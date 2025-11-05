Мобильный учет ОС: как бухгалтеру контролировать имущество со смартфоном

Что такое мобильный учет ОС и зачем он нужен

Мобильный учет ОС — это система контроля и регистрации основных средств через мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты. По сути, бухгалтер или материально ответственное лицо (МОЛ) получает возможность:

Оперативно фиксировать поступление и перемещение активов ;

Сокращать ошибки ручного ввода данных ;

Обеспечивать прозрачность и контроль за движением имущества.

Задумывались ли вы, сколько времени можно сэкономить, если все перемещения имущества фиксировать одним сканированием QR-кода вместо заполнения бумажной формы? Именно это и делает мобильный учет ОС незаменимым инструментом.