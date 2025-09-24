Почему автоматизация учета — это инвестиция, а не расход

В эпоху цифровых технологий ручной учет — это не просто рутина, а прямой путь к ошибкам и потере ресурсов. Узнайте, как автоматизация учета превратит ваш бизнес в отлаженный механизм, который сэкономит время, деньги и даст полный контроль над процессами.

Введение

Когда речь заходит об учете, многие предприниматели вздыхают: цифры, документы, отчеты— всё это кажется бесконечным. Но сегодня у бизнеса есть выбор: вместо ручной рутины — автоматизация учета. И важно понять: это не расход, а настоящая инвестиция, которая возвращается экономией времени, ресурсов и ростом прозрачности.

Что такое автоматизация учета?

Автоматизация учета — это использование специализированных систем учета, которые берут на себя рутинные процессы: от формирования отчетов до инвентаризации.

Основные компоненты системы учета

учет активов и обязательств;

контроль движения имущества;

автоматизированная инвентаризация;

аналитика и отчетность в реальном времени.

Автоматизация vs ручной учет

Ручной учет - это Excel, бумажки, человеческий фактор.

Автоматизация - это цифровизация бизнеса, минимум ошибок и высокая скорость.

Цифровизация бизнеса как глобальный тренд

Почему компании переходят на автоматизацию

Конкуренция растет, и время становится ключевым ресурсом. Те, кто быстрее адаптируется, выигрывают.

Роль технологий в экономии времени и ресурсов

Там, где раньше сотрудник тратил дни на инвентаризацию, система справляется за часы.

Преимущества автоматизации учета

Экономия времени и ресурсов

Меньше ручной работы;

Быстрее обработка данных;

Фокус на развитии бизнеса.

Минимизация ошибок

Система исключает человеческий фактор и делает учет точным.

Удобная инвентаризация и учет активов

Автоматический контроль позволяет легко управлять активами и понимать их стоимость.

Прозрачность и контроль

Руководитель видит картину бизнеса в реальном времени.

Комапании которые уже автоматизировали учет с Клеверенс

Учёт имущества перешел из обширной работы «в полях» — с необходимостью вручную найти и отсмотреть каждую единицу оборудования и мебели — в удобный формат, дружелюбный любому пользователю 1С.

Значительно сокращен объём ручного труда при проведение инвентаризаций, больше никаких записей в ведомостях, все данные сохраняются в терминале

Сравнение ручного и автоматизированного учета

Время обработки: при ручном учете это занимает дни и недели, тогда как автоматизация справляется за часы и минуты.

Ошибки: при ручном подходе их много, при автоматизированном — они сведены к минимуму.

Контроль активов: вручную — это сложно и затратно, автоматизированно — удобно и прозрачно.

Экономия ресурсов: ручной учет требует больших затрат, автоматизация обеспечивает их значительное снижение.

Масштабируемость: ручные процессы ограничены, а цифровые системы легко масштабируются под рост компании.

Мифы об автоматизации учета

“Это дорого”

На самом деле вложения окупаются за счет экономии времени и снижения ошибок.

“Сложно внедрять”

Современные решения внедряются поэтапно и без хаоса.

“Подходит только крупным компаниям”

Сегодня автоматизация доступна бизнесу любого масштаба.

Какие программы подходят для учета активов и инвентаризации

Софт от Клеверенс - «Учёт 15»

1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом

Клеверенс «Учёт имущества»

1С:ITILIUM

Плюсы учета вместе с Клеверенс

Простое внедрение

Внедрение происходит за очень короткий срок. Сотрудники быстро осваивают интерфейс без долгого обучения.

Учет активов и инвентаризация

Задачи, которые раньше занимали недели, теперь решаются за часы. Автоматическая инвентаризация почти полностью убрала ошибки.

Мобильность и удобство

Вести учет можно прямо на месте: на складе или в магазине, используя смартфон или терминал.

Интеграция с существующими системами

Решение легко совмещается с привычными учетными программами, включая 1С, сохраняя налаженные процессы.

Экономия времени и ресурсов

Главный результат — освобождение времени сотрудников и прозрачный учет, который помогает сосредоточиться на развитии бизнеса.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео-презентацию и вебинар по теме «Учёт 15» — там разбираются практические вопросы автоматизации учёта основных средств.

Чек-лист: Когда пора автоматизировать учет

У вас десятки Excel-таблиц, и данные путаются.

Инвентаризация занимает недели.

Ошибки в отчетах появляются регулярно

Руководство не видит полной картины бизнеса.

Учет активов стал “бутылочным горлышком” компании.

Ответ на часто задаваемые вопросы

Автоматизация учета подходит малому бизнесу?

Да, современные решения масштабируются и работают даже для небольших компаний.

Сколько времени занимает внедрение?

В среднем — от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности процессов.

Как ведётся учет основных средств и имущества?

Приложение «Учёт 15» позволяет вести учёт активов и материалов с помощью штрихкодов и RFID-меток.

Можно ли отслеживать местонахождение имущества по помещениям или по сотрудникам?

Да, в «Учёт 15» можно назначать имущество помещениям, отслеживать, совпадает ли фактическое размещение с учетным, и вести учет по материально ответственным лицам (МОЛ).

Как работает учет состояния основных средств (например, «в ремонте», «работает»)?

В «Учёте 15» можно задать состояния для имущества (работоспособность, ремонт и др.), что помогает отслеживать эксплуатацию активов.

Важные функции в «Учёт 15» от Клеверенс

Инвентаризация по штрихкодам

Сканирование штрихкодов сокращает время внесения данных в систему учёта и уменьшает вероятность ошибок вручную вводимых данных.

Инвентаризация по RFID

Сбор информации по RFID в 40 раз быстрее, чем инвентаризация по штрихкодам. Приложение позволяет программировать любые UHF-метки терминалом сбора данных с RFID-считывателем.

Информация об имуществе по МОЛ

Позволяет получать информацию об имуществе в разрезе как материально ответственных лиц (МОЛ), так и конкретных держателей оборудования.

Учет по помещениям

Помещение выбирается по штрихкоду, RFID или просто вручную из списка. Позволяет назначать имуществу помещение, в котором оно находится. При проведении инвентаризации можно отслеживать, совпадает ли реальное размещение имущества с учётным. Также можно проводить инвентаризацию по выбранному помещению.

Учёт состояния основного средства

Позволяет назначить имуществу какое-либо состояние, упрощающее учёт. Например, это могут быть состояния работоспособности, “В ремонте”, “Работает” и т.п. Состояния имущества могут быть заведены самостоятельно.

Внутренние перемещения

Программное обеспечение позволяет проводить учёт перемещения имущества внутри компании. Это может быть перемещение между сотрудниками, помещениями или подразделениями компании. Информацию обо всех внутренних перемещениях можно получить в форме отчёта.

Внутренние перемещения между помещениями

Удобный учёт перемещения имущества между помещениями. Выбирается имущество и указывается новое место хранения. Вся информация хранится в базе 1С. Есть возможность построения отчёта по проведённым перемещениям.

Передача имущества между сотрудниками

Всё имущество, которое числится за сотрудником, может быть просмотрено в виде специального отчёта. Имущество группируется по помещениям, в которых оно находится.

Выдача/возврат оборудования

Конфигурация поддерживает заведение и работу с документами выдачи/возврата имущества. Предусмотрена печать бумажных документов на подпись.



Совместимое программное обеспечение - REST API; OLE/COM; 1С

Дополнительную информацию вы можете узнать на странице продукта.

Заключение

Автоматизация учета — это шаг, который меняет бизнес. Это не просто способ избавиться от рутины, а инструмент, который экономит ресурсы, снижает количество ошибок и дает прозрачность процессов. И самое главное — это инвестиция в устойчивость и рост компании, а вовсе не расход.