Не только бухгалтерия: неожиданных сферы, где цифровизация учета меняет бизнес

Вы думаете, что цифровизация учета — это только про бухгалтера с калькулятором и стопкой бумаг? Ошибаетесь.

Сегодня «система учета» — это универсальный инструмент, который помогает IT, логистике и даже маркетингу. Давайте разберёмся, где и как это происходит.

Почему цифровизация учета — это не только для бухгалтеров

Раньше слово «учёт» ассоциировалось исключительно с бухгалтерией: цифры, проводки, отчётность для налоговой. Но в современном бизнесе система учета превратилась в универсальный инструмент управления. Сегодня под учётом понимается всё: от отслеживания оборудования и логистики до контроля за эффективностью проектов.

Представьте себе компанию как живой организм. У бухгалтера — это сердце, качающее финансовые потоки. Но у компании есть и руки, и ноги, и мозг (маркетинг и аналитика). Если информация не синхронизирована, организм начинает «спотыкаться». Именно здесь цифровизация учета работает как нервная система — соединяет все отделы и передает им актуальные данные.

Автоматизация бизнеса помогает:

уменьшить количество ошибок;

ускорить принятие решений;

отслеживать, где уходят ресурсы;

оценивать эффективность проектов, а не только затрат.

Ключевые преимущества цифровизации учета

Единый источник данных для всех подразделений.

Автоматические уведомления о сроках списания или обслуживания.

Интеграция, складскими и IT-системами.

Возможность вести нетипичный учет: спецодежды, лицензий, расходников.

Четыре неожиданные сферы применения цифрового учета

1) Спецодежда и средства индивидуальной защиты

В производственных и торговых компаниях каждому сотруднику выдаётся спецодежда. Часто это десятки или сотни комплектов — каски, ботинки, куртки, перчатки. Если вести всё вручную, легко потеряться: кто что получил, когда нужно заменить или списать, какой комплект на складе, а какой — в использовании.

Система цифрового учета позволяет:

отслеживать выдачу спецодежды по каждому сотруднику;

автоматически напоминать о сроке носки и необходимости замены;

контролировать возврат при увольнении;

видеть в реальном времени остатки на складе.

2) Лицензии и программное обеспечение

Для IT-команд головная боль — это учёт лицензий. Как понять, у кого активна подписка, где скоро истекает срок, а где уже идёт двойная оплата? Таблицы Excel быстро превращаются в хаос.

Цифровая система помогает:

привязать каждую лицензию к конкретному клиенту или устройству;

заранее получать уведомления об окончании подписки;

исключать «двойные оплаты»;

безопасно отзывать лицензии у уволенных сотрудников.

3) Расходники и мелкие материалы

Канцелярия, картриджи для принтеров, батарейки - все эти «мелочи» съедают бюджет компании. Когда их учёт ведётся «на глазок», появляется масса потерь.

Цифровой учёт позволяет:

отслеживать реальные остатки расходников;

автоматически формировать заявки на пополнение;

видеть статистику использования по отделам;

экономить бюджет за счёт исключения лишних закупок.

4) Строительная сфера: инструменты, техника и материалы

В строительстве без системы учета наступает полный хаос: инструменты «гуляют» между объектами, материалы теряются, а техника простаивает без планового обслуживания.

Цифровизация учета в строительстве даёт:

привязку инструмента и техники к конкретным объектам или бригадам;

контроль амортизации и планового ремонта;

учёт материалов (цемент, арматура, отделка) в разрезе проектов;

снижение потерь за счёт прозрачности движения ресурсов.

Вывод: спецодежда, лицензии и расходники — это классические примеры того, где нетипичный учет превращается из рутины в источник оптимизации.

Как Клеверенс помогают не только бухгалтерам

Компания Клеверенс разработала решения, которые изначально создавались для бухгалтерского и складского учета, но их возможности оказались намного шире.

Учёт 15 — универсальная платформа для автоматизации процессов.

Учёт имущества — инструмент для инвентаризации и контроля активов с помощью штрихкодов и мобильных устройств.

Благодаря гибкой настройке эти продукты легко применяются в задачах «нетипичного учета»:

Спецодежда — фиксация выдачи и возврата, автоматическое напоминание о замене.

Лицензии и ПО — отслеживание сроков действия, привязка к клиентам, контроль продлений.

Расходники — контроль остатков, автоматические заказы, распределение по подразделениям.

Строительство - учёт инструментов и техники, закрепление за объектами, контроль сроков эксплуатации и планового обслуживания, прозрачное движение материалов между стройплощадками.

Почему это удобно для сотрудников

Не нужно вести громоздкие таблицы.

Система сама подскажет, когда списать или заменить актив.

Доступ к данным — прямо со смартфона.

Меньше ошибок и споров между отделами.

И главное — руководитель получает прозрачную картину: где расходуются ресурсы, кто отвечает за имущество, и где компания теряет деньги.

Таблица: примеры применения Клеверенс и выгоды

Сфера Как применяется Что даёт IT Мобильная инвентаризация, штрихкоды Меньше потерь, быстрый учёт Логистика Списания при отгрузке Меньше ошибок, точность ТО Графики обслуживания Снижение поломок

Как начать: 6 практических шагов

Проведите аудит текущего учёта. Выберите начальную область (например, склад или IT). Настройте систему с мобильной инвентаризацией. Обучите сотрудников. Интегрируйте с ERP, HR или CRM. Измеряйте KPI: скорость инвентаризации, ошибки, потери.

Заключение

Цифровизация учета — это инструмент, который помогает всей компании, а не только бухгалтерам. Хотите меньше ошибок и больше контроля? Начните с малого, например, с учёта активов — и результат не заставит себя ждать.

FAQ

Вопрос: Подойдёт ли Учёт 15 для малого бизнеса?

Ответ: Да, модули масштабируются, можно начать с базовой версии.

Вопрос: Сколько времени занимает внедрение?

Ответ: Обычно от 1 недели до 1 месяца для пилотной области.

Вопрос: Можно ли интегрировать с 1С или CRM?

Ответ: Да, у Клеверенс есть API и механизмы обмена данными.

Вопрос: Что значит «нетипичный учет»?

Ответ: Это учёт спецодежды, инструментов, лицензий и других «нестандартных» ресурсов.

Вопрос: Через сколько окупается автоматизация?

Ответ: От 3 до 12 месяцев, чаще всего быстрее в IT и логистике.