Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Что входит в инвентаризацию по требованиям учёта

Прежде чем автоматизировать инвентаризацию, важно понимать, какие объекты подлежат проверке. Закон №402-ФЗ и ПБУ 1/2008 требуют сверки данных учёта с фактическим наличием имущества. В «1С: БП 3.0» это реализовано через документ «Инвентаризация», но он работает только с теми данными, которые уже есть в системе. Если объект учёта не был принят или списан по документу, он не попадёт в ведомость — и ошибка останется незамеченной.

Инвентаризация охватывает:

ТМЦ на складах (счёт 10, 41 и др.);

Основные средства (счёт 01);

Иное имущество (забалансовые счета).

Результаты инвентаризации влияют на достоверность отчётности, а расхождения могут повлечь доначисления по налогам.