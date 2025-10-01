Не только бухгалтерия: неожиданных сферы, где цифровизация учета меняет бизнес
Сегодня «система учета» — это универсальный инструмент, который помогает IT, логистике и даже маркетингу. Давайте разберёмся, где и как это происходит.
Почему цифровизация учета — это не только для бухгалтеров
Раньше слово «учёт» ассоциировалось исключительно с бухгалтерией: цифры, проводки, отчётность для налоговой. Но в современном бизнесе система учета превратилась в универсальный инструмент управления. Сегодня под учётом понимается всё: от отслеживания оборудования и логистики до контроля за эффективностью проектов.
Представьте себе компанию как живой организм. У бухгалтера — это сердце, качающее финансовые потоки. Но у компании есть и руки, и ноги, и мозг (маркетинг и аналитика). Если информация не синхронизирована, организм начинает «спотыкаться». Именно здесь цифровизация учета работает как нервная система — соединяет все отделы и передает им актуальные данные.
Автоматизация бизнеса помогает:
уменьшить количество ошибок;
ускорить принятие решений;
отслеживать, где уходят ресурсы;
оценивать эффективность проектов, а не только затрат.
Ключевые преимущества цифровизации учета
Единый источник данных для всех подразделений.
Автоматические уведомления о сроках списания или обслуживания.
Интеграция, складскими и IT-системами.
Возможность вести нетипичный учет: спецодежды, лицензий, расходников.
Четыре неожиданные сферы применения цифрового учета
1) Спецодежда и средства индивидуальной защиты
В производственных и торговых компаниях каждому сотруднику выдаётся спецодежда. Часто это десятки или сотни комплектов — каски, ботинки, куртки, перчатки. Если вести всё вручную, легко потеряться: кто что получил, когда нужно заменить или списать, какой комплект на складе, а какой — в использовании.
Система цифрового учета позволяет:
отслеживать выдачу спецодежды по каждому сотруднику;
автоматически напоминать о сроке носки и необходимости замены;
контролировать возврат при увольнении;
видеть в реальном времени остатки на складе.
2) Лицензии и программное обеспечение
Для IT-команд головная боль — это учёт лицензий. Как понять, у кого активна подписка, где скоро истекает срок, а где уже идёт двойная оплата? Таблицы Excel быстро превращаются в хаос.
Цифровая система помогает:
привязать каждую лицензию к конкретному клиенту или устройству;
заранее получать уведомления об окончании подписки;
исключать «двойные оплаты»;
безопасно отзывать лицензии у уволенных сотрудников.
3) Расходники и мелкие материалы
Канцелярия, картриджи для принтеров, батарейки - все эти «мелочи» съедают бюджет компании. Когда их учёт ведётся «на глазок», появляется масса потерь.
Цифровой учёт позволяет:
отслеживать реальные остатки расходников;
автоматически формировать заявки на пополнение;
видеть статистику использования по отделам;
экономить бюджет за счёт исключения лишних закупок.
4) Строительная сфера: инструменты, техника и материалы
В строительстве без системы учета наступает полный хаос: инструменты «гуляют» между объектами, материалы теряются, а техника простаивает без планового обслуживания.
Цифровизация учета в строительстве даёт:
привязку инструмента и техники к конкретным объектам или бригадам;
контроль амортизации и планового ремонта;
учёт материалов (цемент, арматура, отделка) в разрезе проектов;
снижение потерь за счёт прозрачности движения ресурсов.
Вывод: спецодежда, лицензии и расходники — это классические примеры того, где нетипичный учет превращается из рутины в источник оптимизации.
Как Клеверенс помогают не только бухгалтерам
Компания Клеверенс разработала решения, которые изначально создавались для бухгалтерского и складского учета, но их возможности оказались намного шире.
Учёт 15 — универсальная платформа для автоматизации процессов.
Учёт имущества — инструмент для инвентаризации и контроля активов с помощью штрихкодов и мобильных устройств.
Благодаря гибкой настройке эти продукты легко применяются в задачах «нетипичного учета»:
Спецодежда — фиксация выдачи и возврата, автоматическое напоминание о замене.
Лицензии и ПО — отслеживание сроков действия, привязка к клиентам, контроль продлений.
Расходники — контроль остатков, автоматические заказы, распределение по подразделениям.
Строительство - учёт инструментов и техники, закрепление за объектами, контроль сроков эксплуатации и планового обслуживания, прозрачное движение материалов между стройплощадками.
Почему это удобно для сотрудников
Не нужно вести громоздкие таблицы.
Система сама подскажет, когда списать или заменить актив.
Доступ к данным — прямо со смартфона.
Меньше ошибок и споров между отделами.
И главное — руководитель получает прозрачную картину: где расходуются ресурсы, кто отвечает за имущество, и где компания теряет деньги.
Таблица: примеры применения Клеверенс и выгоды
Сфера
Как применяется
Что даёт
IT
Мобильная инвентаризация, штрихкоды
Меньше потерь, быстрый учёт
Логистика
Списания при отгрузке
Меньше ошибок, точность
ТО
Графики обслуживания
Снижение поломок
Как начать: 6 практических шагов
Проведите аудит текущего учёта.
Выберите начальную область (например, склад или IT).
Настройте систему с мобильной инвентаризацией.
Обучите сотрудников.
Интегрируйте с ERP, HR или CRM.
Измеряйте KPI: скорость инвентаризации, ошибки, потери.
Заключение
Цифровизация учета — это инструмент, который помогает всей компании, а не только бухгалтерам. Хотите меньше ошибок и больше контроля? Начните с малого, например, с учёта активов — и результат не заставит себя ждать.
FAQ
Вопрос: Подойдёт ли Учёт 15 для малого бизнеса?
Ответ: Да, модули масштабируются, можно начать с базовой версии.
Вопрос: Сколько времени занимает внедрение?
Ответ: Обычно от 1 недели до 1 месяца для пилотной области.
Вопрос: Можно ли интегрировать с 1С или CRM?
Ответ: Да, у Клеверенс есть API и механизмы обмена данными.
Вопрос: Что значит «нетипичный учет»?
Ответ: Это учёт спецодежды, инструментов, лицензий и других «нестандартных» ресурсов.
Вопрос: Через сколько окупается автоматизация?
Ответ: От 3 до 12 месяцев, чаще всего быстрее в IT и логистике.
