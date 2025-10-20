Разбираемся с Нобелевкой по экономике, а также миллиардное дело о пиратстве OpenAI

Тема выпуска: Нобелевка по экономике

🐌 В этом году Нобелевскую премию вручили за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях». Ее разделили между собой Джоэл Мокир (Израиль/США) и Филипп Агьон (Франция) с Питером Ховиттом (Канада/США). Если вам интересно, что конкретно исследовали эти ребята – то про это весьма интересно написано на сайте самого Нобелевского комитета, рекомендую (перевод на русский опубликовал Гриша Баженов).

За что половину премии дали Мокиру – могу кратко проиллюстрировать вот этим графиком:

Грубо говоря, Мокир пытался понять: почему доходы на душу населения две тысячи лет подряд оставались практически неизменными, а в середине 18-го века внезапно стрельнули чуть ли не вертикально вверх?

Вообще, Джоэл Мокир – экономический историк (профи сообщают, что если назвать его «историком экономики» – то можно немедленно получить за это коррекционных звездюлей). Его волновал вопрос: если технический прогресс приводит к экономическому росту, то как так получалось, что периодические изобретения до 18-го века отчего-то не улучшали жизнь людей кардинально? По итогу размышлений он пришел к выводу, что мало придумать какую-нибудь новую вундервафлю – надо еще родить знание, почему она работает, и передать его другим людям (научный метод, вот это всё). Без активного круговорота новых знаний эти ваши изобретения – всего лишь тлен.

Вторую половину премии попилили между собой Агьон и Ховитт – эти парни математики, поэтому их обсуждают гораздо меньше (ну там, в их исследованиях хрен сквозь формулы продерешься – нам, гуманитариям, такое тяжко воспринимать). Они придумали (и посчитали) так называемую «модель созидательного разрушения». Дескать, каждый капиталист спит и видит, как бы ему свести в могилу текущего лидера рынка, чтобы занять его место – и вот на этом минус-вайбе и происходит беспрерывное рождение новых товаров и технологий, толкающее вперед (и вверх) паровоз экономики. Сожри соседа, чтобы мы все стали лучше жить! (Но только в экономическом смысле, плз.)

А помните, был такой BlackBerry phone – просто АБСОЛЮТНЫЙ лидер рынка смартфонов в начале 2000-х? Ну, пока его не дезинтегрировал с особым цинизмом айфон в 2007-м. Creative destruction, bitch!!

Ну и в довершение – немного философских размышлений о том, что объединяет исследования Мокира и Агьона с Ховиттом (хотя они копались вообще в разных веках и вообще разными методами), на канале «Экономика долгого времени». Всё, теперь вы полностью готовы к тому, чтобы с умным видом обсуждать последнюю Нобелевку у кулера – цыкая зубом и приговаривая «инновационный рост, креативный дестракшен, панимаишь!».