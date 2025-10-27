Сложные объекты для маркировки: как пометить станок, сервер и оргтехнику

Почему вообще нужна маркировка оборудования

Если коротко — чтобы ничего не потерялось и не списалось зря.

Но если чуть глубже, маркировка — это инструмент, который позволяет:

точно знать, что и где находится ;

быстро проводить инвентаризацию ;

отслеживать перемещения и ремонты ;

связывать реальный объект с его цифровой карточкой в 1С или другой учётной системе;

повысить точность данных и доверие к отчётности.

Без маркировки даже самый идеальный учёт превращается в догадки. Особенно если речь о парке оборудования, который используется разными отделами и перемещается по подразделениям.