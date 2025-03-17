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Павел Комаровский
Обзоры новостей

Дурова отпустили из Франции, а также запрет судами криминально-кринжовых стикерпаков для ТГ

Самые интересные новости финансов и технологий за неделю: в России продолжают гоняться за налогами блогеров, доллар упал до 85 рублей, ЦБ РФ не может определиться с позицией по крипте, S&P500 валится вниз вместе с Теслой, OpenAI хочет продавать AI-докторов наук по $20к в месяц, а художники массово перерисовывают обложку книги про Ведьмака вместо нейросети.

Блогеры в России

🐌 Арестованную на позапрошлой неделе по уголовному делу об уклонении от налогов и легализации средств Александру Митрошину пока отпустили под домашний арест. В СК говорят, что она полностью признала свою вину.

Вообще, в прошлом выпуске дайджеста я писал, что было бы логичным сделать опцию «снятие уголовки за полное возмещение ущерба со штрафами» (как уже давно сделала Митрошина). В комментах мне там сразу юристы написали, что такое и правда есть – по статье 28.1 УПК РФ. А Александре как раз вдобавок к базовой «налоговой» статье шьют еще и «отмывание доходов» – которое здесь, если честно, выглядит странновато. А самое главное – от этого отмывания еще и не отмазаться никак в принципе, так как возмещать ущерб тут просто некому. Короче, мой текущий вердикт такой: Митрошину надо отпускать!

🐌 Треш-блогеру Меллстрою (плюс его матери и брату) на прошлой неделе предъявили те же обвинения, но объемом уже на полмиллиарда рублей (у Митрошиной были «жалкие» 127 млн руб.). Его семья сразу после получения вызова на допрос уехала из РФ и отправилась в Черногорию, где сейчас живет стример; а СК уже готовится арестовать его машины Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari. Ну и там еще совсем по мелочи вдобавок: несколько квартир в Москве…

То чувство, когда товарищи майоры из ФНС и Следственного комитета посмотрели в ТикТоке твой залетевший ролик про одновременную покупку пяти элитных машин
То чувство, когда товарищи майоры из ФНС и Следственного комитета посмотрели в ТикТоке твой залетевший ролик про одновременную покупку пяти элитных машин

🐌 Российская компания белорусского блогера Влада А4 под названием ООО «Бумажная бумага» (продавала всякие снэки типа чипсов) подала на банкротство – в Арбитражном суде Москвы в ее адрес было подано 7 исков с общими требованиями на 30+ млн рублей (среди кредиторов есть и Сбербанк). Что-то, похоже, непросто нынче быть популярным блогером в России…

Блогеры на Западе

🐌 Павла Дурова отпустили в родной Дубай из застенков домашнего ареста во Франции. Правда, пишут, что всего на пару недель. Но тут, конечно, возникает ощущение, что они там с Лё прокуратурой всё же принципиально полюбовно договорились – иначе, если бы Дуров чувствовал сильную угрозу финального закрытия в тюрьму по итогам суда, то стимулов возвращаться из ОАЭ у него не было бы (а значит, и отпускать его было бы не с руки).

Павел выглядит радостным. Рукопожатие крепкое!
Павел выглядит радостным. Рукопожатие крепкое!

🐌 MrBeast хочет привлечь в свою компанию Beast Industries $200 млн (при оценке всего бизнеса в $5 млрд). Компания занимается производством контента блогера, а так же продажей товаров под его именем – вроде шоколадок Feastables. По данным СМИ, сейчас у Beast Industries нет прибыли – практически всю выручку она вкладывает в производство новых видео. Но инвесторов привлекает быстрый рост компании, также они ожидают, что в будущем она будет больше заниматься производством физических товаров для поклонников блогера. Короче, мистер Бист – это Влад Бумага, который смог!

🐌 Актриса, сыгравшая Лаванду Браун (подружку Рона Уизли) в фильмах о Гарри Поттере, завела Онлифанс. Джесси Кейв заявила, что она будет вести свой аккаунт в течении года, чтобы собрать денег на ремонт дома, а также что на ее странице не будет обнаженки – только контент для людей с фетишем на длинные волосы. С Роном у них, кстати, в итоге вышло не очень – видимо, ему расчесывание волос было не так интересно…

Телеграмы запрещают

🐌 Telegram, оказывается, заблокировали в Чечне и Дагестане (вроде как, уже давно, на самом деле). Министр цифрового развития Дагестана объяснил это реакцией на беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Переживаю – неужели, Хабиб Нурмагомедов теперь не может нормально читать мой ТГ-канал? 🤔

🐌 Тем временем, суды Кировской области вышли на тропу войны против ТГ-стикерпаков: пишут, что уже 33 таких набора поставили вне закона. Под запрет попали ККК, Гитлер, Панин, Пугачева и, почему-то, круглый кринжовый желтый челик.

Да, вот этот стрёмный бумерский стикерпак теперь запрещен. Возможно, за преступление против чувства вкуса?
Да, вот этот стрёмный бумерский стикерпак теперь запрещен. Возможно, за преступление против чувства вкуса?

Новости российского рынка

🐌 Доллар упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года. Еще немного, и вернемся к баксу по 83,76 рублей – впервые такой курс был достигнут 9 лет назад, в январе 2016-го…

🐌 Какой-то чувак из Кубани благодаря глюку на маркетплейсе заказал 20 смартфонов по 30 рублей каждый (при их реальной рыночной стоимости около 2,6 млн). Сервис попытался отменить покупку и вернуть деньги, но Роспотребнадзор помог ему всё-таки отсудить «честно заработанные» телефоны, лол.

Возможно, теперь чел ездит по Кубани примерно вот так
Возможно, теперь чел ездит по Кубани примерно вот так

ЦБ РФ не может определиться, что ему думать про крипту

🐌 ЦБ хочет разрешить некоторым инвесторам совершать сделки с криптой в рамках специального трехлетнего экспериментального режима. Но при этом надо быть «особо квалифицированным» инвестором с капитальцем свыше 100 млн рублей, либо годовым доходом более 50 млн. То есть, Банк России типа хочет стать более крипто-френдли?

🐌 Но при этом ЦБ аннулировал выпуски структурных облигаций на криптовалюту, которые должны были предназначаться квалинвесторам. Стало быть, не хочет быть уж слишком крипто-френдли! (В этом месте читатель должен самостоятельно представить мем с подниманием-опусканием ворот, мне немного лень делать.)

Ладно, вот вам такой мем в тему
Ладно, вот вам такой мем в тему

Новости зарубежных запретов

🐌 В профильных чатах пишут, что Interactive Brokers ограничил пополнение брокерского счета платежами из стран, адрес проживания в которых не указан в профиле инвестора. Такое правило существует давно, но раньше на его применение немного закрывали глаза, а сейчас начали энфорсить более жестко.

🐌 Европа тут взяла курс на наращивание военных бюджетов. Но случаются такие вот курьезы: банки ЕС не хотят кредитовать оборонные предприятия, так как в ранее принятых ESG-гайдлайнах они считаются «зашкваром» (ну типа как порнуха, или там гэмблинг окаянный).

Американский рынок: S&P500 чувствует себя неладно

🐌 Тарифная война Трампа продолжается – уже нет мочи обозревать, почитайте лучше обзор РБК. Алюминий, сталь, алкоголь – буквально всё подряд грозятся обложить пошлинами от 10% до 200% (да) все участвующие страны. Отдельный лол – это то, что Дональд местами вводит тарифы буквально на полдня, а потом их обратно отменяет.

Скоро уже графики установленных тарифов между странами придется отслеживать на пятиминутных свечах (ну и искать там всякие разные фигуры теханализа, конечно же!)
Скоро уже графики установленных тарифов между странами придется отслеживать на пятиминутных свечах (ну и искать там всякие разные фигуры теханализа, конечно же!)

🐌 Помимо, собственно, тарифных муток, Трамп еще и умудрился заявить в ответ на вопрос про вероятность рецессии в экономике, что типа хз вообще – может и потрясет немного, у нас тут вообще «переходный период», понимаешь ли. Рынок США в итоге немного обвалился (падение достигало более 10% от пика в феврале). Потом, правда, и немного вырос обратно тоже.

Трамп, кстати, раздавал предвыборные обещания, что американцы будут вместе с ним так много побеждать, что даже устанут это делать 🤔
Трамп, кстати, раздавал предвыборные обещания, что американцы будут вместе с ним так много побеждать, что даже устанут это делать 🤔

🐌 Лидером падения стала Tesla, акции которой за неделю снизились на 14%, а с конца 2024-го котировки вообще сложились пополам (по сути, компания растеряла весь рост, начавшийся после победы Трампа на выборах). Пишут, что по миру продажи электромобилей падают, в том числе и из-за противоречивых ассоциаций с самой фигурой Илона Маска.

Сам Маск в недавнем интервью заявил, что на фоне стахановской работы в DOGE на благо американского налогоплательщика, ему стало труднее находить время для управления своим бизнесом. Тут уже и Трампу пришлось впрягаться за своего другана: он написал, что падение акций Теслы специально устроили враги Маска, и что он сам купит себе новую машину компании. На следующий день они провели совместное мероприятие перед Белым домом, где Трамп выбрал себе красную Model S.

Кадры совместной тусовки Илона и Дональда внутри Теслы вызывали у некоторых АССОЦИАЦИИ
Кадры совместной тусовки Илона и Дональда внутри Теслы вызывали у некоторых АССОЦИАЦИИ

…но есть и позитивные для рынков новости!

🐌 Пока акции и крипта падают, раритетный чипс «Cheetos» в виде покемона Чаризарда продали за $87,840. Так что, в следующий раз, когда вас кто-то будет упрекать за нездоровое питание, отвечайте ему смело, что вы просто инвестируете в самый прибыльный актив – в чипсы!

Читозард, ну вы поняли
Читозард, ну вы поняли

🐌 Золото впервые в истории пробило $3000 за унцию на фоне пошлин Трампа на металлы. После слухов о том, что президент США может ввести тарифы и на импорт золота, его рынок пережил крупнейший сбой: инвесторы пытаются быстро перевести свои запасы из Англии в Америку, но есть проблема: в Лондоне золото хранят в виде 400-унциевых (12,5 кг) слитков, а в Нью-Йорке стандартом являются килограммовые бруски. Из-за этого на полную мощность работают заводы в Швейцарии, которые занимаются переплавкой золота. Будет очень смешно, если ажиотаж спадет, золото придется возвращать в Лондон (там его дешевле хранить), и для этого слитки заставят переплавлять обратно.

Хотел пошутить, что «как обычно во всём виновато нежелание американцев переходить на метрическую систему» – но потом вчитался в новость и вышло, что в данном случае всё как бы даже наоборот…
Хотел пошутить, что «как обычно во всём виновато нежелание американцев переходить на метрическую систему» – но потом вчитался в новость и вышло, что в данном случае всё как бы даже наоборот…

USAID на 83% всё

🐌 США отменяют 83% программ USAID. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что отмененные контракты не отвечали интересам Америки, при этом на них уходили десятки миллиардов долларов. «Голос Америки» и «Радио Свобода» – вот этим всем ребятам, похоже, придется закрыться (хотя, вроде как, они и не через USAID напрямую финансировались).

Статистика недели

🐌 New York Times в пятилетнюю годовщину начала пандемии показали 30 графиков о том, как ковид изменил жизнь американцев. Полистайте, там интересно! Некоторые тренды вернулись обратно (например, во время локдаунов все стали больше бухать, а потом перестали), а некоторые – так и остались с нами:

В частности, американцы так и продолжают сидеть дома в среднем на полтора часа дольше, чем раньше (chartcrime в виде графиков с порванной вертикальной шкалой я, конечно, осуждаю)
В частности, американцы так и продолжают сидеть дома в среднем на полтора часа дольше, чем раньше (chartcrime в виде графиков с порванной вертикальной шкалой я, конечно, осуждаю)

🐌 Кстати, суд Миссури потребовал от Китая $24 млрд за убытки от коронавируса. В решении суда говорится, что китайское правительство вводило другие страны в заблуждение насчет опасности и масштабов пандемии, что помешало им подготовиться к ней должным образом. Вряд ли, конечно, Китай тут что-то заплатит. Но спасибо хоть, что штраф не в ундециллион баксов оценили, как в российских судах принято!

RIP недели

🐌 Карл Лундстрём, сооснователь и один из главных спонсоров The Pirate Bay, погиб в авиакатастрофе на своем самолете. Ему было 64 года. Press F!

🐌 На прошлой неделе стало известно, что Даниэль Канеман – психолог, основатель поведенческой экономики и автор книги «Думай медленно, решай быстро» – год назад ушел из жизни в возрасте 90 лет именно с помощью добровольной эвтаназии. При этом, у него не было какой-то неизлечимой болезни, вот что он написал своим друзьям: «Я всё еще активен, наслаждаюсь многими вещами в жизни (кроме газетных новостей) и умру счастливым человеком. Но мои почки уже на последнем издыхании, участились провалы в памяти, и мне уже 90 лет. Пора уходить». Подробнее можно почитать в колонке Джейсона Цвейга, там довольно любопытные рассуждения.

Канеман в кроксах
Канеман в кроксах

🐌 Аналогично появилась информация, что и основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин в 2021 году тоже прибег к эвтаназии (ему было 88 лет и у него был рак).

Новости хакерства

🐌 На Твиттер-X (запрещен в РФ) была совершена ДДОС-атака – 11 марта наблюдались проблемы с доступом к сайту. В интервью Fox Business Илон Маск заявил, что IP-адреса атакующих связаны с Украиной, но позже ответственность за атаку взяла пропалестинская группировка Dark Storm.

🐌 WSJ выпустили историю о том, как AI-генератор картинок с GitHub разрушил жизнь сотрудника Дисней. Мэттью ван Анделу скачал его себе на личный компьютер, но в нем оказался вирус, через который хакеры смогли получить доступ к аккаунтам бедолаги, после чего слили в Интернет архив с данными компании. Работника уволили, лишив страховки и бонусов на $200к.

Жаль этого добряка, он даже выглядит как персонаж из мультика
Жаль этого добряка, он даже выглядит как персонаж из мультика

AI-новинки и их способности

🐌 Уже десять дней как появились неподтвержденные слухи, что OpenAI планирует продавать ИИ-сотрудников по подписке – от офисного помощника за $2'000 в месяц до специалиста уровня PhD за $20'000. (Думаю, в этом месте куче кандидатов наук, которые не получают по 20к баксов в месяц, стало очень-очень обидно!) Подобные ИИ-работники смогут сами выполнять задачи в программах и Интернете, а не просто делиться рекомендациями, как сейчас это делает ChatGPT. SoftBank, один из крупнейших инвесторов компании, якобы заявил, что потратит $3 млрд на создание таких ИИ-агентов.

🐌 Сразу после этой новости китайский стартап Manus заявил, что у них уже есть рабочий прототип такого решения, и что они планируют распространять его бесплатно. На сайте компании есть примеры использования их модели: она может и игру сама разработать, и трип по Японии распланировать.

Некоторые стали называть Manus «вторым DeepSeek», но это, похоже, больше хайп, чем какой-то реальный «прорыв». Во-первых, модель просто основана на готовых решениях, включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Во-вторых, участники закрытого бета-теста жалуются на ее работу: она часто крашится и делает фактические ошибки. Например, журналист TechCrunch дал модели задание заказать бургер с курицей из ближайшего ресторана с самой высокой оценкой, и после десяти минут работы Manus просто крашнулся.

Зато кто-то смог заставить Manus разработать свою же open-source версию под названием ANUS (Autonomous Networked Utility System). Есть даже проект на Гитхабе
Зато кто-то смог заставить Manus разработать свою же open-source версию под названием ANUS (Autonomous Networked Utility System). Есть даже проект на Гитхабе

🐌 OpenAI вслед за Anthropic представили свой Action Plan для усиления доминирования Америки в области ИИ. В нем они призвали правительство США разрешить обучать модели на данных, защищенных авторским правом (китайцы же всё равно его не соблюдают), а также запретить бизнесу использовать китайские модели как небезопасные. В общем, you know, the usual stuff! Читайте подробнее у Игоря Котенкова.

AI и творчество

🐌 Сэм Альтман показал креативность секретной модели OpenAI. В соцсети X он поделился рассказом, который она написала по промпту «пожалуйста, напиши метапрозу про AI и горе», прочитать можно тут. Часть людей поразили художественные способности ИИ, но кто-то не впечатлился – например, автор фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элиезер Юдковский. В ответ на критику модели ему предложили написать свой рассказ по этому же промпту, и он это сделал. Напишите в комментах, что думаете – у кого вышло лучше?

🐌 В Твиттерах (запрещен в РФ) поднялся скандал из-за обложки новой книги Анджея Сапковского «Перекрёсток воронов». Когда издательство АСТ показало оформление обложки российской версии книги про Ведьмака, компанию заподозрили в использовании нейросетей вместо настоящих, белковых художников. Представители ответили, что обложку нарисовал живой художник, и показали промежуточные версии, на одной из которых была немедленно обнаружена вотермарка сервиса Shutterstock AI. Но самый смак в том, что в Твиттере (запрещен в РФ) объявили челлендж, где разные художники взялись перерисовать обложку за 10 минут. Там местами очень круто, рекомендую заценить!

UPD: Вот здесь даже разыгрывают оригинал работы с кротиком в конкурсе. =)

Кожаные, короче, раскатали нейросетку под ноль! Надеюсь, издательство АСТ воспользуется моментом, и выпустит лимитированную версию книги со всеми этими 30-ю разными фанартными вариантами обложки, это был бы топ
Кожаные, короче, раскатали нейросетку под ноль! Надеюсь, издательство АСТ воспользуется моментом, и выпустит лимитированную версию книги со всеми этими 30-ю разными фанартными вариантами обложки, это был бы топ

И другие новости искусственных интеллектов

🐌 Microsoft и OpenAI всё дальше отдаляются друг от друга. Пока Майки разрабатывают свою ИИ-модель MAI, OpenAI заключили сделку на $12 млрд с поставщиком мощностей CoreWeave, по которой они станут крупнейшим клиентом компании и в том числе будут владеть в ней долей на $350 млн. Примечателен в этой сделке тот факт, что до неё главным клиентом CoreWeave была Microsoft.

🐌 Исследователи NewsGuard нашли российскую пропагандистскую сеть «Pravda», которая, типа, учит AI-чатботов «плохому». Эта сеть содержит более 150 сайтов, на которых на 46+ языках публикуется пророссийский контент, за 2024 год было опубликовано 3,6 млн статей. Проверив популярные чатботы, исследователи заявили, что все из них повторяли тезисы от сети Pravda, а часть из них ссылалась на конкретные статьи из этой сети. Однако NewsGuard в своей статье представляли ответы нейросетей с обезличенном виде, поэтому нельзя понять, на какие модели Pravda повлияла больше всего.

ChatGPT обучается на материалах PRAVDA, архивное фото
ChatGPT обучается на материалах PRAVDA, архивное фото

🐌 Американский студент создал программу для прохождения собеседований в LeetCode с помощью AI. По его словам, задачи платформы слишком сложны и оторваны от реальности, к тому же использовать ИИ на работе никто не запретит. Программа показывает подсказки для решения задач, может сгенерировать код и дать объяснения для устных ответов, при этом работодатель не будет видеть ее интерфейс даже при демонстрации экрана. 21-летний Чунгин Ли заявил, что смог получить с помощью своей программы приглашения на стажировки в Meta, TikTok и Amazon. При этом он сказал, что будет счастлив свернуть свой проект, если компании прекратят проводить LeetCode-собеседования.

Кто-нибудь, срочно дайте этому волчаре бесплатный инвайт в «Осознанную меркантильность» Назарова!
Кто-нибудь, срочно дайте этому волчаре бесплатный инвайт в «Осознанную меркантильность» Назарова!

🐌 Apple добавит в AirPods функцию перевода живой речи в реальном времени. Обновление представят в рамках презентации iOS 19 летом этого года. При этом в гугловских Pixel Buds такая функция существует еще с 2017. Об этом как бы впрямую пока не сказано, но как думаете, по-любому же в этом процессе будет участвовать ИИ?

Новости крипты (ну, кроме того, что там биткоин хворает)

🐌 Майнер-одиночка добыл блок биткоина с шансом 1 к миллиону и заработал $245 тысяч. Сделал он это на устройстве от фирмы Bitaxe мощностью 480 Gh/s – на российских маркетплейсах такое можно купить за 7 тыс. рублей.

🐌 SEC попросила суд приостановить дело против Джастина Сана для того, чтобы провести переговоры об урегулировании. Демократические СМИ вроде CNN сразу стали припоминать, что Джастин – крупнейший инвестор криптопроекта Трампа World Liberty Financial. Все совпадения явно случайны!! Ну и, кроме того, такие же действия SEC уже предпринимала по отношению к Coinbase и Binance, там уже у них в целом потепление регуляторики к крипте.

Возможно, просто тот многомиллионный банан был волшебным
Возможно, просто тот многомиллионный банан был волшебным

Интервью недели

В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Нынче это подкаст Podlodka с комиком Денисом Чужим. Как обычно, рассказываю подробнее о том, что мне показалось в интервью интересным, в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

У Чужого, кстати, есть очень милый пёся (и не один, вообще говоря)
У Чужого, кстати, есть очень милый пёся (и не один, вообще говоря)

Хорошая новость недели

🐌 Я запустил новый микроканал «Разумный Щитпостинг Павла Комаровского» с короткими заметками про всё, что мне кажется любопытным: ссылки на чужие интересные материалы, странные новости, мемы – в общем, разный щитпост, ну!

Самый главный бонус там – это то, что shit-реакция на канале не забанена
Самый главный бонус там – это то, что shit-реакция на канале не забанена

Бонусные посты недели

🐌 Долгосрочная реальная доходность по классам активов: разбираемся с моими прогнозами, которые я сделал пять лет назад (в комментах так и не смогли договориться: то ли я «всё верно предсказал», то ли «не угадал вообще ничего»).

🐌 Пост про то, почему проценты от Interactive Brokers на остаток кэша на счете – это так себе идея.

Информации об авторе

Павел Комаровский

Павел Комаровский

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