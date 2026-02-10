Беды застройщиков в РФ, а также тряска Сэма Альтмана по поводу рекламы Anthropic

AI: реклама Anthropic

🐌 Anthropic провели рекламную кампанию, где высмеяли OpenAI. Все ролики в ней идут по одному сценарию: один человек просит совета, а другой отвечает ему в стиле ChatGPT (со всеми этими «Great question!» и «Perfect»), а потом внезапно начинает что-то рекламировать. В конце появляется текст: «в AI приходит реклама, но не в Claude».

Сэм Альтман выкатил большой ответ – там он написал, что реклама получилась действительно забавной, но отметил, что реклама в ChatGPT не встроена в ответы, а показывается отдельно. Также он сказал, что Claude от Anthropic работает в нише продукта для богатых, тогда как OpenAI стремится предоставить доступ к AI для всех людей (ради чего и приходится идти на жертвы вроде добавления рекламы). Вердикт твиттерских был такой: «лол, у Альтмана реально бомбануло!».

🐌 Но у OpenAI и другие проблемы: СМИ пишут, что компания теряет людей на фоне того, что руководство переносит всё больше ресурсов с исследований на поддержку ChatGPT. Неудивительно, ведь Claude поджимает на рынке pro-юзеров, а Gemini на рынке простых пользователей.

🐌 Майкрософтовский Copilot тоже теряет юзеров – платные подписчики сталкиваются с плохим пользовательским опытом (даже CEO Сатья Наделла писал письмо с жалобами, что чатбот не справляется с простейшими вещами) и непонятным брендингом с несколькими версиями для разных задач. Кроме того, Cowork от Anthropic банально работает в Excel лучше, чем родной AI от Microsoft.

🐌 Инвесторы паникуют после того, как Anthropic в рамках платформы Cowork выпустили AI-инструменты для юристов, маркетологов и служб поддержки, которые должны помогать в рутинных задачах. Резко начали падать акции компаний, которые продают SaaS-ПО для бизнеса – в итоге весь рынок обвалился на $300 млрд.