Илон Маск хочет армию роботов, а также упавший AWS вскипятил «умные матрасы»

Тема выпуска: Все дичи недели
🐌 На прошлой неделе было много странных событий! Но начнем мы с ограбления Лувра – хоть оно технически и произошло в позапрошлое воскресенье (19 октября), однако за прошедшую неделю появилось много мемных подробностей события. Чувакам-воришкам хватило всего семь минут, а внутри они пробыли и того четыре минуты: при этом экспозиционный кейс с драгоценностями они вскрыли прямо на глазах посетителей с помощью «простого советского трюка»…
Короче, вся операция была спланирована вполне себе в духе «Одиннадцати друзей Оушена» (ну или «Стариков-разбойников», в зависимости от предпочитаемого вами культурного бэкграунда и возраста) – см. детальное описание вот здесь. Потырили в итоге восемь драгоценностей стоимостью 88 млн евро, при этом девятую (корону Жени) они случайно потеряли в процессе бегства.
Главный вопрос щас – что они будут делать с покраденным? Все драгоценности супер-известны – «легально» продать их (и, соответственно, купить и потом хвастаться перед всеми) невозможно. Есть, конечно, вариант «распилить всё на отдельные камушки и переплавить металл», но тогда львиная доля рыночной ценности коллекции (вытекающей из исторического контекста) будет упущена. (UPD: Пишут, что двоих предполагаемых взломщиков уже повязали во Франции!)
🐌 Смешная история из начала года, но расфорсилась в Твиттере (запрещен в РФ) она только на прошлой неделе: в Чехии люди 8 лет безуспешно пытались согласовать строительство плотины за 1,2 млн евро. В итоге бобры сами всего за одну ночь построили плотину примерно в том же месте, где хотели человеки. Причем совершенно бесплатно! (Хотя, может бобрам изначально и обещали что-то из бюджета, просто сейчас им сложновато защищать свои права, у них же лапки…)
🐌 У администрации Трампа уже неделю идет война против издания HuffPost. Сначала пресс-секретарь Кэролайн Левитт дерзко ответила фразой «твоя мамка» на вопрос журналиста о том, кто согласовал место уже отмененной встречи между президентами России и США. Через пару дней ситуация повторилась: на вопрос сотрудника HuffPost о галстуке якобы «в цветах российского флага», который надел глава Пентагона Пит Хегсет, помощники министра ответили: «этот галстук мамка твоя купила, дурик». Кажется, мы окончательно вошли в новую эру дипломатии (а ведь Дмитрий Анатольич нам намекал всё это время!).
🐌 Клиенты российского негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» стали получать уведомления о ребрендинге – теперь их деньги лежат в фонде «Будущее». В общем-то, тут комментировать – только портить…
Новости России: Налог на налог, йоу
🐌 Инновации в фискальной политике: представители пищевой промышленности пожаловались, что их хотят заставить платить налог на налог. Производители и так платят за маркировку товаров по системе «Честный знак», а теперь их хотят обязать платить пошлину «за внесение сведений о маркировке в государственную систему мониторинга» – по сути, за то же самое.
🐌 Помните историю о том, как государство организовало деприватизацию Соликамского магниевого завода и отобрало у всех инвесторов его акции – а потом Эльвира Набиуллина впряглась за права миноритарных инвесторов на Мосбирже, и им типа всё вернули? Так вот, кассационный суд в итоге обратно поддержал решение об изъятии акций у частных инвесторов (всё-таки, дефицит бюджета в стране, понимать надо). Теперь остался только Верховный суд, лол.
🐌 22 октября на юге России начались проблемы с доступом к Telegram и WhatsApp1 (принадлежит компании Meta1, в 2022 г. признанной в России экстремистской). Когда СМИ обратились к Роскомнадзору за комментариями, там признали, что начали «частичное ограничение» работы мессенджеров. Естественно, во имя борьбы с преступностью (не слышал, если честно, что чатовые мошенники в России сильнее всего в Ростове-на-Дону лютуют).
🐌 ЦБ снова снизил ставку – в этот раз на 0,5 п.п., до 16,5%. Параллельно Эльвира Сахипзадовна постепенно становится более пессимистичной по поводу размера инфляции в следующем 2026 году: с прогноза 4% мы уже поднялись до 4–5% (есть подозрение, что это не последний прыжок в ожиданиях).
Рынок падающих ножей в CS
🐌 Valve внесла резкие изменения в систему скинов для CS2: если раньше ножи и перчатки можно было получить только из кейсов с шансом выпадения в 0,3%, то теперь их можно просто скрафтить из пяти скинов ниже уровнем. Результат предсказуем: цены на редкие предметы упали в несколько раз (говорят, некоторые любители «потрейдить скинами с плечом» уже самовыпиливаются). Датамайнер Gabe Follower считает, что Valve сознательно ведет политику избавления от гэмблинга в своих играх.
Новости США и санкций: Первые трамповские
🐌 США впервые за время второго срока Трампа приняли новый пакет санкций против России: туда попали «Роснефть» и «Лукойл». Вместе с ними и ЕС приняли свой 19-й пакет, но там вроде бы ничего необычного.
Санкции против российских нефтяных компаний потенциально могут оказаться довольно болезненными для РФ (с учетом текущих проблемок со сходимостью бюджета): СМИ пишут, что индийские и китайские госкомпании как минимум на время отказываются от российских поставок – и в случае Индии возобновить их будет проблематично, так как расчеты по ним велись в долларах. Впрочем, интуиция (и предыдущий опыт) подсказывает, что в итоге обходные варианты найдутся.
🐌 Тем временем, в Штатах тоже есть проблемы с оплатой госрасходов, только другого рода: шатдаун из-за неспособности депутатов договориться и утвердить новый госбюджет продолжается – и в таком режиме платить разным сотрудникам не очень получается. К счастью, не перевелись патриоты на земле американской: какой-то толстосум анонимно пожертвовал $130 млн баксов на то, чтобы хотя бы пацанов в Пентагоне подогреть.
(Печальные) новости номадизма: ИП в Грузии всё
🐌 С 1 марта 2026 года иностранцы не смогут вести бизнес как ИП в Грузии без вида на жительства и физического присутствия в стране. Штрафы за несоблюдение — от 2 тыс. до 4 тыс. лари (в районе $1к).
🐌 Португальские депутаты приняли закон об удлинении срока проживания в стране для получения паспорта с 5 до 10 лет. Еще и отменили автоматическое гражданство для детей по «праву земли» (если у родителей нет хотя бы пяти лет проживания). Лучи сочувствия всем, кто приехал в Португалию в надежде легализоваться там!
К слову, тут вышел отчет ЕС о ситуации на рынке жилья, и там пишут, что жители Лиссабона тратят 116% своей зарплаты на аренду жилья. Хорошо хоть, не 146%!!
Новости рынков: Маску нужна армия роботов
🐌 Илон Маск провел звонок с инвесторами Tesla, где призвал их согласовать ему потенциальную выплату бонуса акциями на сумму $1 триллион. В качестве обоснования он литералли произнес фразу «я просто не чувствую себя комфортно, строя армию роботов…». А для комфорта старине Илону нужно ощущать достаточную долю контроля над компанией и над этой самой армией роботов, easy!
🐌 Акции Beyond Meat внезапно стали мемными и выросли аж на 1300% за четыре дня (а потом частично подсдулись обратно). Рост связывают со сделкой по расширению сотрудничества с сетью магазинов Walmart, ну и «diamond hands»-тусовка тоже явно постаралась. При этом акции Beyond Meat всё еще торгуются ниже своих пиков 2019 года на 95%+.
Новости сбоев: AWS лёг
🐌 Произошел масштабный сбой в работе Amazon Web Services. Пострадали многие популярные сервисы: соцсети, нейросети и онлайн-игры. Но больше всего людей позабавили отказы в работе умных устройств: колонки Alexa не могли выполнить даже базовые команды, а умные матрасы Eight Sleep начинали перегреваться и застывать в неудобном положении (оказалось, что у них вообще нет оффлайн-режима). Может, некоторые вещи лучше оставить «тупыми»?
🐌 На iOS 26 нашли баг в работе клавиатуры: она может печатать рандомные символы вместо тех, на которые нажимает пользователь. Так что если вы вдруг стали больше ошибаться при наборе сообщений – это не ваша вина.
AI: Браузер от Альтмана
🐌 OpenAI выпустили ИИ-браузер Atlas (в итоге, правда, выяснилось, что это обычная надстройка над браузером Chromium). Собственно, концепция у него незамысловатая: ChatGPT здесь интегрирован во всех местах, его можно использовать вместо обычного поиска и вызывать в любой вкладке, например, чтобы пересказать текст на сайте. Подписчики планов Pro и Plus могут воспользоваться агентом, который будет выполнять действия на сайте за вас – допустим, его можно попросить заказать вам продукты.
🐌 Microsoft посмотрели на всё это дело и решили перевыпустить свой Edge в виде AI-браузера – с почти тем же дизайном, что у OpenAI.
🐌 Nof1 представили Alpha Arena – ИИ-бенчмарк по торговле криптовалютой. Самым известным моделям выдали по $10 тыс. реальными деньгами и заставили торговать. На момент написания статьи в лидерах Qwen 3 Max и DeepSeek (они почти удвоили депозит за неделю). А вот GPT-5 и Gemini 2.5 Pro уже умудрились всадить две трети портфеля, лудоманы чертовы.
🐌 OpenAI нанимают сотни инвестбанкиров, чтобы те научили нейросети работе с финансовыми моделями. Говорят, что таким образом хотят избавить младших сотрудников-финансистов от рутины.
🐌 При этом, как пишет FT, в ходе заключения всех этих «триллиардных» сделок на покупку будущего компьюта в OpenAI решили вообще особо не слушать инвестбанкиров и юристов (как это обычно принято в индустрии). Похоже, Сэм Альтман уже вовсю занимается вайб-сделкингом! И это еще до того, как они ИИ успели дотренировать на базе фидбека от аналитиков-банкиров…
И еще про ИИ: Minority Report
🐌 В США школьника арестовали во время занятий после того, как ИИ-система наблюдения приняла его пачку чипсов за пистолет. Ну типа, оделся в камуфляжку, а чего ты еще ожидал, парень? Нейросеть сейчас из контекста сама решит, что ты в руках несешь!
🐌 WSJ написали большой материал о том, что 100-часовая рабочая неделя стала новой нормой для сотрудников AI-стартапов (пересказ на русском – у VC). Странно как-то: почему они не могут просто применить ИИ для облегчения своей работы и сами работать поменьше? Что-то тут не сходится! 🤔🤔
Крипта: CZ помилован
🐌 Трамп помиловал бывшего главу Бинанса Чанпэна Чжао – теперь, видимо, биржа сможет вернуться на американский рынок. Это совершенно точно никак не связано с тем, что Binance полгода назад помогал семье Трампа получить от эмиратского шейха 2 ярда долларов на карман! Не надо тут этих ваших инсинуаций.
🐌 Михаил Светов написал пост о своих проблемах с крипто-KYC: он юзает протоколы обмена крипты, встроенные в кошельки Ledger/Exodus. И как-то по умолчанию кажется, что там внутри должны быть какие-нибудь шифропанковские децентрализованные площадки для обмена; но по факту – при их использовании точно так же вам могут блокирнуть средства и заставить проходить все эти KYC/AML проверки. (В итоге Светову удалось вернуть средства после двух дней переписки с поддержкой, но осадочек остался).
Хорошая новость недели
🐌 Я съездил в мини-отпуск в Тбилиси, мы там провели встречу подписчиков RationalAnswer – было прикольно, пришло много интересных людей! (Надо будет повторить на Кипре в ближайшее время.)
Бонусные посты недели
