Как закрыть инвентаризацию ОС за 1 день силами одного бухгалтера: опыт цифровой маркировки

Надоело неделями бродить по офисам с бумажками и ночами сводить «кривые» акты? Узнайте, как с помощью маркировки превратить ежегодный ад инвентаризации в минутное дело для одного бухгалтера. Рассказываем, как подружить реальные активы с вашей 1С и перестать платить налоги за «воздух».

Конец года, пора годового баланса, офис и производство превращаются в поле боя — знакомая ситуация? А потом сотрудники ещё неделю бродят по цехам с распечатанными ведомостями, пытаясь найти станок № Ф-0017, который в прошлом году уехал в филиал, но в 1С это «забыли» отметить.

В итоге главбух ночами сводит акты, где недостача по ноутбукам перекрывается излишками мониторов, а через месяц прилетает запрос из ИФНС по списанному пять лет назад грузовику. В реальности в системе учёта такая же «каша», какая описана в предыдущем предложении.

Неразбериха в документах возникает не из-за лени сотрудников, а из-за разрыва между физическим миром активов и их цифровым отражением в учётной системе. Проблема в том, что запись в учётной системе сама по себе не гарантирует наличие объекта на месте. Пока актив не связан с базой через цифровой маркер, он остаётся для вас «невидимкой»: в программе станок числится, а по факту его могли списать или перевезти в другой филиал ещё месяц назад. В итоге такая оторванность цифр от реальности выставляет бизнесу три критических счёта, которые приходится оплачивать из собственного бюджета.

Во-первых, это прямые налоговые потери. «Призрачные активы» на балансе заставляют компанию переплачивать налог на имущество: при ставке 2,2% за не вовремя списанный станок стоимостью 1 млн рублей вы отдаёте 22 000 рублей в год «налога на воздух».

Во-вторых, ручная сверка съедает до 120 человеко-часов (неделя работы целого отдела), превращая высокооплачиваемых бухгалтеров в рядовых счетоводов.

И наконец, отсутствие контроля за перемещением активов размывает материальную ответственность.

Чтобы устранить эти риски, необходимо дать каждому объекту уникальный «цифровой паспорт» в виде идентификотора или внутренней маркировки. Это создаёт ту самую неразрывную связь: вы сканируете RFID-метку или штрихкод на станке — и 1С мгновенно «узнаёт» его историю. Выбор технологии здесь зависит от масштаба ваших задач.

Для большинства предприятий стандартом является штрихкодирование. Это дёшево и практично: износостойкая этикетка печатается на обычном принтере, а считывается ТСД (терминал сбора данных) или смартфоном.

В программных продуктах, таких как «Учёт 15» от Клеверенса, этот процесс максимально упрощён: бухгалтер формирует задание в 1С, и оно мгновенно появляется на экране терминала у сотрудника, ответственного за проверку имущества в офисе или на складе. Система сама подсказывает, какое оборудование нужно найти, исключая путаницу с похожими инвентарными номерами. Но если у вас огромные площади или серверные, где важна скорость, на помощь приходит RFID. Эта технология позволяет считывать десятки меток одновременно с расстояния в несколько метров, даже если активы скрыты за дверями шкафов.

Какую бы технологию вы ни выбрали, главным результатом станет качественная трансформация ваших бизнес-процессов. Инвентаризация перестаёт быть годовым авралом, как только каждый актив получает свой цифровой идентификатор, но сам процесс будет выглядеть по-разному.

Если вы используете штрихкоды, сотрудник проходит по кабинетам и сканирует каждую единицу имущества «в упор». Это всё равно в разы быстрее, чем искать инвентарный номер глазами и записывать его в бумажку. Если же внедрена RFID-технология, процесс превращается в автоматический сбор данных: оператор просто заходит в помещение со считывателем, а система сама «подцепляет» все метки в радиусе нескольких метров и мгновенно отмечает в 1С: «Найдено», «Излишек» или «Перемещение». В обоих случаях вы получаете актуальную картину по ОС в режиме реального времени.

Автоматизация поиска — это только вершина айсберга, ведь основная ценность для бухгалтера заключается в мгновенном оформлении документов. Как только сканирование завершено, данные синхронизируются с учётной системой. Вам больше не нужно вручную вбивать сотни позиций, так как система сама создаёт черновики актов приёма-передачи или списания по формам ОС-1 и ОС-4. Вам остаётся лишь проверить результаты и нажать «Провести», будучи на 100% уверенным в достоверности данных для любого аудита.

Естественно, переход на такую систему вызывает логичные опасения: «А не будет ли внедрение сложнее самой инвентаризации?» Практика показывает обратное. Современные «коробочные» решения интегрируются с 1С практически «из коробки», не требуя штата программистов. Сотрудники осваивают сканирование быстрее, чем правила заполнения бумажных ведомостей, а стоимость стартового комплекта окупается уже после первой же проверки за счёт экономии рабочего времени.

Поэтому лучшая стратегия сегодня — не ждать следующего годового отчёта, а начать с малого. Выделите 10–15 самых дорогих или «проблемных» позиций, промаркируйте их и проведите пробный запуск. Скачать дистрибутив «Учёта 15» для тестирования системы можно на сайте разработчика. Когда вы увидите, что учёт может быть прозрачным, а инвентаризация — быстрой и точной, возвращаться к ручным описям вам больше не захочется.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFHdJYfa