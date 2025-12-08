Инвентаризация перед закрытием года: что важно учесть и как технологии упрощают процесс

Приветствую вас, коллеги! Декабрь уже начался, и это значит, что пришло время, которое финансовый директор и главный бухгалтер, мягко говоря, недолюбливают. Годовая инвентаризация — это критически важный процесс, который напрямую влияет на достоверность вашей отчетности, налоговые базы и, в конечном итоге, на размер прибыли.

Согласитесь, классическая инвентаризация — это всегда стресс. Складские работники тихо возмущаются, бухгалтерия завалена бумагами, а вы, как руководитель процесса, сидите с валидолом, ожидая, что фактические данные сойдутся с данными в вашей любимой 1С. А что, если я скажу, что этот процесс можно сделать не только быстрым, но и абсолютно точным? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Годовая инвентаризация: почему это не просто «пересчёт ради пересчёта»

Вы, как никто другой, знаете: инвентаризация — это обязанность, закреплённая законом (Федеральный закон №402-ФЗ и ПБУ). Её главная цель – подтвердить, что активы и обязательства компании действительно существуют и числятся в учёте по верной стоимости. Если вы финансовый директор, для вас это ещё и вопрос контроля. Если главный бухгалтер — вопрос налоговой безопасности.

Скрытые риски, которые несёт ручная инвентаризация

Постоянные пересчёты, исправления в ведомостях, а затем судорожное внесение тысяч строк в учётную систему — всё это ручной труд. А где ручной труд, там и человеческий фактор.

Неправильно поставленная запятая, ошибка в артикуле, пропущенная строка в бумажной ведомости… И вот уже отчётность искажена, налоговая база посчитана неверно, а вы ищете, где же закралась та самая неточность. Именно эти мелкие, но коварные ошибки влекут за собой крупные риски и могут стать причиной претензий от ФНС.

Сроки и обязательные объекты: что говорит закон

По общему правилу, инвентаризацию нужно провести до составления годовой бухгалтерской отчётности, то есть до 31 декабря. Что важно учесть? Инвентаризации подлежит абсолютно всё: основные средства (ОС), товарно-материальные ценности (ТМЦ), нематериальные активы, денежные средства и, внимание, расчёты с контрагентами. Не забудьте заглянуть в вашу «учётную политику» — там должны быть прописаны конкретные сроки и ответственные.

Важно: Мы говорим о «комплексной» годовой инвентаризации. Для упрощения процессов автоматизации мы сфокусируемся на двух самых трудоёмких объектах: ТМЦ (товары, материалы, готовая продукция) на складе и ОС (оборудование, мебель) в офисах и цехах.

«Классическая» инвентаризация ТМЦ и ОС: болевые точки главбуха

Давайте посмотрим правде в глаза. Если вы до сих пор используете распечатанные бланки ИНВ-3 и ИНВ-22, то для вас инвентаризация — это, скорее всего, ад. Собрать «инвентаризационную комиссию», отвлечь людей от их прямых обязанностей, распечатать гору бумаги, а потом сидеть и расшифровывать почерк кладовщика...

И это только полдела!

Проблема 1: Расхождения между фактом и 1С

Главная боль всегда одна: как сопоставить данные, собранные на складе или в цехе, с тем, что числится в вашей учётной системе? Чаще всего выясняется, что между фактом и 1С огромная пропасть. Почему?

В течение года складские остатки ТМЦ неактуальны из-за несвоевременного оформления документов, пересортицы или банальных хищений. Учёт ОС тоже хромает: списанное оборудование числится, а перемещённое — потеряно. В итоге, на устранение этих разногласий уходит не меньше времени, чем на сам пересчёт.

Проблема 2: Потеря рабочего времени и задержка отчётов

Вы, как финансовый директор или главбух, ищете способы оптимизации. А тут целый отдел, а то и вся компания, на несколько дней останавливает работу, чтобы заняться пересчётом.

Это прямые финансовые потери! И чем дольше длится инвентаризация, тем позже вы получите достоверные данные для финальной отчётности. Разве не абсурд? Мы теряем деньги, чтобы просто посчитать, что у нас есть.

Как часто нужно проводить контрольный пересчёт

Помимо годовой, многие компании проводят выборочные или ежемесячные инвентаризации по отдельным группам ТМЦ или ОС. Это отличная практика «внутреннего контроля», но она, опять же, съедает драгоценное время, если делать это вручную.

Цифровая трансформация: как технологии меняют подход к инвентаризации ТМЦ и ОС

А теперь давайте представим совершенно другой сценарий. Сценарий, где нет бумаги, нет ручного ввода данных, нет ночных бдений над таблицами Excel. Звучит как фантастика? Вовсе нет!

Речь идёт об автоматизации учёта с помощью терминалов сбора данных (ТСД) и специализированного программного обеспечения, которое «дружит» с вашей 1С.

Сравнение: Бумага vs Терминал сбора данных

Характеристика Ручной («Бумажный») Пересчёт Мобильный Учёт (ТСД) Скорость сбора данных Низкая (часы/дни) Высокая (минуты/часы) Точность Низкая (высокий риск ошибок) Высокая (исключение человеческого фактора) Сверка с 1С Ручной ввод данных, длительная сверка Мгновенный обмен данными Объекты учёта Часто ограничивается ТМЦ (ОС считать тяжело) ТМЦ и ОС (единый инструмент)

Видите разницу? Мобильный терминал сбора данных — это, по сути, смартфон со встроенным сканером штрихкодов и специальной программой. Он позволяет вашему сотруднику просто сканировать ТМЦ на складе или инвентарный номер ОС в офисе, и данные о количестве и местонахождении мгновенно попадают в базу.

Экономический эффект от внедрения ТСД

Для финансового директора ключевым аргументом будет ROI (возврат инвестиций). Автоматизация учёта, например, с помощью такого решения как «Учёт 15» от Клеверенс (которое уже имеет готовую интеграцию с 1С), позволяет сократить время инвентаризации до 5-10 раз.

Если раньше вы тратили на пересчёт и проверки 40 человеко-часов, то теперь уложитесь в 4! Это освобождает ценных сотрудников для выполнения более важных задач и даёт вам точную информацию для принятия стратегических решений, а не для борьбы с ошибками.

Пошаговый план инвентаризации с использованием мобильных решений

Как же выглядит процесс, который не вызывает желания уволиться?

Шаг 1: Подготовка данных и интеграция с вашей 1С

Вам не нужно ничего перепечатывать. Специализированное ПО, как «Учёт 15», позволяет загрузить актуальные остатки ТМЦ и список ОС из вашей 1С прямо на ТСД.

Комиссия идёт на склад или по офису уже с точным списком того, что должно быть на остатках. Это минимизирует путаницу ещё до начала пересчёта.

Шаг 2: Сам процесс пересчёта (быстро и без ошибок)

Сотрудник сканирует штрихкод (или RFID-метку) имущества или ОС. Программа на ТСД автоматически фиксирует наименование и количество. Если сканируется «лишний» объект (которого нет в списке остатков), программа сразу же об этом сообщит. Это гарантирует 100% точность сбора данных.

По завершении, сотрудник нажимает кнопку, и все данные моментально выгружаются обратно в 1С. Готово!

Вместо заключения: что даёт автоматизация, кроме быстрого пересчёта?

Автоматизация инвентаризации ТМЦ и ОС — это не просто средство для быстрого закрытия года. Это инвестиция в «прозрачность и управляемость» вашего бизнеса.

Постоянный контроль

Вы можете проводить внеплановые инвентаризации по любому участку в любое время, не останавливая работу.

Снижение потерь

Точный учёт ТМЦ на складе и в цеху, а также контроль ОС, с мобильными решениями, позволяет вовремя выявлять пересортицу и недостачи.

Актуальные данные

У вас всегда есть точная информация для закупок, планирования и принятия ключевых решений.

Годовая инвентаризация — это прекрасный повод, чтобы, наконец, порвать с бумажной волокитой и перейти на современный, эффективный учёт. Если вы ищете способ не просто сдать отчётность в срок, но и оптимизировать процессы, то самое время обратить внимание на мобильные решения, которые уже используют лидеры рынка.

