Илон Маск хочет армию роботов, а также упавший AWS вскипятил «умные матрасы»

Тема выпуска: Все дичи недели

🐌 На прошлой неделе было много странных событий! Но начнем мы с ограбления Лувра – хоть оно технически и произошло в позапрошлое воскресенье (19 октября), однако за прошедшую неделю появилось много мемных подробностей события. Чувакам-воришкам хватило всего семь минут, а внутри они пробыли и того четыре минуты: при этом экспозиционный кейс с драгоценностями они вскрыли прямо на глазах посетителей с помощью «простого советского трюка»…

Правильно говорят: надев желтую жилетку рабочего, можно пройти в большинство мест; а если еще и нести в руках стремянку – то вас пропустят вообще везде!

Короче, вся операция была спланирована вполне себе в духе «Одиннадцати друзей Оушена» (ну или «Стариков-разбойников», в зависимости от предпочитаемого вами культурного бэкграунда и возраста) – см. детальное описание вот здесь. Потырили в итоге восемь драгоценностей стоимостью 88 млн евро, при этом девятую (корону Жени) они случайно потеряли в процессе бегства.

Главный вопрос щас – что они будут делать с покраденным? Все драгоценности супер-известны – «легально» продать их (и, соответственно, купить и потом хвастаться перед всеми) невозможно. Есть, конечно, вариант «распилить всё на отдельные камушки и переплавить металл», но тогда львиная доля рыночной ценности коллекции (вытекающей из исторического контекста) будет упущена. (UPD: Пишут, что двоих предполагаемых взломщиков уже повязали во Франции!)

Кто-то ради хохмы, кстати, выложил фотку похищенного на Авито – и в Твиттере (запрещен в РФ) тысячи людей реально приняли это за чистую монету

🐌 Смешная история из начала года, но расфорсилась в Твиттере (запрещен в РФ) она только на прошлой неделе: в Чехии люди 8 лет безуспешно пытались согласовать строительство плотины за 1,2 млн евро. В итоге бобры сами всего за одну ночь построили плотину примерно в том же месте, где хотели человеки. Причем совершенно бесплатно! (Хотя, может бобрам изначально и обещали что-то из бюджета, просто сейчас им сложновато защищать свои права, у них же лапки…)

В общем, бобры vs бюрократы – счет 1:0!

🐌 У администрации Трампа уже неделю идет война против издания HuffPost. Сначала пресс-секретарь Кэролайн Левитт дерзко ответила фразой «твоя мамка» на вопрос журналиста о том, кто согласовал место уже отмененной встречи между президентами России и США. Через пару дней ситуация повторилась: на вопрос сотрудника HuffPost о галстуке якобы «в цветах российского флага», который надел глава Пентагона Пит Хегсет, помощники министра ответили: «этот галстук мамка твоя купила, дурик». Кажется, мы окончательно вошли в новую эру дипломатии (а ведь Дмитрий Анатольич нам намекал всё это время!).

Ну ладно, вопрос и правда дурацкий, признаем: что означают цвета галстука – нетрудно догадаться хотя бы по платку в кармашке

🐌 Клиенты российского негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» стали получать уведомления о ребрендинге – теперь их деньги лежат в фонде «Будущее». В общем-то, тут комментировать – только портить…