Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

В современном бизнесе вычислительная техника — это основа работы. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры и даже сканеры — все это активы, без которых ни один офис не сможет функционировать. Почему так происходит, какие риски это несет и как современные технологии помогают решить проблему — разберемся подробно.

Почему техника теряется: проблемы традиционного учёта

Многие организации до сих пор используют традиционные методы учёта оборудования — Excel-таблицы, бумажные журналы или «учёт на словах». Звучит знакомо? Тогда вот что обычно идёт не так:

  • Отсутствие централизованной базы данных. Данные о технике хранятся в разных местах и не обновляются вовремя.

  • Ручные ошибки. Человеческий фактор никто не отменял — забыли внести запись, перепутали инвентарный номер, не отметили перемещение.

  • Нет прозрачности. Когда техника передаётся от одного сотрудника к другому, никто точно не знает, где она находится сейчас.

  • Сложности при инвентаризации. Проверка активов превращается в хаос: поиск по спискам, сверки и долгие часы подсчётов.

Итог — утерянные ноутбуки, неучтённые планшеты и сбои в IT-инфраструктуре. А ведь каждая единица техники стоит немалых денег.

Реальные риски для бизнеса

Потеря устройства — это не просто неприятность. Это реальные бизнес-риски, которые могут дорого обойтись компании.

1. Финансовые потери

Каждый ноутбук — это инвестиция. Если техника «пропадает» из учёта, компания теряет деньги не только на её замене, но и на времени, потраченном на выяснение обстоятельств.

2. Утечка данных

Самое опасное — потеря корпоративной информации. Утерянный ноутбук может содержать конфиденциальные документы, базы клиентов, коммерческие тайны. Даже один случай может нанести серьёзный урон репутации.

3. Проблемы с аудитом и безопасностью

Без чёткого учёта сложно доказать, что оборудование действительно находится в собственности компании. Это создаёт риски при проверках и мешает управлять ИТ-безопасностью.

Цифровизация учёта: как технологии решают проблему

Современные технологии позволяют автоматизировать и упростить процесс учёта техники, объединяя разные способы идентификации в единую систему.

Штрихкоды, QR-код и RFID-метки — это три ключевых инструмента, которые сегодня используются для маркировки оборудования:

  • Штрихкодирование — самый простой и доступный метод, при котором каждое устройство получает уникальный код для быстрого считывания.
    QR-коды — позволяют хранить больше информации и легко считываются с помощью мобильных приложений.
    RFID-метки — обеспечивают бесконтактное считывание данных, что даёт возможность проводить RFID учёт без визуального контакта: устройство можно идентифицировать даже через коробку или шкаф.

Используя комбинацию этих методов, компании получают прозрачный, быстрый и надёжный учёт активов.

Примеры эффективных решений: «Учёт 15» и «Учёт имущества» от Клеверенс

Современные мобильные решения делают инвентаризацию ноутбуков и другого оборудования максимально простой.

«Учёт 15» — мобильное приложение для быстрой инвентаризации

  • Позволяет проводить инвентаризацию в несколько кликов с ТСД или прямо со смартфона.

  • Работает с штрихкодами, QR-кодами и RFID-метками.

  • Сразу показывает несоответствия между фактическими данными и базой.

  • Умеет работать офлайн, что особенно удобно для крупных складов или удалённых офисов.

«Учёт имущества» — самостоятельная ERP-система для IT и бухгалтерии

  • Это самостоятельная ERP-система, которая может работать параллельно с бухгалтерией, сохраняя синхронизацию данных и общие справочники.

  • Позволяет закреплять технику за сотрудниками, отслеживать перемещения и историю изменений.

  • Интегрируется с , что устраняет необходимость двойного ввода данных.

  • Минимизирует ошибки и экономит время IT- и бухгалтерских отделов.

  • Поддерживает массовую загрузку данных и автоматическое обновление информации по каждому активу.

Главное преимущество этих решений — они не просто упрощают учёт, а делают его прозрачным и контролируемым. Вы всегда знаете, где находится техника и кто за неё отвечает.

Удобство, скорость и прозрачность — три кита современного учёта

Почему всё больше компаний переходят на автоматизацию учёта?

  • Удобство. Всё работает через смартфон — без громоздких таблиц и бумажных ведомостей.

  • Скорость. Инвентаризация занимает часы, а не дни.

  • Прозрачность. Любое движение техники фиксируется в системе, и вы можете отследить историю буквально за секунду.

Бонус: современные решения легко масштабируются. Начать можно с нескольких подразделений, а затем расширить RFID или QR-учёт на всю организацию.

Практические советы: как организовать учёт техники в компании

Чтобы система действительно работала, важно не только внедрить цифровые инструменты, но и построить правильные процессы. Вот несколько советов:

1. Маркируйте всё оборудование

Каждое устройство должно иметь уникальный идентификатор — штрихкод, QR-код или RFID-метку. Это основа любого цифрового учёта.

2. Установите регламент

Пропишите, кто и как отвечает за учёт техники:

  • кто вносит данные о новых устройствах,

  • кто проводит инвентаризацию,

  • как оформляется передача оборудования между сотрудниками.

3. Проводите регулярную инвентаризацию

Минимум раз в полгода проводите проверку наличия оборудования. С помощью мобильных решений это займёт всего несколько часов.

4. Контролируйте МОЛ (материально-ответственных лиц)

Закрепляйте каждое устройство за конкретным сотрудником. Так проще определить ответственного и избежать «ничейных» активов.

5. Интегрируйте систему с 1С

Это позволит синхронизировать бухгалтерский и фактический учёт, избежать дублирования данных и ошибок.

Заключение

Учёт вычислительной техники — это не просто формальность, а элемент защиты бизнеса. Потеря даже одного ноутбука может стоить дороже, чем внедрение системы цифрового учёта.
Современные решения, такие как «Учёт 15» и «Учёт имущества» от Клеверенс, помогают компаниям проводить инвентаризацию ноутбуков, управлять активами и контролировать оборудование в реальном времени.

Автоматизация учёта — это не мода, а необходимость. Ведь чем больше прозрачности и порядка в учёте, тем спокойнее спит руководитель.

