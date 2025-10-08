Учет основных средств и оргтехники: как навести порядок и прекратить потери

Проблемы учёта основных средств: почему техника и мебель теряются

Многие компании до сих пор ведут учёт в Excel или бумажных журналах. Эти методы не успевают за изменениями в работе современного офиса и не дают точных данных.

Ручной учёт: почему он не работает

Электронные таблицы и бумажные носители не позволяют быстро отслеживать перемещения оборудования. Когда сотрудник переходит в другой отдел, информация о закреплённой за ним технике часто не обновляется вовремя. Плановая проверка имущества занимает несколько дней и показывает много расхождений.

Чем плохи неучтённые активы для бизнеса

Отсутствие точного учёта приводит к конкретным проблемам:

Финансовые потери

Компания продолжает платить налоги на имущество, которое уже списали или потеряли. Дополнительные траты возникают, когда приходится покупать новое оборудование вместо того, чтобы найти уже имеющееся.

Потеря времени сотрудников

Сотрудники тратят рабочее время на поиски нужной техники. В среднем это занимает от 30 минут до 2 часов в неделю для каждого работника.

Проблемы при проверках

Расхождения между документами и фактическим наличием имущества создают риски при налоговых проверках, что может привести к штрафам.