврат, перемещения и инвентаризацию. Есть онлайн-режим и интеграция с типовыми системами учёта, включая 1С. Это важные кирпичики для частых, но быстрых сверок.

Карта внедрения частых сверок: пошаговый план

Диагностика. Инвентаризируйте сам процесс. Где теряются данные, где затык с обменом, какие активы уходят «вне поля зрения». Классификация парка. Присвойте активам категории ABC и уровни риска R. На выходе получите матрицу частоты. Пилотная зона. Выберите один офис или этаж. Наладьте маркировку, обмен, мобильные сценарии на терминалах, обучите людей. Проверьте метрики до и после. Шаблоны документов. Акт, ведомость разниц, маршрутный лист, чек-лист осмотра. Пусть формы заполняются из системы, а не вручную. Онлайн-обмен. Подключите беспроводной обмен для моментальной синхронизации. При падениях сети оставьте офлайн-буфер, после — догрузка. Расширение. Тиражируйте на все локации. Для распределённых команд добавьте процедуры для удалённой сверки: скан ридером на выезде, фотофиксация, контроль геолокации метки, если политика ИБ разрешает.

Где помогает «Учёт 15». На пилоте быстро собрать процесс позволяют готовые операции маркировки и инвентаризации, печать этикеток, запись RFID, просмотр справочников и гибкая доработка сценариев. Это сокращает время запуска и снижает порог для частых сверок.



Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.

Как помогает «Учёт 15»

Чтобы инвентаризация стала быстрой и регулярной, компании переходят на автоматизацию. Одно из решений для этого — «Учёт 15».

С его помощью можно:

проводить инвентаризацию с помощью штрихкодов и RFID-меток (RFID ускоряет проверку в десятки раз, считывает сразу несколько объектов и не требует прямой видимости);

фиксировать, где именно находится имущество и за кем закреплено;

автоматически отслеживать выдачу, возврат и перемещения;

интегрировать данные с 1С и другими учётными системами без ручного дублирования.

Результат: проверка становится частью рутинного процесса, а не «разовой кампанией».

Вывод

Частота «раз в год» из прошлого. Современный ответ — цикловая инвентаризация с событийными сверками, понятной матрицей риска и автоматизацией. Закон оставляет организации пространство для выбора сроков, а стандарты требуют качества данных, не только бумажного отчёта. Чтобы это работало без лишних затрат, нужна технология.

Решения класса «Учёт 15» закрывают критические точки: маркировка, мобильный сбор, RFID, онлайн-обмен и интеграция с учётной системой. Это переводит инвентаризацию из «кампании» в рабочую рутину, где точность 98–99 % по ключевым активам — норма, а годовая проверка становится простой контрольной точкой.