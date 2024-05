Запрет на оборот крипты в РФ, а также огненная робопсина из ада

В России так ловко собрались разрешить крипту, что практически ее запретили

В Госдуму внесли очередную версию так называемого «закона о майнинге крипты». В отличие от прошлых версий, которые всё время помирали в пути, эту, по слухам, действительно собираются принять (по крайней мере, Минфин и ЦБ свои позиции там якобы согласовали заранее).

Официально майнинг собираются разрешить только ИП и юрлицам — им надо будет встать на учет в спецреестр, а продавать намайненное можно будет только на зарубежных криптобиржах. Физлицам тоже как бы можно майнить, но только на полшишечки (не превышая нормативы по потреблению электроэнергии).

Несколько более тревожно звучат пассажи из закона про запрет на организацию обращения цифровых валют в РФ. Похоже, что все криптобиржи, криптообменники, и п2п-агрегаторы с российской «пропиской» станут незаконными — равно как и реклама всего этого для россиян. То есть, обычным гражданам России вроде как покупать-продавать крипту и не запрещают, но вот только где и как это можно будет делать после вступления в силу закона?

Идея: сделать из льготной ипотеки Игру в кальмара

Это даже еще не законопроект, но просто лол: «Известия» пишут, что в Минфине якобы обсуждают привязку льготной ставки по ипотеке к текущему возрасту детей. Типа, выросли все шустрики старше шести лет — получай ставку по кредиту 12% вместо прежней 6%. (Ну или новых рожай срочно, чтобы еще на 6 лет фиксануть выгодный процент!)

...а Баба Яга, Clearstream и Euroclear против!!

В России продолжают пытаться в тестовом режиме обкатать схему с обменом заблокированных активов российских инвесторов (в пределах 100 тыс. руб. на нос) на заблокированные деньги зарубежных инвесторов. И вот на прошлой неделе европейские депозитарии Euroclear и Clearstream (которые, собственно, и заморозили эти самые активы, подлежащие сейчас обмену) практически в один голос сделали туманное заявление в стиле «мы вот это всё не поддерживаем, и вообще указы президента РФ для нас — это пустой звук!».

Как это трактовать — никто толком не понимает. С одной стороны, в рамках самого обмена от этих зарубежных депозитариев ничего и не требовалось: весь обмен произойдет внутри российского депозитария НРД (помешать этому процессу они не в силах).

Euroclear наблюдает за процессом выкупа российских активов

С другой — можно трактовать эти заявления как грозное предупреждение для зарубежных инвесторов «не участвуйте в этих мутках, мы вам потом ни за что не выдадим лицензию на разблокировку купленных активов!».

Если окажется верно второе — то, конечно, энтузиазма у иностранцев к участию в обмене сильно поубавится. Но чем дело кончится, мы узнаем уже только по факту. А пока лишь напомню, что дедлайны на подачу заявок к участию в обмене у большинства брокеров истекают уже на днях, так что если вы этого еще не сделали — самое время их отправить (таблицу с самыми выгодными фондами FinEx для предъявления к обмену можно посмотреть вот здесь).

Новости загранпаспортов и электронных повесток

В Украине запретили заграничным консульствам оформлять загранпаспорта мужчинам призывного возраста. Напомню, что полгода назад потеряли возможность делать себе паспорта за рубежом и граждане Беларуси.

Также в прессе появились сообщения о том, что МИД РФ уже готовит аналогичный приказ — но это оказалось фейком (пока?). В любом случае, независимо от того, где вы сейчас находитесь, и какой загранпаспорт у вас уже есть на руках – оформить себе второй «запасной» загранник на 10 лет выглядит совершенно беспроигрышной идеей.

Даже мисс Котя сделала себе на всякий случай паспорт, чем вы хуже??

Тем временем, появилась дата, к которой должен заработать тот самый российский единый реестр электронных повесток — это 1 ноября 2024 года. Судя по всему, к этой же дате должен быть налажен обмен данными с другими ведомствами — так что автоматический запрет на выезд за границу для получивших повестку, видимо, в полную силу заработает тогда же.

Американская инфляция: не отступать и не сдаваться

Штатовская ФРС смогла успешно снизить инфляцию в три раза: с 9% в середине 2022 года до примерно 3% в середине года 2023-го. А вот с последним процентиком, который нужен, чтобы дойти до заветной цели в 2%, всё никак не заладится. На прошлой неделе предпочитаемая дедами из ФРС метрика PCE (инфляция индекса цен персонального потребления) выросла с 2,5% до 2,7% годовых.

Инвесторы поняли это так: хрен вам, а не снижение процентной ставки в США в ближайшее время! Доходность по 10-летним US Treasuries бодро выросла обратно к 4,7%.

На радостях под это дело в Штатах тихо-мирно обанкротился Republic First Bank. Очень символично: почти ровно год назад, 28 апреля 2023 года, начал шататься (и в итоге забанкротился) First Republic Bank. В этой связи хочу заметить, что янки не сильно блещут креативностью при названии своих банков... Боюсь даже лезть гуглить для проверки — существуют ли в Америке также Bank First Republic и Bank Republic First? 🤔

Дональд строит планы для Америки

Трамп еще не выиграл президентские выборы в США, а его советники уже придумывают, какие бы веселые штуки сделать, если (когда?) это случится.

Одна идейка — это начать более жестко наказывать страны, которые посмели перестать использовать доллар в качестве основной валюты для международной торговли. Не хочешь продавать сырье за доллар? Ты чё, против демократии, что ли? Получи-ка санкций с ноги!!

Другая — это подчинить действия ФРС президенту. А то, ишь ты — решают сами, куда ставку двигать, никуда не годится! Надо, чтобы как только Трамп пришел к власти, можно было ставки уронить и «сделать Америку снова великой» (ну или хотя бы ее фондовый рынок).

Idk, вот вам мем про Дональда

У Джо Байдена тоже есть идеи

В США предложили поднять ставку налога на инвестиционную прибыль (capital gains) до 44,6% – самый высокий уровень за последние лет 100. Но это для тех американцев, у кого доход свыше $1 млн в год (и из них свыше $400 тыс. от инвестиций).

В американском финтвите замечены случаи ускоренной раздемократизации политических взглядов

Ну и вдовесок еще там есть предложение ввести налог 25% на unrealized capital gains (для тех, у кого активов больше $100 млн). Типа, акции ты не продавал, живых денег не щупал — но будь добр уже заплатить со всего этого налог, nice!

Правда, эксперты пишут, что это всё специальные пугалки в первой версии предложения — чтобы потом всё смягчить, и поднять налоги, но уже не так страшно-ужасно.

Мерч для водолазов от Apple уверенно погружается на дно

Apple почти в два раза сокращает план производства своей лыжной маски для глубоководного ныряния Vision Pro.

Журналист Bloomberg по имени Марк Гурман раскрывает причину: в реальной жизни эта штука, кажется, оказалась примерно ни за чем вообще нафиг не нужной.

«А если нет разницы, зачем платить больше?»

...но появляются на рынке и хорошие, годные гаджеты

В Штатах компания Throwflame начала продавать робопса Thermonator со встроенным огнеметом всего за $9420 (видос с огнеметом в действии вот здесь). Если не знаете, чем порадовать девушку на годовщину отношений – просто купите ей Термонатора!

Ну, вы поняли, «термо» — от слова «температура». (Смешнее было бы, только если б они приделали огнемет к электрокорове и назвали бы продукт «Thermoonator».)

Товарищ американский майор продолжает щемить криптанов

Американская прокуратура предложила посадить экс-главу Бинанса Чанпэна Чжао на три года. «Чтобы другим неповадно было», такое вот обоснование. Чанпэн чёт поди и не рад уже, что признал свою вину по соучастию в отмывании денег в прошлом году (как-то не в ту сторону как будто бы развернулась сделка со следствием).

Ну, по крайней мере, если эта посадка произойдет — то станет известен настоящий курс SBF (которого недавно усадили на 25 лет) к CZ. Получается, за одного Бэнкмана-Фрида должны давать примерно восемь с гаком Чанпэней!

Кстати, сам Бэнкман даже из-за решетки продолжает развлекаться: на прошлой неделе появилась новость, что он согласился поспособствовать суду в преследовании всяких знаменитостей, кто за деньги рекламировал криптобиржу FTX. Мораль тут простая: если ты какой-нибудь Шакил О'Нил – то баскетболируй себе спокойно, не лезь в крипту всякую (себе дороже выйдет).

«Things to post in Insta that you will regret later»

Интервью недели: Eric Balchunas в Rational Reminder про ETF на Биткоин

В этой рубрике я делюсь одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе. На этот раз — это интервью Эрика Балчунаса для канадских финсоветников из подкаста Rational Reminder, где они разбирают недавно появившиеся ETF-фонды на Биткоин.

Хорошая новость недели

Да, RationalAnswer появился в 2018 году. Вот вам винтажное фото шестилетней давности (кажется, совсем в другом мире тогда жили)

