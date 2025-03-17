Дурова отпустили из Франции, а также запрет судами криминально-кринжовых стикерпаков для ТГ

Блогеры в России
🐌 Арестованную на позапрошлой неделе по уголовному делу об уклонении от налогов и легализации средств Александру Митрошину пока отпустили под домашний арест. В СК говорят, что она полностью признала свою вину.
Вообще, в прошлом выпуске дайджеста я писал, что было бы логичным сделать опцию «снятие уголовки за полное возмещение ущерба со штрафами» (как уже давно сделала Митрошина). В комментах мне там сразу юристы написали, что такое и правда есть – по статье 28.1 УПК РФ. А Александре как раз вдобавок к базовой «налоговой» статье шьют еще и «отмывание доходов» – которое здесь, если честно, выглядит странновато. А самое главное – от этого отмывания еще и не отмазаться никак в принципе, так как возмещать ущерб тут просто некому. Короче, мой текущий вердикт такой: Митрошину надо отпускать!
🐌 Треш-блогеру Меллстрою (плюс его матери и брату) на прошлой неделе предъявили те же обвинения, но объемом уже на полмиллиарда рублей (у Митрошиной были «жалкие» 127 млн руб.). Его семья сразу после получения вызова на допрос уехала из РФ и отправилась в Черногорию, где сейчас живет стример; а СК уже готовится арестовать его машины Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari. Ну и там еще совсем по мелочи вдобавок: несколько квартир в Москве…
🐌 Российская компания белорусского блогера Влада А4 под названием ООО «Бумажная бумага» (продавала всякие снэки типа чипсов) подала на банкротство – в Арбитражном суде Москвы в ее адрес было подано 7 исков с общими требованиями на 30+ млн рублей (среди кредиторов есть и Сбербанк). Что-то, похоже, непросто нынче быть популярным блогером в России…
Блогеры на Западе
🐌 Павла Дурова отпустили в родной Дубай из застенков домашнего ареста во Франции. Правда, пишут, что всего на пару недель. Но тут, конечно, возникает ощущение, что они там с Лё прокуратурой всё же принципиально полюбовно договорились – иначе, если бы Дуров чувствовал сильную угрозу финального закрытия в тюрьму по итогам суда, то стимулов возвращаться из ОАЭ у него не было бы (а значит, и отпускать его было бы не с руки).
🐌 MrBeast хочет привлечь в свою компанию Beast Industries $200 млн (при оценке всего бизнеса в $5 млрд). Компания занимается производством контента блогера, а так же продажей товаров под его именем – вроде шоколадок Feastables. По данным СМИ, сейчас у Beast Industries нет прибыли – практически всю выручку она вкладывает в производство новых видео. Но инвесторов привлекает быстрый рост компании, также они ожидают, что в будущем она будет больше заниматься производством физических товаров для поклонников блогера. Короче, мистер Бист – это Влад Бумага, который смог!
🐌 Актриса, сыгравшая Лаванду Браун (подружку Рона Уизли) в фильмах о Гарри Поттере, завела Онлифанс. Джесси Кейв заявила, что она будет вести свой аккаунт в течении года, чтобы собрать денег на ремонт дома, а также что на ее странице не будет обнаженки – только контент для людей с фетишем на длинные волосы. С Роном у них, кстати, в итоге вышло не очень – видимо, ему расчесывание волос было не так интересно…
Телеграмы запрещают
🐌 Telegram, оказывается, заблокировали в Чечне и Дагестане (вроде как, уже давно, на самом деле). Министр цифрового развития Дагестана объяснил это реакцией на беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Переживаю – неужели, Хабиб Нурмагомедов теперь не может нормально читать мой ТГ-канал? 🤔
🐌 Тем временем, суды Кировской области вышли на тропу войны против ТГ-стикерпаков: пишут, что уже 33 таких набора поставили вне закона. Под запрет попали ККК, Гитлер, Панин, Пугачева и, почему-то, круглый кринжовый желтый челик.
Новости российского рынка
🐌 Доллар упал ниже 85 рублей впервые с августа 2024 года. Еще немного, и вернемся к баксу по 83,76 рублей – впервые такой курс был достигнут 9 лет назад, в январе 2016-го…
🐌 Какой-то чувак из Кубани благодаря глюку на маркетплейсе заказал 20 смартфонов по 30 рублей каждый (при их реальной рыночной стоимости около 2,6 млн). Сервис попытался отменить покупку и вернуть деньги, но Роспотребнадзор помог ему всё-таки отсудить «честно заработанные» телефоны, лол.
ЦБ РФ не может определиться, что ему думать про крипту
🐌 ЦБ хочет разрешить некоторым инвесторам совершать сделки с криптой в рамках специального трехлетнего экспериментального режима. Но при этом надо быть «особо квалифицированным» инвестором с капитальцем свыше 100 млн рублей, либо годовым доходом более 50 млн. То есть, Банк России типа хочет стать более крипто-френдли?
🐌 Но при этом ЦБ аннулировал выпуски структурных облигаций на криптовалюту, которые должны были предназначаться квалинвесторам. Стало быть, не хочет быть уж слишком крипто-френдли! (В этом месте читатель должен самостоятельно представить мем с подниманием-опусканием ворот, мне немного лень делать.)
Новости зарубежных запретов
🐌 В профильных чатах пишут, что Interactive Brokers ограничил пополнение брокерского счета платежами из стран, адрес проживания в которых не указан в профиле инвестора. Такое правило существует давно, но раньше на его применение немного закрывали глаза, а сейчас начали энфорсить более жестко.
🐌 Европа тут взяла курс на наращивание военных бюджетов. Но случаются такие вот курьезы: банки ЕС не хотят кредитовать оборонные предприятия, так как в ранее принятых ESG-гайдлайнах они считаются «зашкваром» (ну типа как порнуха, или там гэмблинг окаянный).
Американский рынок: S&P500 чувствует себя неладно
🐌 Тарифная война Трампа продолжается – уже нет мочи обозревать, почитайте лучше обзор РБК. Алюминий, сталь, алкоголь – буквально всё подряд грозятся обложить пошлинами от 10% до 200% (да) все участвующие страны. Отдельный лол – это то, что Дональд местами вводит тарифы буквально на полдня, а потом их обратно отменяет.
🐌 Помимо, собственно, тарифных муток, Трамп еще и умудрился заявить в ответ на вопрос про вероятность рецессии в экономике, что типа хз вообще – может и потрясет немного, у нас тут вообще «переходный период», понимаешь ли. Рынок США в итоге немного обвалился (падение достигало более 10% от пика в феврале). Потом, правда, и немного вырос обратно тоже.
🐌 Лидером падения стала Tesla, акции которой за неделю снизились на 14%, а с конца 2024-го котировки вообще сложились пополам (по сути, компания растеряла весь рост, начавшийся после победы Трампа на выборах). Пишут, что по миру продажи электромобилей падают, в том числе и из-за противоречивых ассоциаций с самой фигурой Илона Маска.
Сам Маск в недавнем интервью заявил, что на фоне стахановской работы в DOGE на благо американского налогоплательщика, ему стало труднее находить время для управления своим бизнесом. Тут уже и Трампу пришлось впрягаться за своего другана: он написал, что падение акций Теслы специально устроили враги Маска, и что он сам купит себе новую машину компании. На следующий день они провели совместное мероприятие перед Белым домом, где Трамп выбрал себе красную Model S.
…но есть и позитивные для рынков новости!
🐌 Пока акции и крипта падают, раритетный чипс «Cheetos» в виде покемона Чаризарда продали за $87,840. Так что, в следующий раз, когда вас кто-то будет упрекать за нездоровое питание, отвечайте ему смело, что вы просто инвестируете в самый прибыльный актив – в чипсы!
🐌 Золото впервые в истории пробило $3000 за унцию на фоне пошлин Трампа на металлы. После слухов о том, что президент США может ввести тарифы и на импорт золота, его рынок пережил крупнейший сбой: инвесторы пытаются быстро перевести свои запасы из Англии в Америку, но есть проблема: в Лондоне золото хранят в виде 400-унциевых (12,5 кг) слитков, а в Нью-Йорке стандартом являются килограммовые бруски. Из-за этого на полную мощность работают заводы в Швейцарии, которые занимаются переплавкой золота. Будет очень смешно, если ажиотаж спадет, золото придется возвращать в Лондон (там его дешевле хранить), и для этого слитки заставят переплавлять обратно.
USAID на 83% всё
🐌 США отменяют 83% программ USAID. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что отмененные контракты не отвечали интересам Америки, при этом на них уходили десятки миллиардов долларов. «Голос Америки» и «Радио Свобода» – вот этим всем ребятам, похоже, придется закрыться (хотя, вроде как, они и не через USAID напрямую финансировались).
Статистика недели
🐌 New York Times в пятилетнюю годовщину начала пандемии показали 30 графиков о том, как ковид изменил жизнь американцев. Полистайте, там интересно! Некоторые тренды вернулись обратно (например, во время локдаунов все стали больше бухать, а потом перестали), а некоторые – так и остались с нами:
🐌 Кстати, суд Миссури потребовал от Китая $24 млрд за убытки от коронавируса. В решении суда говорится, что китайское правительство вводило другие страны в заблуждение насчет опасности и масштабов пандемии, что помешало им подготовиться к ней должным образом. Вряд ли, конечно, Китай тут что-то заплатит. Но спасибо хоть, что штраф не в ундециллион баксов оценили, как в российских судах принято!
RIP недели
🐌 Карл Лундстрём, сооснователь и один из главных спонсоров The Pirate Bay, погиб в авиакатастрофе на своем самолете. Ему было 64 года. Press F!
🐌 На прошлой неделе стало известно, что Даниэль Канеман – психолог, основатель поведенческой экономики и автор книги «Думай медленно, решай быстро» – год назад ушел из жизни в возрасте 90 лет именно с помощью добровольной эвтаназии. При этом, у него не было какой-то неизлечимой болезни, вот что он написал своим друзьям: «Я всё еще активен, наслаждаюсь многими вещами в жизни (кроме газетных новостей) и умру счастливым человеком. Но мои почки уже на последнем издыхании, участились провалы в памяти, и мне уже 90 лет. Пора уходить». Подробнее можно почитать в колонке Джейсона Цвейга, там довольно любопытные рассуждения.
🐌 Аналогично появилась информация, что и основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин в 2021 году тоже прибег к эвтаназии (ему было 88 лет и у него был рак).
Новости хакерства
🐌 На Твиттер-X (запрещен в РФ) была совершена ДДОС-атака – 11 марта наблюдались проблемы с доступом к сайту. В интервью Fox Business Илон Маск заявил, что IP-адреса атакующих связаны с Украиной, но позже ответственность за атаку взяла пропалестинская группировка Dark Storm.
🐌 WSJ выпустили историю о том, как AI-генератор картинок с GitHub разрушил жизнь сотрудника Дисней. Мэттью ван Анделу скачал его себе на личный компьютер, но в нем оказался вирус, через который хакеры смогли получить доступ к аккаунтам бедолаги, после чего слили в Интернет архив с данными компании. Работника уволили, лишив страховки и бонусов на $200к.
AI-новинки и их способности
🐌 Уже десять дней как появились неподтвержденные слухи, что OpenAI планирует продавать ИИ-сотрудников по подписке – от офисного помощника за $2'000 в месяц до специалиста уровня PhD за $20'000. (Думаю, в этом месте куче кандидатов наук, которые не получают по 20к баксов в месяц, стало очень-очень обидно!) Подобные ИИ-работники смогут сами выполнять задачи в программах и Интернете, а не просто делиться рекомендациями, как сейчас это делает ChatGPT. SoftBank, один из крупнейших инвесторов компании, якобы заявил, что потратит $3 млрд на создание таких ИИ-агентов.
🐌 Сразу после этой новости китайский стартап Manus заявил, что у них уже есть рабочий прототип такого решения, и что они планируют распространять его бесплатно. На сайте компании есть примеры использования их модели: она может и игру сама разработать, и трип по Японии распланировать.
Некоторые стали называть Manus «вторым DeepSeek», но это, похоже, больше хайп, чем какой-то реальный «прорыв». Во-первых, модель просто основана на готовых решениях, включая Claude от Anthropic и Qwen от Alibaba. Во-вторых, участники закрытого бета-теста жалуются на ее работу: она часто крашится и делает фактические ошибки. Например, журналист TechCrunch дал модели задание заказать бургер с курицей из ближайшего ресторана с самой высокой оценкой, и после десяти минут работы Manus просто крашнулся.
🐌 OpenAI вслед за Anthropic представили свой Action Plan для усиления доминирования Америки в области ИИ. В нем они призвали правительство США разрешить обучать модели на данных, защищенных авторским правом (китайцы же всё равно его не соблюдают), а также запретить бизнесу использовать китайские модели как небезопасные. В общем, you know, the usual stuff! Читайте подробнее у Игоря Котенкова.
AI и творчество
🐌 Сэм Альтман показал креативность секретной модели OpenAI. В соцсети X он поделился рассказом, который она написала по промпту «пожалуйста, напиши метапрозу про AI и горе», прочитать можно тут. Часть людей поразили художественные способности ИИ, но кто-то не впечатлился – например, автор фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элиезер Юдковский. В ответ на критику модели ему предложили написать свой рассказ по этому же промпту, и он это сделал. Напишите в комментах, что думаете – у кого вышло лучше?
🐌 В Твиттерах (запрещен в РФ) поднялся скандал из-за обложки новой книги Анджея Сапковского «Перекрёсток воронов». Когда издательство АСТ показало оформление обложки российской версии книги про Ведьмака, компанию заподозрили в использовании нейросетей вместо настоящих, белковых художников. Представители ответили, что обложку нарисовал живой художник, и показали промежуточные версии, на одной из которых была немедленно обнаружена вотермарка сервиса Shutterstock AI. Но самый смак в том, что в Твиттере (запрещен в РФ) объявили челлендж, где разные художники взялись перерисовать обложку за 10 минут. Там местами очень круто, рекомендую заценить!
UPD: Вот здесь даже разыгрывают оригинал работы с кротиком в конкурсе. =)
И другие новости искусственных интеллектов
🐌 Microsoft и OpenAI всё дальше отдаляются друг от друга. Пока Майки разрабатывают свою ИИ-модель MAI, OpenAI заключили сделку на $12 млрд с поставщиком мощностей CoreWeave, по которой они станут крупнейшим клиентом компании и в том числе будут владеть в ней долей на $350 млн. Примечателен в этой сделке тот факт, что до неё главным клиентом CoreWeave была Microsoft.
🐌 Исследователи NewsGuard нашли российскую пропагандистскую сеть «Pravda», которая, типа, учит AI-чатботов «плохому». Эта сеть содержит более 150 сайтов, на которых на 46+ языках публикуется пророссийский контент, за 2024 год было опубликовано 3,6 млн статей. Проверив популярные чатботы, исследователи заявили, что все из них повторяли тезисы от сети Pravda, а часть из них ссылалась на конкретные статьи из этой сети. Однако NewsGuard в своей статье представляли ответы нейросетей с обезличенном виде, поэтому нельзя понять, на какие модели Pravda повлияла больше всего.
🐌 Американский студент создал программу для прохождения собеседований в LeetCode с помощью AI. По его словам, задачи платформы слишком сложны и оторваны от реальности, к тому же использовать ИИ на работе никто не запретит. Программа показывает подсказки для решения задач, может сгенерировать код и дать объяснения для устных ответов, при этом работодатель не будет видеть ее интерфейс даже при демонстрации экрана. 21-летний Чунгин Ли заявил, что смог получить с помощью своей программы приглашения на стажировки в Meta, TikTok и Amazon. При этом он сказал, что будет счастлив свернуть свой проект, если компании прекратят проводить LeetCode-собеседования.
🐌 Apple добавит в AirPods функцию перевода живой речи в реальном времени. Обновление представят в рамках презентации iOS 19 летом этого года. При этом в гугловских Pixel Buds такая функция существует еще с 2017. Об этом как бы впрямую пока не сказано, но как думаете, по-любому же в этом процессе будет участвовать ИИ?
Новости крипты (ну, кроме того, что там биткоин хворает)
🐌 Майнер-одиночка добыл блок биткоина с шансом 1 к миллиону и заработал $245 тысяч. Сделал он это на устройстве от фирмы Bitaxe мощностью 480 Gh/s – на российских маркетплейсах такое можно купить за 7 тыс. рублей.
🐌 SEC попросила суд приостановить дело против Джастина Сана для того, чтобы провести переговоры об урегулировании. Демократические СМИ вроде CNN сразу стали припоминать, что Джастин – крупнейший инвестор криптопроекта Трампа World Liberty Financial. Все совпадения явно случайны!! Ну и, кроме того, такие же действия SEC уже предпринимала по отношению к Coinbase и Binance, там уже у них в целом потепление регуляторики к крипте.
Интервью недели
В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Нынче это подкаст Podlodka с комиком Денисом Чужим. Как обычно, рассказываю подробнее о том, что мне показалось в интервью интересным, в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.
Хорошая новость недели
🐌 Я запустил новый микроканал «Разумный Щитпостинг Павла Комаровского» с короткими заметками про всё, что мне кажется любопытным: ссылки на чужие интересные материалы, странные новости, мемы – в общем, разный щитпост, ну!
Бонусные посты недели
🐌 Долгосрочная реальная доходность по классам активов: разбираемся с моими прогнозами, которые я сделал пять лет назад (в комментах так и не смогли договориться: то ли я «всё верно предсказал», то ли «не угадал вообще ничего»).
🐌 Пост про то, почему проценты от Interactive Brokers на остаток кэша на счете – это так себе идея.
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