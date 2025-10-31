Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

Почему техника теряется: проблемы традиционного учёта

Многие организации до сих пор используют традиционные методы учёта оборудования — Excel-таблицы, бумажные журналы или «учёт на словах». Звучит знакомо? Тогда вот что обычно идёт не так:

Отсутствие централизованной базы данных. Данные о технике хранятся в разных местах и не обновляются вовремя.

Ручные ошибки. Человеческий фактор никто не отменял — забыли внести запись, перепутали инвентарный номер, не отметили перемещение.

Нет прозрачности. Когда техника передаётся от одного сотрудника к другому, никто точно не знает, где она находится сейчас.

Сложности при инвентаризации. Проверка активов превращается в хаос: поиск по спискам, сверки и долгие часы подсчётов.

Итог — утерянные ноутбуки, неучтённые планшеты и сбои в IT-инфраструктуре. А ведь каждая единица техники стоит немалых денег.