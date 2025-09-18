Учет основных средств в 2025 году: полный гид для бухгалтера и предпринимателя

Тренды 2025: от рутины к автоматизации с помощью AI и мобильных решений

Учёт в Excel уходит в прошлое. Современные технологии кардинально меняют подход к управлению ОС. Компании, которые игнорируют этот тренд, сталкиваются с рядом критических проблем: ошибки в данных из-за ручного ввода, долгая и ресурсоемкая инвентаризация, отсутствие прозрачности в перемещении активов и, как следствие, финансовые потери и риски при проверках.

Решением являются специализированные мобильные решения, которые интегрируются с бухгалтерскими системами, такими как 1С. Они позволяют не только автоматизировать рутину, но и получать данные в реальном времени для принятия управленческих решений.

Как мобильные приложения упрощают жизнь бухгалтера в 2025

Современные мобильные решения для учёта ОС, такие как приложение «Учёт 15» от компании «Клеверенс», предлагают комплексный подход к автоматизации:

Мгновенная инвентаризация: Приложение позволяет проводить инвентаризацию двумя современными способами: По штрихкодам: Сканирование сокращает время внесения данных на 80% и практически исключает ошибки ручного ввода. По RFID-меткам: Сбор данных происходит в 40 раз быстрее, чем при работе со штрихкодами. Это позволяет проводить полную инвентаризацию склада или офиса за считанные часы вместо дней.

Полный контроль над активами в реальном времени: Учёт по МОЛ и помещениям: Система предоставляет точную информацию о том, какое имущество закреплено за конкретным материально ответственным лицом (МОЛ) или находится в определенном помещении. Отслеживание состояния: Возможность отмечать статусы оборудования («В работе», «В ремонте», «Списано») обеспечивает актуальность данных для управленческого учёта. Фиксация перемещений: Все внутренние перемещения активов автоматически фиксируются в системе с формированием детальных отчетов.

Готовая интеграция с 1С: Решение легко интегрируется с популярными конфигурациями 1С («Бухгалтерия предприятия», «БГУ»), обеспечивая синхронизацию данных между мобильными терминалами сбора данных (ТСД) и основной базой учёта.

Использование подобных систем — это стратегическое решение, которое не только повышает точность отчетности, но и обеспечивает соблюдение нормативных требований, а также дает бизнесу реальный инструмент для эффективного контроля над своими активами.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.