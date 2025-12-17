Стоимость внедрения RFID: сколько это реально стоит компании

RFID — это игра «вдолгую» для крупного бизнеса

Давайте сразу отбросим иллюзии: внедрение полноценной RFID-системы на предприятии — это не покупка принтера в офис. Если мы говорим о реальной цифровой трансформации крупного объекта, бюджет на внедрение обычно начинается от 3 миллионов рублей.

Почему так много? Потому что RFID — это не просто «пикалка» для склада. Это перестройка всех бизнес-процессов. Для малого бизнеса с оборотом в пару миллионов такая система будет избыточна, но для крупного холдинга это единственный способ не терять имущество на огромных площадях. Когда масштаб бизнеса растет, цена ошибки становится критической, и именно тогда инвестиция в несколько миллионов начинает окупаться с бешеной скоростью.