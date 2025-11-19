🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

Для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров учёт основных средств и материалов — не просто обязательная процедура, а важнейший инструмент контроля активов компании.

На этом фоне мобильное приложение «Учёт 15» от Клеверенс позволяет существенно упростить процессы инвентаризации, снизить ошибки и обеспечивать оперативную работу с имуществом прямо на местах.

Что такое Учёт 15 и зачем он нужен

Учёт 15 - мобильное решение для контроля основных средств, материалов и инвентаря. Оно работает на терминалах сбора данных и позволяет выполнять инвентаризацию, перемещения, списания и фиксировать состояние объектов в реальных рабочих условиях.

С помощью Учёта 15 можно:

  • вести учёт по организациям, подразделениям, МОЛ и помещениям;

  • проводить инвентаризацию ОС и материалов;

  • фиксировать перемещения между сотрудниками, подразделениями и помещениями;

  • выполнять списания и указывать новое состояние объектов.

Ключевые функции Учёта 15

Инвентаризация через сканирование штрихкодов

Приложение поддерживает быстрое сканирование штрихкодов, что ускоряет обход помещений и минимизирует ошибки ручного ввода.

Учёт по RFID — скорость и эффективность

Учёт 15 поддерживает работу с UHF-RFID-метками, что значительно повышает скорость инвентаризации и позволяет массово считывать большое количество объектов.
Важно: RFID-лицензия не ограничивает работу по штрихкодам — в одном проекте можно работать одновременно и с RFID, и со штрихкодами.

Учёт в разрезе организаций, подразделений, МОЛ и помещений

Система отображает, где находится объект, кому он передан и к какой структуре относится. Это обеспечивает точность и прозрачность распределения активов.

Внутренние перемещения имущества

Перемещение техники между сотрудниками, подразделениями или помещениями фиксируется через сканирование и оформляется за минуту.

Установка состояния объектов

Каждому объекту можно назначить статус — «в эксплуатации», «в ремонте», «списан» и т. д.

Как Учёт 15 снижает ошибки и потери

  • Снижение ручного труда — большинство данных считывается автоматически.

  • Минимизация ошибок ввода — меньше опечаток и дублирующих позиций.

  • Скоростная инвентаризация — особенно при RFID-метках.

  • Уменьшение потерь — легче отслеживать перемещения и контролировать имущество.

  • Ускорение работы бухгалтерии и самих МОЛ — меньше рутинных операций.

Интеграция с 1С

Учёт 15 интегрирован с различными конфигурациями 1С, включая:

  • 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП3)

  • 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 (БГУ2)

Это позволяет легко обмениваться данными об активах и результатами инвентаризации.

Способы обмена с ТСД

Учёт 15 поддерживает несколько вариантов обмена данными:

  • Через Excel/CSV-файлы

  • Офлайн по кабелю

  • Онлайн по Wi-Fi

  • Ручная выгрузка через обработку Клеверенс в 1С

  • Онлайн-загрузка через коннектор к 1С

Виды лицензий и как выбрать нужную

Уровни лицензий

Бухгалтерия
 Подходит, если работа идёт только с бухгалтерскими конфигурациями 1С.
Особенности:

  • работа исключительно с бухгалтерскими системами;

  • без возможности доработки или расширения функционала Учёта 15.

Управление
 Расширенный уровень.
Особенности:

  • поддержка всех доступных интеграций;

  • возможность доработок и настройки Учёта 15 под бизнес-процессы компании.

Лицензии по способу идентификации

Перед выбором уровня лицензии важно определить способ идентификации:

Штрихкод — если объём имущества небольшой или уже нанесены наклейки.
RFID — если важны скорость, масштабность и массовое считывание.
RFID-вариант позволяет работать одновременно и с RFID, и со штрихкодами.

Что важно знать

Лицензии отличаются подключаемыми учётными системами, а при необходимости их можно повышать до более функциональных уровней.

Практический сценарий применения

1. Генеральная инвентаризация ОС

Сотрудник проходит по помещениям с терминалом, сканирует объекты, фиксирует расхождения.
После завершения данные загружаются в 1С, где формируются или заполняются заранее подготовленные документы инвентаризации.

2. Перемещение между МОЛ

При передаче имущества новому сотруднику объект сканируется и привязывается к новому МОЛ. Операция занимает примерно минуту.

3. Списание техники

Сканирование → выбор статуса «списан» → загрузка в 1С → формирование документов. Процесс становится прозрачным и быстрым.

Чек-лист для бухгалтера: как внедрить Учёт 15

  1. Проанализировать текущее состояние учёта.

  2. Выбрать способ идентификации: штрихкоды или RFID.

  3. Выбрать уровень лицензии: Бухгалтерия или Управление.

  4. Настроить обмен с 1С.

  5. Промаркировать имущество.

  6. Провести тестовую инвентаризацию.

  7. Обучить сотрудников и МОЛ.

  8. Запустить регулярный процесс инвентаризации.

Стратегическая выгода

Учёт 15 помогает:

  • повысить контроль имущества;

  • сократить потери активов;

  • ускорить работу бухгалтерии и МОЛ;

  • повысить прозрачность учёта;

  • уменьшить ошибки и ручной ввод;

  • выстроить современную цифровую систему управления активами;

  • экономить ресурсы компании в долгосрочной перспективе.

