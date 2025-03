Дурова отпустили из Франции, а также запрет судами криминально-кринжовых стикерпаков для ТГ

🐌 Уже десять дней как появились неподтвержденные слухи, что OpenAI планирует продавать ИИ-сотрудников по подписке – от офисного помощника за $2'000 в месяц до специалиста уровня PhD за $20'000. (Думаю, в этом месте куче кандидатов наук, которые не получают по 20к баксов в месяц, стало очень-очень обидно!) Подобные ИИ-работники смогут сами выполнять задачи в программах и Интернете, а не просто делиться рекомендациями, как сейчас это делает ChatGPT. SoftBank, один из крупнейших инвесторов компании, якобы заявил, что потратит $3 млрд на создание таких ИИ-агентов.

🐌 Сразу после этой новости китайский стартап Manus заявил, что у них уже есть рабочий прототип такого решения, и что они планируют распространять его бесплатно. На сайте компании есть примеры использования их модели: она может и игру сама разработать, и трип по Японии распланировать.

Некоторые стали называть Manus «вторым DeepSeek», но это, похоже, больше хайп, чем какой-то реальный «прорыв». Во-первых, модель просто основана на готовых решениях, включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Во-вторых, участники закрытого бета-теста жалуются на ее работу: она часто крашится и делает фактические ошибки. Например, журналист TechCrunch дал модели задание заказать бургер с курицей из ближайшего ресторана с самой высокой оценкой, и после десяти минут работы Manus просто крашнулся.

Зато кто-то смог заставить Manus разработать свою же open-source версию под названием ANUS (Autonomous Networked Utility System). Есть даже проект на Гитхабе

🐌 OpenAI вслед за Anthropic представили свой Action Plan для усиления доминирования Америки в области ИИ. В нем они призвали правительство США разрешить обучать модели на данных, защищенных авторским правом (китайцы же всё равно его не соблюдают), а также запретить бизнесу использовать китайские модели как небезопасные. В общем, you know, the usual stuff! Читайте подробнее у Игоря Котенкова.