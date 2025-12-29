Возможность завести себе мини-Дурова по акции, а также крипто-оттепель в РФ

Тема выпуска: Дуров борется с демографией с помощью кринжа
🐌 Павел Дуров нашел решение для проблемы демографии в России: нужно всего лишь настрогать как можно больше мини-дуровых! Короче, он пообещал полностью оплатить процедуру ЭКО здоровым женщинам до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму. Записаться можно вот здесь.
При этом, как мы помним из недавних интервью, все генетические дети Дурова в будущем смогут претендовать на его наследство (ну, по крайней мере, он сам так пока обещает). Так что, завести себе мини-дурова прямо сейчас – это не просто прихоть, а инвестиция в будущее! Можно сказать, ценный out-of-the-money опцион!!
Также Павел представил в Твиттере (заблокирован в РФ) логотип своей донорской программы – это его инициалы «pd», похожие на двух сперматозоидов. Ну, хоть без баклажана обошлось в этот раз…
Ладно, напишите всё-таки в комментариях: это больше кринж? Или, наоборот, мета-ироническое привлечение внимания к реальной проблеме?
Россия: неквалам разрешат криптовалюту
🐌 Центробанк поделился своими планами: он хочет разрешить «неквалифицированным» инвесторам покупать криптовалюту, но с условиями: не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника (также придется пройти тестирование). Кроме того, инвестировать можно только в «наиболее ликвидные» криптовалюты (критерии для них закрепят отдельно). Законодательную базу для всего этого планируют разработать к июлю 2026-го – вообще, интересно, что Набиуллина как-то резко присела на этот паровоз крипто-адопшена.
🐌 Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую та продала Полине Лурье. Решение вступило в силу немедленно, но представители певицы просят дать ей пожить в квартире до 10 января, адвокаты Лурье же назначили крайней датой 30 декабря.
🐌 Тем временем, государственный ларисодолинг купленных на бирже акций официально объявили валидной практикой – Верховный суд отказался рассматривать жалобы Мосбиржи и миноритарных акционеров Соликамского магниевого завода. Напомним, государство забрало их активы под предлогом «незаконности» приватизации 30-летней давности. Подробнее пишу про параллели этого решения с делом Долиной у себя на канале вот здесь.
🐌 Оказалось, что буква «Т» в названии Т-банка на самом деле означает «темные паттерны»! В Твиттере (заблокирован в РФ) разгорелся скандал по поводу категорий кэшбэка в приложении Тинькофф, при выборе которых на клиента оформляется платная подписка (что для многих клиентов оказалось совсем неочевидным).
Цифровые несвободы: новости мессенджеро-щеминга
🐌 Замедление WhatsApp1 (принадлежит компании Meta1, признанной экстремистской и запрещенной в России) становится всё сильнее – на прошлой неделе Downdetector зафиксировал новую волну жалоб. В самом Ватсапе выступили с заявлением, где пообещали бороться за свою российскую аудиторию (правда пока непонятно, каким образом).
🐌 Тем временем, 42 пользователя WhatsApp1 и Telegram подали коллективный иск на Роскомнадзор – в нем они требуют признать блокировки сервисов незаконными и нарушающими права граждан. Инструкция по присоединению к иску здесь. Хотя, результат рассмотрения этого иска сможет с точностью предсказать даже самая неудачливая Ванга на свете…
🐌 Минцифры планирует ввести единый ID интернет-пользователей, привязанный к номеру телефона. Эта мера якобы нужна для более точных «медиаизмерений» вкусов аудитории и социологических исследований. Проще говоря, к ID будет привязываться активность пользователей на всех сайтах – при этом Минцифры обещают всё обезличивать и анонимизировать (инфа 100%!!). Пока непонятно, как в целом будет работать новая система и когда ее планируется внедрить.
🐌 Никита Михалков подвергся цензуре – в российских онлайн-кинотеатрах из «Утомленных солнцем» вырезали около трех минут хронометража. В одной вырезанной сцене главные герои принимают баню в нескрепном полуголом виде, а в другой одна из героинь рассуждает о попытке [роскомнадзора]. Сам Михалков неоднократно призывал ввести цензуру в российском кино.
США: чё там по файлам Эпштейна?
🐌 Люди продолжают изучать файлы Эпштейна – оказалось, что часть зацензуренного текста можно прочитать, если скопировать его из пдфки и вставить в другое место. Работники Минюста просто поставили такому тексту черный фон: на дворе уже почти 2026 год – а в мире до сих пор еще существуют люди, которые не знают о существовании специальной тулзы в Адоби Акробате для надежного цензурирования информации в документе…
🐌 На фоне всего скандала NYT выпустили материал о том, как Эпштейн вообще стал богатым и настолько влиятельным. Довольно занимательное чтиво, мне оно чем-то напомнило сюжет сериала Breaking Bad: учитель математики внезапно открывает в себе талант первоклассного хастлера и барыги в мире «больших финансов».
🐌 Суд в Делавэре вернул Илону Маску компенсационный пакет на $56 млрд в Tesla, за который он боролся последние несколько лет. Ну, хоть где-то здравый смысл возобладал! При этом новый пакет на $1 трлн тоже остается в силе – но его еще надо заслужить.
🐌 Создатели пиратской библиотеки книг «Anna’s Archive» заявили, что они взломали каталог Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов. Архив в 300 терабайт обещают выложить на торренты, пока что залили только метаданные. Хотя, мне казалось, на Рутрекере и так уже лежит давно всё, что нужно? 🤔
🐌 Добряк недели: Марк Цукерберг раздал подарки на НГ своим соседям, которые жалуются на постоянный шум от стройки в его 11 (одиннадцати!) домах на районе. Подарил он шампанское, пончики, и наушники с шумоподавлением. Вроде как, чувак уже почти 10 лет делает там непрекращающийся ремонт – короче, тот самый «сосед из ада», который годами что-то сверлит в шесть утра по выходным…
AI: Китай формализует нейроцензуру
🐌 WSJ пишет, что правительство Китая ужесточило контроль за AI – теперь компании перед тренировкой моделей должны проверять дата-сеты на «безопасность», а уже готовая модель должна каждый месяц проходить тест на соответствие госцензуре. В рамках теста моделям задают вопросы в духе «что делал Винни-Пух на площади Тяньаньмэнь в 1989-м году?» – и они должны отказываться отвечать в 95% случаев.
🐌 Perplexity массово отключает подписки Pro, оформленные в обход правил – ушлые ребята бесплатно получали годовые подписки в рамках промо-акций, а потом перепродавали их на «Яндекс.Маркете» за пару сотен рублей.
🐌 Очередной непобедимый бенчмарк ARC-AGI 2, который средние кожаные решатели осиливают на 60%, был побит моделью GPT-5.2 со спецобвесом. Вот здесь про это пишет Игорь Котенков, и еще вот тут я докидываю свои дополнительные пять копеек.
🐌 NVIDIA договорились купить разработчика AI-чипов Groq за $20 млрд. Ну, тут понятно: чтобы сохранить место безговорочного лидера в такой нажористой индустрии – еще и не такие суммы заплатишь!
Крипта: взломали то, взломали сё
🐌 Хакеры взломали расширение Trust Wallet для браузера и похитили у пользователей $7 млн в криптовалюте. CZ уже признал проблему и пообещал компенсировать потери, также в Trust Wallet просят удалить нынешнюю версию расширения и поставить новую. А мой совет вам такой: вообще не используйте никакие браузерные крипто-расширения, это всё от лукавого!
🐌 GnosisChain вручную откатили сеть, чтобы отобрать $9 млн у хакеров, которые ранее поломали протокол Balancer. Не все знают, но буква D в названии GnosisChain означает «Decentralization»!
RIP недели: Брижит Бардо
Собственно, сабж. В возрасте 91 года.
Хорошая новость недели
🐌 Шведский стартап Flow Neuroscience получил одобрение американского медицинского регулятора FDA на гарнитуру для лечения депрессии в домашних условиях. Надеваешь специальную шлямбу на голову, она тебя бьет током прямо в мозг, депрессия типа проходит! На рынок девайс должен выйти весной 2026-го по цене около $500–800.
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 ЭТО ДРУГОЕ: ларисодолинг акций у добросовестных приобретателей признали законной практикой.
🐌 Прикольные байки про Гутенберга из подкаста Меба Фабера с Дэвидом МакУильямсом.
🐌 Найдена разгадка, что означает буква «Т» в названии Т-Банка! (Речь про темные практики в приложухе.)
🐌 Что общего между бенчмарками для AGI и экзаменом по греческому языку.
🐌 Новая профессия XXI века: киберпереворачиватель нейропингвинов.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию