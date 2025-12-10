5 скрытых проблем учета имущества, из-за которых страдает бухгалтерия

Активы-невидимки: Почему призраки на балансе съедают вашу прибыль

Скажите честно, вам знакомо ощущение, когда при подготовке годового отчёта приходится буквально молиться, чтобы инвентаризация сошлась хотя бы с минимальными расхождениями? Мы, бухгалтеры, знаем: основные средства (ОС) и товарно-материальные ценности (ТМЦ) — это не просто строчки в 1С, это реальные активы, за которые мы несём ответственность. Но почему-то эти активы постоянно норовят «спрятаться». Недосдача при инвентаризации, списание того, чего давно нет, или, наоборот, учёт несуществующего имущества — вот лишь вершина айсберга, которая может привести к штрафам и искажению налоговой базы.

На самом деле, проблема не в вашей квалификации. Она кроется в скрытых процессах, которые находятся вне зоны вашего прямого контроля. Как главный бухгалтер, вы отвечаете за данные в программе, но что, если сама система сбора этих данных дырявая? Давайте разберём пять неочевидных проблем, из-за которых страдает вся бухгалтерия, и что с этим делать.