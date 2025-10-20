Разбираемся с Нобелевкой по экономике, а также миллиардное дело о пиратстве OpenAI

Тема выпуска: Нобелевка по экономике
🐌 В этом году Нобелевскую премию вручили за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях». Ее разделили между собой Джоэл Мокир (Израиль/США) и Филипп Агьон (Франция) с Питером Ховиттом (Канада/США). Если вам интересно, что конкретно исследовали эти ребята – то про это весьма интересно написано на сайте самого Нобелевского комитета, рекомендую (перевод на русский опубликовал Гриша Баженов).
За что половину премии дали Мокиру – могу кратко проиллюстрировать вот этим графиком:
Вообще, Джоэл Мокир – экономический историк (профи сообщают, что если назвать его «историком экономики» – то можно немедленно получить за это коррекционных звездюлей). Его волновал вопрос: если технический прогресс приводит к экономическому росту, то как так получалось, что периодические изобретения до 18-го века отчего-то не улучшали жизнь людей кардинально? По итогу размышлений он пришел к выводу, что мало придумать какую-нибудь новую вундервафлю – надо еще родить знание, почему она работает, и передать его другим людям (научный метод, вот это всё). Без активного круговорота новых знаний эти ваши изобретения – всего лишь тлен.
Вторую половину премии попилили между собой Агьон и Ховитт – эти парни математики, поэтому их обсуждают гораздо меньше (ну там, в их исследованиях хрен сквозь формулы продерешься – нам, гуманитариям, такое тяжко воспринимать). Они придумали (и посчитали) так называемую «модель созидательного разрушения». Дескать, каждый капиталист спит и видит, как бы ему свести в могилу текущего лидера рынка, чтобы занять его место – и вот на этом минус-вайбе и происходит беспрерывное рождение новых товаров и технологий, толкающее вперед (и вверх) паровоз экономики. Сожри соседа, чтобы мы все стали лучше жить! (Но только в экономическом смысле, плз.)
Ну и в довершение – немного философских размышлений о том, что объединяет исследования Мокира и Агьона с Ховиттом (хотя они копались вообще в разных веках и вообще разными методами), на канале «Экономика долгого времени». Всё, теперь вы полностью готовы к тому, чтобы с умным видом обсуждать последнюю Нобелевку у кулера – цыкая зубом и приговаривая «инновационный рост, креативный дестракшен, панимаишь!».
Новости рынков: Серебро серебрится
🐌 Серебро взлетело вслед за золотом и уже пробило исторический максимум в $53 за унцию. С начала года золото выросло на 61%, серебро – на все 78%. А ведь Скрудж Макдак вам в детстве намекал, куда надо вкладываться!!
🐌 Глава JPMorgan Джейми Даймон на фоне банкротства First Brands Group предупредил о «тараканах»: дескать, вы тут все вкачиваете кучу денег в новомодный класс активов Private Credit, – а там, поди, одна проблемная компания другой погоняет (просто никто еще не в курсе). На следующий день два региональных американских банка сообщили о проблемах с выданными кредитами, где «самые надежные в мире залоги» мошенническим образом оказались перезаложены несколько раз. Видать, разбирается старина Джейми в тараканах! (См. еще вот здесь чуть более подробный контекст.)
🐌 Биржевой фонд на шорт акций AMD с тройным плечом обнулился после того, как котировки компании выросли на 38% за день (благодаря новости о сделке с OpenAI). Объясняю у себя на канале всю эту ситуацию чуть подробнее вот здесь.
🐌 Фининди пишет о том, что Тинькофф внезапно решил частично погасить паи четырех своих заблокированных фондов (TSPX, TBIO, TIPO, TECH) – у всех инвесторов принудительно загасится от 59% до 73% их паев. Нюанс заключается в том, что гашение, похоже, будет не по справедливой стоимости находящихся внутри американских акций (они ж заблокированы), а по некой «расчетной цене» кратно меньше.
Звучит стрёмно, но если я правильно понял – Тинькофф тут как будто выполняет некие законодательные требования по обязательному распределению накопившегося кэша, просто таким кривоватым образом. Если всем инвесторам погасят строго одинаковую долю паев в их портфелях, то ничего сильно страшного не произойдет: «невыплаченная справедливая стоимость» должна как бы аккумулироваться в счет повышения ценности оставшихся паев. Правда, предвижу потенциальный риск завышения налогов на прирост капитала при разблокировке оставшихся паев в будущем.
UPD: Т-Инвестиции подтвердили в комментариях мое понимание ситуации. Получается, никакой несправедливости в отношении инвесторов тут не происходит.
Новости миллиардеров: Funny Коплан
🐌 Bloomberg выпустили профайл основателя Polymarket Шейна Коплана. В статье его называют самым молодым self-made миллиардером (он 1998-го года рождения) – в октябре компания-владелец Нью-Йоркской биржи вложила в Polymarket $2 млрд при оценке в $9 млрд. А ведь еще несколько лет назад он продавал свои личные вещи, чтобы платить за аренду квартиры, и изучал идеи экономиста Робина Хэнсона о рынках предсказаний… И в итоге на фоне пандемии коронавируса он решился на запуск Polymarket, организовав офис прямо у себя в ванной комнате.
Американские регуляторы недолюбливали сервис – его штрафовали на полтора миллиарда и заставили уйти из США, а после президентских выборов 2024-го в квартире Коплана провели обыск. Но на втором сроке Трампа правительство прекратило все расследования против Polymarket, он начал снова работать в Америке, а в консультативный совет компании, как нынче водится, посадили Дональда Трампа-младшего. И теперь имеем, что имеем (щегла-сына-маминой-подруги, которому остается только завидовать).
🐌 Дима Филонов написал о истории Чэнь Чжи – камбоджийского миллиардера и основателя Prince Holding Group. Prince Holding владеет компаниями в 30 странах мира, они занимаются недвижимостью, финансами и другими прекрасными вещами, но оказалось что у их бизнеса есть и теневая сторона…
В Минюсте США заявляют, что Prince Holding создают в Камбодже трудовые лагеря, где сотни людей занимаются онлайн-скамом в промышленных масштабах. Чэнь Чжи непосредственно участвовал в процессе – вел документы с описанием телефонных ферм, сам избивал заключенных и хранил фото с пытками. В итоге власти США и Великобритании начали совместное расследование, арестовали $15 млрд биткоинов Чжи, а Камбоджа согласилась помогать следствию.
Лонгрид недели: US СВО для Мадуры
🐌 NYT написали большую статью о том, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить военные спецоперации в Венесуэле против режима Мадуро (см. также в пересказе РБК). Американские военные уже атакуют корабли у берегов страны в рамках борьбы с наркокартелями (без суда и следствия), а теперь может планироваться и сухопутная операция. Венесуэла же пытается избежать конфликта – они предложили США передать доступ к части нефтяных месторождений и
редкоземельным металлам другим природным ресурсам, но администрация Трампа уже прекратила дипломатические контакты со страной.
Новости роботов: Гуманоид для машинной стирки
🐌 Стартап Figure AI представил Figure 03 – третью версию своего гуманоидного робота. По словам компании, Figure 03 в отличие от своих предшественников задизайнен специально для массового производства. Еще нового робота разрабатывали специально для дома – теперь он покрыт не металлом, а мягкой тканью (которую еще и можно постирать). Под капотом у него стоит система Helix, которая позволяет роботу учиться новым вещам, наблюдая за людьми (для того, чтобы научиться складывать полотенца, роботу понадобилось отсмотреть всего лишь 80 часов футажей).
🐌 Но запустить роботов в массовое производство всё еще не так просто: The Information пишет, что Tesla пришлось сдвинуть свои планы по выпуску роботов Optimus. Самые большие проблемы у инженеров с созданием функциональных кистей и предплечий – из-за этого на складах компании лежат десятки собранных тел роботов без рук.
🐌 К слову, о руках: Boston Dynamics как раз выпустили ролик о том, как и почему они задизайнили лапки для своего робота. У них там не «человекоподобная кисть», а скорее культяпка-хваталка – что-то среднее между руками лего-человечков и инопланетянина из фильма E.T.
OpenAI: Миллиардное дело о пиратстве
🐌 OpenAI вслед за Anthropic стали фигурантами дела о пиратстве книг для обучения нейросетей. Но в кейсе OpenAI есть отягчающее обстоятельство – во внутренней переписке компании нашли обсуждение удаления данных, полученных из пиратских библиотек. Если такое сокрытие улик будет доказано, то размер ущерба может вырасти с $3'000 (как по факту заплатил Anthropic) до $150'000 за книгу – аж в 50 раз больше!
Anthropic в рамках мирового соглашения пришлось выплатить $1,5 млрд, и это стало самой большой выплатой в делах по авторским правам – но похоже, что этот рекорд могут быстро побить. В общем, у Альтмана есть мощный стимул как можно быстрее создать сильный AGI и дать ему задачу «прочитай все книги по юриспруденции и придумай, как меня отмазать в суде, плз».
🐌 Очередная сделка OpenAI – компания запартнерилась с Broadcom, чтобы создавать кастомные чипы и запустить инфраструктуры на 10 гигаватт к 2029-му году. Замысел такой: OpenAI уже кучу времени занимается обучением моделей, и теперь они могут применить этот опыт для проектирования более эффективных AI-чипов, Broadcom поможет с производством. Акции Broadcom подскочили на 10%.
🐌 Ну и сразу вдовесок: FT раздобыли пятилетний бизнес-план OpenAI, который компания показывает инвесторам. Согласно ему, у ChatGPT уже 800 млн пользователей, но платят из них только 5%. В OpenAI хотят повысить этот показатель до 10%, а остальных монетизировать через рекламу, новые шопинг-инструменты и соцсеть Sora. Кроме того, компания планирует заключать больше сделок с госструктурами и надеется на успех гаджета от Джонни Айва.
При этом обязательства у стартапа большие – в рамках последних круговоротных сделок OpenAI обязались закупить мощностей для компьюта на $1 трлн. Но даже подписчики самого жирного тарифного плана ChatGPT Pro (за $200) сейчас по факту обходятся компании в убыток. Сэм Альтман не обещает прибыльности до 2029 года, но для экспертов даже эта дата выглядит крайне оптимистичной.
🐌 Сэм Альтман написал в Твиттере, что в ChatGPT скоро добавят верификацию возраста и вместе с ней снимут для взрослых пользователей часть ограничений. Теперь они смогут генерировать эротический контент и вести эротические переписки. Видимо, Альтман хочет повторить успех Ани от Grok.
🐌 Конфуз недели OpenAI, над которым постебался даже глава AI-подразделения Google: полуфейковое научное открытие от GPT-5 (написал детали вот в этом посте у себя на канале).
И другие новости AI: Samsung подковал блоху
🐌 Samsung представили Tiny Recursive Model – модель на 7 млн параметров (для сравнения, у DeepSeek R1 их 671 млрд), которая бьет в бенчмарках ARC-AGI все топовые модели от конкурентов. Для этого она использует «recursive reasoning» – проверяет ответ много раз перед финальной выдачей. Можно сказать – «научили модель ХОРОШЕНЬКО думать, прежде чем говорить»! Эксперты говорят, что TRM не заменит модели вроде GPT-5, но ее опыт показывает, что создание правильной архитектуры может привести к большим результатам, чем простое увеличение количества параметров.
🐌 Ученым Стэнфордского университета удалось создать вирус, убивающий бактерии, с помощью нейросети. В модель Evo загрузили геномы подобных вирусов, и она в ответ предложила 302 новых варианта – в итоге 16 из них действительно сработали. А знаете, кого еще могут убивать вирусы? А впрочем, чего это я нагнетаю почем зря…
Новости крипты: Binance компенсирует часть убытков
🐌 Binance признал, что часть ликвидаций в день «красной криптосубботы» позапрошлой недели была связана с депеггингом трех токенов (USDe, bnSOL и wBETH) из-за кривой инфраструктуры определения их «текущей цены» на Бинансе. И вслед за этим объявил о программе компенсации убытков для пострадавших на $400 млн.
🐌 Paxos взяли и случайно заминтили монет своего стейблкоина PYUSD на $300 трлн (триста триллионов баксов!). Через полчаса компания увидела ошибку, сожгла выпущенные токены и заминтила уже положенные $300 млн, как они и хотели изначально сделать. А могли бы, теоретически, взять и погасить американский госдолг, вот хохма была бы…
🐌 Криптан-финфлюенсер решил флексануть в Твиттере своей новой красивой подружкой и яхтой. Правда, «подружка» тоже как назло сидит в Твиттере – и она почти сразу написала там а-ля «да я этого кента первый раз вижу, мне просто заплатили 400 баксов за съемку». Никогда такого не было, и вот опять! UPD: Хотя вот пишут, что «подружка» там следом два щиткоина запустила сразу – так что, может, это всё один большой троллинг, чтобы собрать побольше классов.
Интервью недели
🐌 Рассказываю вам в этой рубрике об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз у нас опять AI-интервью: к Дваркешу Пателю пришел Андрей Карпатый. Такое мы смотрим! Мини-рецензия на подкаст лежит у меня в ТГ-канале вот здесь.
Хорошая новость недели
🐌 Илью «Shvembldr» Борисова, которого в 2022-м обвинили в отмывании денег из-за высоких доходов от продажи NFT, признали невиновным. Поздравляем!
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 P-CAPE: Улучшаем дедушку Шиллера (показатель для оценки ожидаемой доходности рынка акций).
🐌 Как остаться без квартиры и с долгом по ипотеке: разбираемся с юристом.
🐌 Нейровещества для нейроторчков: разбираем подкаст с Андреем Карпатым.
🐌 Новый «блогерский фонд» на Мосбирже, а также результаты первых трех таких фондов за прошедшие полгода (спойлер: все отстали от индекса).
🐌 Биржевые фонды с плечом опасны для вашего здоровья: как обнулился шорт-фонд на AMD.
🐌 Новаторское математическое открытие GPT-5, над которым постебался даже Демис Хассабис (глава AI в Google).
Начать дискуссию