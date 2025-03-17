Дурова отпустили из Франции, а также запрет судами криминально-кринжовых стикерпаков для ТГ

🐌 Арестованную на позапрошлой неделе по уголовному делу об уклонении от налогов и легализации средств Александру Митрошину пока отпустили под домашний арест. В СК говорят, что она полностью признала свою вину.

Вообще, в прошлом выпуске дайджеста я писал, что было бы логичным сделать опцию «снятие уголовки за полное возмещение ущерба со штрафами» (как уже давно сделала Митрошина). В комментах мне там сразу юристы написали, что такое и правда есть – по статье 28.1 УПК РФ. А Александре как раз вдобавок к базовой «налоговой» статье шьют еще и «отмывание доходов» – которое здесь, если честно, выглядит странновато. А самое главное – от этого отмывания еще и не отмазаться никак в принципе, так как возмещать ущерб тут просто некому. Короче, мой текущий вердикт такой: Митрошину надо отпускать!

🐌 Треш-блогеру Меллстрою (плюс его матери и брату) на прошлой неделе предъявили те же обвинения, но объемом уже на полмиллиарда рублей (у Митрошиной были «жалкие» 127 млн руб.). Его семья сразу после получения вызова на допрос уехала из РФ и отправилась в Черногорию, где сейчас живет стример; а СК уже готовится арестовать его машины Lamborghini STO, BMW M5, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long и Ferrari. Ну и там еще совсем по мелочи вдобавок: несколько квартир в Москве…

То чувство, когда товарищи майоры из ФНС и Следственного комитета посмотрели в ТикТоке твой залетевший ролик про одновременную покупку пяти элитных машин

🐌 Российская компания белорусского блогера Влада А4 под названием ООО «Бумажная бумага» (продавала всякие снэки типа чипсов) подала на банкротство – в Арбитражном суде Москвы в ее адрес было подано 7 исков с общими требованиями на 30+ млн рублей (среди кредиторов есть и Сбербанк). Что-то, похоже, непросто нынче быть популярным блогером в России…