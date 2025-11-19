Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

На этом фоне мобильное приложение «Учёт 15» от Клеверенс позволяет существенно упростить процессы инвентаризации, снизить ошибки и обеспечивать оперативную работу с имуществом прямо на местах.
Что такое Учёт 15 и зачем он нужен
Учёт 15 - мобильное решение для контроля основных средств, материалов и инвентаря. Оно работает на терминалах сбора данных и позволяет выполнять инвентаризацию, перемещения, списания и фиксировать состояние объектов в реальных рабочих условиях.
С помощью Учёта 15 можно:
вести учёт по организациям, подразделениям, МОЛ и помещениям;
проводить инвентаризацию ОС и материалов;
фиксировать перемещения между сотрудниками, подразделениями и помещениями;
выполнять списания и указывать новое состояние объектов.
Ключевые функции Учёта 15
Инвентаризация через сканирование штрихкодов
Приложение поддерживает быстрое сканирование штрихкодов, что ускоряет обход помещений и минимизирует ошибки ручного ввода.
Учёт по RFID — скорость и эффективность
Учёт 15 поддерживает работу с UHF-RFID-метками, что значительно повышает скорость инвентаризации и позволяет массово считывать большое количество объектов.
Важно: RFID-лицензия не ограничивает работу по штрихкодам — в одном проекте можно работать одновременно и с RFID, и со штрихкодами.
Учёт в разрезе организаций, подразделений, МОЛ и помещений
Система отображает, где находится объект, кому он передан и к какой структуре относится. Это обеспечивает точность и прозрачность распределения активов.
Внутренние перемещения имущества
Перемещение техники между сотрудниками, подразделениями или помещениями фиксируется через сканирование и оформляется за минуту.
Установка состояния объектов
Каждому объекту можно назначить статус — «в эксплуатации», «в ремонте», «списан» и т. д.
Как Учёт 15 снижает ошибки и потери
Снижение ручного труда — большинство данных считывается автоматически.
Минимизация ошибок ввода — меньше опечаток и дублирующих позиций.
Скоростная инвентаризация — особенно при RFID-метках.
Уменьшение потерь — легче отслеживать перемещения и контролировать имущество.
Ускорение работы бухгалтерии и самих МОЛ — меньше рутинных операций.
Интеграция с 1С
Учёт 15 интегрирован с различными конфигурациями 1С, включая:
1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (БП3)
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 (БГУ2)
Это позволяет легко обмениваться данными об активах и результатами инвентаризации.
Способы обмена с ТСД
Учёт 15 поддерживает несколько вариантов обмена данными:
Через Excel/CSV-файлы
Офлайн по кабелю
Онлайн по Wi-Fi
Ручная выгрузка через обработку Клеверенс в 1С
Онлайн-загрузка через коннектор к 1С
Виды лицензий и как выбрать нужную
Уровни лицензий
Бухгалтерия
Подходит, если работа идёт только с бухгалтерскими конфигурациями 1С.
Особенности:
работа исключительно с бухгалтерскими системами;
без возможности доработки или расширения функционала Учёта 15.
Управление
Расширенный уровень.
Особенности:
поддержка всех доступных интеграций;
возможность доработок и настройки Учёта 15 под бизнес-процессы компании.
Лицензии по способу идентификации
Перед выбором уровня лицензии важно определить способ идентификации:
Штрихкод — если объём имущества небольшой или уже нанесены наклейки.
RFID — если важны скорость, масштабность и массовое считывание.
RFID-вариант позволяет работать одновременно и с RFID, и со штрихкодами.
Что важно знать
Лицензии отличаются подключаемыми учётными системами, а при необходимости их можно повышать до более функциональных уровней.
Практический сценарий применения
1. Генеральная инвентаризация ОС
Сотрудник проходит по помещениям с терминалом, сканирует объекты, фиксирует расхождения.
После завершения данные загружаются в 1С, где формируются или заполняются заранее подготовленные документы инвентаризации.
2. Перемещение между МОЛ
При передаче имущества новому сотруднику объект сканируется и привязывается к новому МОЛ. Операция занимает примерно минуту.
3. Списание техники
Сканирование → выбор статуса «списан» → загрузка в 1С → формирование документов. Процесс становится прозрачным и быстрым.
Чек-лист для бухгалтера: как внедрить Учёт 15
Проанализировать текущее состояние учёта.
Выбрать способ идентификации: штрихкоды или RFID.
Выбрать уровень лицензии: Бухгалтерия или Управление.
Настроить обмен с 1С.
Промаркировать имущество.
Провести тестовую инвентаризацию.
Обучить сотрудников и МОЛ.
Запустить регулярный процесс инвентаризации.
Стратегическая выгода
Учёт 15 помогает:
повысить контроль имущества;
сократить потери активов;
ускорить работу бухгалтерии и МОЛ;
повысить прозрачность учёта;
уменьшить ошибки и ручной ввод;
выстроить современную цифровую систему управления активами;
экономить ресурсы компании в долгосрочной перспективе.
Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFJBkqrp
