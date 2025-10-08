Учет основных средств и оргтехники: как навести порядок и прекратить потери

Вы можете прямо сейчас сказать, где находится каждый ноутбук, монитор или проектор в вашей компании? Если поиск оборудования занимает много времени, а данные инвентаризации постоянно не сходятся с реальностью, эта статья поможет вам навести порядок. Мы разберём, почему обычные методы учёта не работают, и какие современные решения помогут установить полный контроль над вашим имуществом.
Проблемы учёта основных средств: почему техника и мебель теряются
Многие компании до сих пор ведут учёт в Excel или бумажных журналах. Эти методы не успевают за изменениями в работе современного офиса и не дают точных данных.
Ручной учёт: почему он не работает
Электронные таблицы и бумажные носители не позволяют быстро отслеживать перемещения оборудования. Когда сотрудник переходит в другой отдел, информация о закреплённой за ним технике часто не обновляется вовремя. Плановая проверка имущества занимает несколько дней и показывает много расхождений.
Чем плохи неучтённые активы для бизнеса
Отсутствие точного учёта приводит к конкретным проблемам:
Финансовые потери
Компания продолжает платить налоги на имущество, которое уже списали или потеряли. Дополнительные траты возникают, когда приходится покупать новое оборудование вместо того, чтобы найти уже имеющееся.
Потеря времени сотрудников
Сотрудники тратят рабочее время на поиски нужной техники. В среднем это занимает от 30 минут до 2 часов в неделю для каждого работника.
Проблемы при проверках
Расхождения между документами и фактическим наличием имущества создают риски при налоговых проверках, что может привести к штрафам.
Автоматизация учёта основных средств: современный подход
Современные технологии позволяют перейти от случайных проверок к постоянному контролю за основными средствами. Например, в решении «Учёт 15» реализован комплексный подход к управлению имуществом через мобильные устройства с поддержкой штрихкодов и RFID-меток.
Как работают программы для учёта основных средств
Специальное программное обеспечение создаёт единую базу для всех участников процесса. Каждому объекту присваивается своя карточка, который содержит все данные: инвентарный номер, местонахождение, ответственного сотрудника, историю перемещений. Важно понимать, что «Учёт 15» — это мобильное рабочее место для сотрудника AXO или бухгалтера, которое синхронизируется с одной из поддерживаемых учетных систем.
Мобильная инвентаризация с помощью QR-кодов и RFID
Использование тсд для сканирования меток сокращает время проверки имущества на 60-80%. Технология RFID позволяет считывать данные на расстоянии до 8 метров, что особенно удобно для больших помещений и складов.
Отслеживание перемещений онлайн
Система фиксирует все операции с имуществом, включая переезды между отделами и смену ответственных лиц. В «Учёте 15» есть возможность контролировать внутренние перемещения.
Программное обеспечение «Учёт 15»: на что смотреть
При выборе решения важно обращать внимание на практические моменты:
Простота использования
Система должна быть понятной для сотрудников разного уровня подготовки. Короткое обучение и простой интерфейс — главные условия успешного внедрения.
Мобильность и связь с учётными системами
Убедитесь, что мобильное решение поддерживает интеграцию с вашей текущей бухгалтерской системой. «Учёт 15», к примеру, работает как мобильное дополнение к одной из трех платформ: «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» или «Клеверенс: Учёт имущества».
Вывод: правильный учёт основных средств — это выгодная инвестиция
Внедрение автоматизированной системы учёта помогает не только сократить финансовые потери, но и улучшить рабочие процессы. Точные данные о состоянии и месте нахождения имущества позволяют принимать верные управленческие решения, снижать риски и повышать общую эффективность бизнеса. Современные решения, такие как «Учёт 15», дают инструменты для создания прозрачной и контролируемой системы управления имуществом компании.
