Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Инвентаризация в «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» не требует специальных знаний за пределами регламента учета, но занимает много времени — особенно при большом количестве объектов.

Проблема не в самой конфигурации, а в том, что сбор данных происходит вне системы: на бумаге или в Excel. Это создаёт разрыв между фактом и учётом. Решение — использовать мобильное приложение, которое работает напрямую с «1С: БП 3.0». В статье разбираем, как это сделать с помощью «Учёта 15» от Клеверенс, без изменения типовой конфигурации.

Что входит в инвентаризацию по требованиям учёта

Прежде чем автоматизировать инвентаризацию, важно понимать, какие объекты подлежат проверке. Закон №402-ФЗ и ПБУ 1/2008 требуют сверки данных учёта с фактическим наличием имущества. В «1С: БП 3.0» это реализовано через документ «Инвентаризация», но он работает только с теми данными, которые уже есть в системе. Если объект учёта не был принят или списан по документу, он не попадёт в ведомость — и ошибка останется незамеченной.

Инвентаризация охватывает:

  • ТМЦ на складах (счёт 10, 41 и др.);

  • Основные средства (счёт 01);

  • Иное имущество (забалансовые счета).

Результаты инвентаризации влияют на достоверность отчётности, а расхождения могут повлечь доначисления по налогам.

В чём сложность стандартной инвентаризации в «1С: БП 3.0»

Стандартная инвентаризация в «1С: БП 3.0» предполагает три этапа: печать ведомостей, сбор данных вне системы и ручной ввод результатов. На каждом из них возможны сбои. Главный риск — не технический, а организационный: чем больше промежуточных носителей (бумага, Excel), тем выше вероятность расхождения между фактом и учётом.

Именно на этих этапах теряется контроль:

  • Подготовка
    Ведомости формируются по данным на дату, но если накануне были проведены перемещения или списания, они могут не попасть в расчёт.

  • Сбор данных
    Бухгалтер или кладовщик проверяет остатки по распечатке. При большом ассортименте легко пропустить строку или перепутать наименование.

  • Ввод результатов
    Даже при точном переносе данных остаётся риск ошибки при выборе номенклатуры, характеристики или подразделения в документе «Инвентаризация».

Как работает «Учёт 15»

Программное решение «Учёт 15» — это мобильное приложение для терминалов сбора данных (ТСД) или смартфонов, совместимое с «1С: БП 3.0». Оно не заменяет конфигурацию, а дополняет её на этапе сбора данных. Вместо бумажной ведомости бухгалтер или ответственный получает задание прямо на устройство — с актуальными остатками по каждому объекту учёта.

Как провести инвентаризацию ОС и ТМЦ по факту в 1С с ТСД

Функционал:

  • Загрузка заданий на инвентаризацию по Wi-Fi или кабелю;

  • Сканирование штрихкодов (или ручной ввод);

  • Отображение учётного остатка рядом с полем ввода факта;

  • Фиксация излишков и недостач в режиме реального времени;

  • Синхронизация с 1С — документ «Инвентаризация» формируется автоматически.

При работе с имуществом отображаются инвентарный номер, МОЛ, место нахождения — всё, что содержится в карточке ОС и ТМЦ в «1С: БП 3.0».

Практические преимущества использования

Автоматизация инвентаризации не ускоряет только сбор данных — она меняет всю логику процесса. Бухгалтер перестаёт быть «переписчиком» и становится контролёром: он не вводит цифры, а проверяет расхождения, которые система выявила сама.

Результаты внедрения:

  • Инвентаризация офисного помещения из 2 000 позиций — за 1–2 дня вместо 5–7;

  • Исключение двойного ввода и путаницы в наименованиях;

  • Прозрачность: каждый шаг фиксируется в логе синхронизации;

  • Соответствие требованиям: все действия подтверждены системой, что упрощает защиту при проверках.

Как подключить решение

«Учёт 15» не требует перенастройки и модификации конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0». Интеграция реализуется через встроенный коннектор, поставляемый вместе с решением. Это позволяет внедрить автоматизацию без участия программиста.

Требования:

  • «1С: БП 3.0» версии 3.0.75.109 и выше;

  • Любой ТСД с Android (возможна работа со смартфоном);

  • Настройка обмена — 1–2 часа.

Что делать, если вы заинтересовались решением

Если в вашей организации инвентаризация занимает больше двух дней или требует участия нескольких человек только для ввода данных, есть смысл протестировать «Учёт 15» от Клеверенс. Начните с пилота на одном складе или в подразделении — это позволит оценить эффект без риска для основного учёта.

Следующие шаги:

  1. Проверьте версию «1С: БП 3.0»;

  2. Определите, какие объекты учёта участвуют в инвентаризации;

  3. Запросите демо-версию у разработчика через sales@cleverence.ru или скачайте самостоятельно на сайте;

  4. Проведите пробную инвентаризацию на небольшом участке.

Это не инвестиция в «технологии ради технологий», а способ сократить операционные издержки на рутинных операциях — без изменения регламента учёта.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFGRTNAL

