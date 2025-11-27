Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Проблема не в самой конфигурации, а в том, что сбор данных происходит вне системы: на бумаге или в Excel. Это создаёт разрыв между фактом и учётом. Решение — использовать мобильное приложение, которое работает напрямую с «1С: БП 3.0». В статье разбираем, как это сделать с помощью «Учёта 15» от Клеверенс, без изменения типовой конфигурации.
Что входит в инвентаризацию по требованиям учёта
Прежде чем автоматизировать инвентаризацию, важно понимать, какие объекты подлежат проверке. Закон №402-ФЗ и ПБУ 1/2008 требуют сверки данных учёта с фактическим наличием имущества. В «1С: БП 3.0» это реализовано через документ «Инвентаризация», но он работает только с теми данными, которые уже есть в системе. Если объект учёта не был принят или списан по документу, он не попадёт в ведомость — и ошибка останется незамеченной.
Инвентаризация охватывает:
ТМЦ на складах (счёт 10, 41 и др.);
Основные средства (счёт 01);
Иное имущество (забалансовые счета).
Результаты инвентаризации влияют на достоверность отчётности, а расхождения могут повлечь доначисления по налогам.
В чём сложность стандартной инвентаризации в «1С: БП 3.0»
Стандартная инвентаризация в «1С: БП 3.0» предполагает три этапа: печать ведомостей, сбор данных вне системы и ручной ввод результатов. На каждом из них возможны сбои. Главный риск — не технический, а организационный: чем больше промежуточных носителей (бумага, Excel), тем выше вероятность расхождения между фактом и учётом.
Именно на этих этапах теряется контроль:
Подготовка
Ведомости формируются по данным на дату, но если накануне были проведены перемещения или списания, они могут не попасть в расчёт.
Сбор данных
Бухгалтер или кладовщик проверяет остатки по распечатке. При большом ассортименте легко пропустить строку или перепутать наименование.
Ввод результатов
Даже при точном переносе данных остаётся риск ошибки при выборе номенклатуры, характеристики или подразделения в документе «Инвентаризация».
Как работает «Учёт 15»
Программное решение «Учёт 15» — это мобильное приложение для терминалов сбора данных (ТСД) или смартфонов, совместимое с «1С: БП 3.0». Оно не заменяет конфигурацию, а дополняет её на этапе сбора данных. Вместо бумажной ведомости бухгалтер или ответственный получает задание прямо на устройство — с актуальными остатками по каждому объекту учёта.
Функционал:
Загрузка заданий на инвентаризацию по Wi-Fi или кабелю;
Сканирование штрихкодов (или ручной ввод);
Отображение учётного остатка рядом с полем ввода факта;
Фиксация излишков и недостач в режиме реального времени;
Синхронизация с 1С — документ «Инвентаризация» формируется автоматически.
При работе с имуществом отображаются инвентарный номер, МОЛ, место нахождения — всё, что содержится в карточке ОС и ТМЦ в «1С: БП 3.0».
Практические преимущества использования
Автоматизация инвентаризации не ускоряет только сбор данных — она меняет всю логику процесса. Бухгалтер перестаёт быть «переписчиком» и становится контролёром: он не вводит цифры, а проверяет расхождения, которые система выявила сама.
Результаты внедрения:
Инвентаризация офисного помещения из 2 000 позиций — за 1–2 дня вместо 5–7;
Исключение двойного ввода и путаницы в наименованиях;
Прозрачность: каждый шаг фиксируется в логе синхронизации;
Соответствие требованиям: все действия подтверждены системой, что упрощает защиту при проверках.
Как подключить решение
«Учёт 15» не требует перенастройки и модификации конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». Интеграция реализуется через встроенный коннектор, поставляемый вместе с решением. Это позволяет внедрить автоматизацию без участия программиста.
Требования:
«1С: БП 3.0» версии 3.0.75.109 и выше;
Любой ТСД с Android (возможна работа со смартфоном);
Настройка обмена — 1–2 часа.
Что делать, если вы заинтересовались решением
Если в вашей организации инвентаризация занимает больше двух дней или требует участия нескольких человек только для ввода данных, есть смысл протестировать «Учёт 15» от Клеверенс. Начните с пилота на одном складе или в подразделении — это позволит оценить эффект без риска для основного учёта.
Следующие шаги:
Проверьте версию «1С: БП 3.0»;
Определите, какие объекты учёта участвуют в инвентаризации;
Запросите демо-версию у разработчика через sales@cleverence.ru или скачайте самостоятельно на сайте;
Проведите пробную инвентаризацию на небольшом участке.
Это не инвестиция в «технологии ради технологий», а способ сократить операционные издержки на рутинных операциях — без изменения регламента учёта.
