Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

На этом фоне мобильное приложение «Учёт 15» от Клеверенс позволяет существенно упростить процессы инвентаризации, снизить ошибки и обеспечивать оперативную работу с имуществом прямо на местах.

Учёт 15 - мобильное решение для контроля основных средств, материалов и инвентаря. Оно работает на терминалах сбора данных и позволяет выполнять инвентаризацию, перемещения, списания и фиксировать состояние объектов в реальных рабочих условиях.

Что такое Учёт 15 и зачем он нужен

Ключевые функции Учёта 15

Инвентаризация через сканирование штрихкодов

Приложение поддерживает быстрое сканирование штрихкодов, что ускоряет обход помещений и минимизирует ошибки ручного ввода.

Учёт по RFID — скорость и эффективность

Учёт 15 поддерживает работу с UHF-RFID-метками, что значительно повышает скорость инвентаризации и позволяет массово считывать большое количество объектов.

Важно: RFID-лицензия не ограничивает работу по штрихкодам — в одном проекте можно работать одновременно и с RFID, и со штрихкодами.

Учёт в разрезе организаций, подразделений, МОЛ и помещений

Система отображает, где находится объект, кому он передан и к какой структуре относится. Это обеспечивает точность и прозрачность распределения активов.

Внутренние перемещения имущества

Перемещение техники между сотрудниками, подразделениями или помещениями фиксируется через сканирование и оформляется за минуту.

Установка состояния объектов