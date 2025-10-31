Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

Почему техника теряется: проблемы традиционного учёта
Многие организации до сих пор используют традиционные методы учёта оборудования — Excel-таблицы, бумажные журналы или «учёт на словах». Звучит знакомо? Тогда вот что обычно идёт не так:
Отсутствие централизованной базы данных. Данные о технике хранятся в разных местах и не обновляются вовремя.
Ручные ошибки. Человеческий фактор никто не отменял — забыли внести запись, перепутали инвентарный номер, не отметили перемещение.
Нет прозрачности. Когда техника передаётся от одного сотрудника к другому, никто точно не знает, где она находится сейчас.
Сложности при инвентаризации. Проверка активов превращается в хаос: поиск по спискам, сверки и долгие часы подсчётов.
Итог — утерянные ноутбуки, неучтённые планшеты и сбои в IT-инфраструктуре. А ведь каждая единица техники стоит немалых денег.
Реальные риски для бизнеса
Потеря устройства — это не просто неприятность. Это реальные бизнес-риски, которые могут дорого обойтись компании.
1. Финансовые потери
Каждый ноутбук — это инвестиция. Если техника «пропадает» из учёта, компания теряет деньги не только на её замене, но и на времени, потраченном на выяснение обстоятельств.
2. Утечка данных
Самое опасное — потеря корпоративной информации. Утерянный ноутбук может содержать конфиденциальные документы, базы клиентов, коммерческие тайны. Даже один случай может нанести серьёзный урон репутации.
3. Проблемы с аудитом и безопасностью
Без чёткого учёта сложно доказать, что оборудование действительно находится в собственности компании. Это создаёт риски при проверках и мешает управлять ИТ-безопасностью.
Цифровизация учёта: как технологии решают проблему
Современные технологии позволяют автоматизировать и упростить процесс учёта техники, объединяя разные способы идентификации в единую систему.
Штрихкоды, QR-код и RFID-метки — это три ключевых инструмента, которые сегодня используются для маркировки оборудования:
Штрихкодирование — самый простой и доступный метод, при котором каждое устройство получает уникальный код для быстрого считывания.
QR-коды — позволяют хранить больше информации и легко считываются с помощью мобильных приложений.
RFID-метки — обеспечивают бесконтактное считывание данных, что даёт возможность проводить RFID учёт без визуального контакта: устройство можно идентифицировать даже через коробку или шкаф.
Используя комбинацию этих методов, компании получают прозрачный, быстрый и надёжный учёт активов.
Примеры эффективных решений: «Учёт 15» и «Учёт имущества» от Клеверенс
Современные мобильные решения делают инвентаризацию ноутбуков и другого оборудования максимально простой.
«Учёт 15» — мобильное приложение для быстрой инвентаризации
Позволяет проводить инвентаризацию в несколько кликов с ТСД или прямо со смартфона.
Работает с штрихкодами, QR-кодами и RFID-метками.
Сразу показывает несоответствия между фактическими данными и базой.
Умеет работать офлайн, что особенно удобно для крупных складов или удалённых офисов.
«Учёт имущества» — самостоятельная ERP-система для IT и бухгалтерии
Это самостоятельная ERP-система, которая может работать параллельно с бухгалтерией, сохраняя синхронизацию данных и общие справочники.
Позволяет закреплять технику за сотрудниками, отслеживать перемещения и историю изменений.
Интегрируется с 1С, что устраняет необходимость двойного ввода данных.
Минимизирует ошибки и экономит время IT- и бухгалтерских отделов.
Поддерживает массовую загрузку данных и автоматическое обновление информации по каждому активу.
Главное преимущество этих решений — они не просто упрощают учёт, а делают его прозрачным и контролируемым. Вы всегда знаете, где находится техника и кто за неё отвечает.
Удобство, скорость и прозрачность — три кита современного учёта
Почему всё больше компаний переходят на автоматизацию учёта?
Удобство. Всё работает через смартфон — без громоздких таблиц и бумажных ведомостей.
Скорость. Инвентаризация занимает часы, а не дни.
Прозрачность. Любое движение техники фиксируется в системе, и вы можете отследить историю буквально за секунду.
Бонус: современные решения легко масштабируются. Начать можно с нескольких подразделений, а затем расширить RFID или QR-учёт на всю организацию.
Практические советы: как организовать учёт техники в компании
Чтобы система действительно работала, важно не только внедрить цифровые инструменты, но и построить правильные процессы. Вот несколько советов:
1. Маркируйте всё оборудование
Каждое устройство должно иметь уникальный идентификатор — штрихкод, QR-код или RFID-метку. Это основа любого цифрового учёта.
2. Установите регламент
Пропишите, кто и как отвечает за учёт техники:
кто вносит данные о новых устройствах,
кто проводит инвентаризацию,
как оформляется передача оборудования между сотрудниками.
3. Проводите регулярную инвентаризацию
Минимум раз в полгода проводите проверку наличия оборудования. С помощью мобильных решений это займёт всего несколько часов.
4. Контролируйте МОЛ (материально-ответственных лиц)
Закрепляйте каждое устройство за конкретным сотрудником. Так проще определить ответственного и избежать «ничейных» активов.
5. Интегрируйте систему с 1С
Это позволит синхронизировать бухгалтерский и фактический учёт, избежать дублирования данных и ошибок.
Заключение
Учёт вычислительной техники — это не просто формальность, а элемент защиты бизнеса. Потеря даже одного ноутбука может стоить дороже, чем внедрение системы цифрового учёта.
Современные решения, такие как «Учёт 15» и «Учёт имущества» от Клеверенс, помогают компаниям проводить инвентаризацию ноутбуков, управлять активами и контролировать оборудование в реальном времени.
Автоматизация учёта — это не мода, а необходимость. Ведь чем больше прозрачности и порядка в учёте, тем спокойнее спит руководитель.
Начать дискуссию