Возможность завести себе мини-Дурова по акции, а также крипто-оттепель в РФ

Тема выпуска: Дуров борется с демографией с помощью кринжа

🐌 Павел Дуров нашел решение для проблемы демографии в России: нужно всего лишь настрогать как можно больше мини-дуровых! Короче, он пообещал полностью оплатить процедуру ЭКО здоровым женщинам до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму. Записаться можно вот здесь.

Мне нравится счастливое лицо стоковой «мамы» на сайте клиники после оплодотворения Дуровым. Хотелось бы, правда, также увидеть лицо ее мужа… Или это ее сам Дуров обнимает? 🤔

При этом, как мы помним из недавних интервью, все генетические дети Дурова в будущем смогут претендовать на его наследство (ну, по крайней мере, он сам так пока обещает). Так что, завести себе мини-дурова прямо сейчас – это не просто прихоть, а инвестиция в будущее! Можно сказать, ценный out-of-the-money опцион!!

Также Павел представил в Твиттере (заблокирован в РФ) логотип своей донорской программы – это его инициалы «pd», похожие на двух сперматозоидов. Ну, хоть без баклажана обошлось в этот раз…

Хотя, больше вопросов тут, если честно, вызывает подчеркнутый домен durov.cum

Ладно, напишите всё-таки в комментариях: это больше кринж? Или, наоборот, мета-ироническое привлечение внимания к реальной проблеме?