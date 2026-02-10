Беды застройщиков в РФ, а также тряска Сэма Альтмана по поводу рекламы Anthropic

Тема недели: девелоперы чёт трясутся
🐌 Один из крупнейших российских застройщиков «Самолет» обратился к правительству за господдержкой – премьер-министру направили письмо с просьбой о льготном кредите в 50 млрд рублей. В ответ обещают предоставить блокирующий пакет акций, в противном же случае грозят невыполнением обязательств перед дольщиками – а это уже в социальном плане опасная тема. Хотя, с другой стороны, там же эскроу-счета – они же как раз и призваны защитить тех, кто вложился в долевое строительство? 🤔
Причинами тяжелого положения в «Самолете» называют высокую ключевую ставку, из-за которой резко выросли расходы по кредитам, а также изменение условий льготной ипотеки. Пресс-служба компании говорит журналистам, что обращение за господдержкой – нормальная рыночная практика в таких условиях, и что это поможет не допустить роста цен. Ну-ну, прям вообще нормальная ситуевина – «срочно дайте деняк, а то обязательства выполнить не сможем!!»
Другие новости России: ЦБ не хочет сажать за инсайд
🐌 ЦБ очень хочет повысить порог уголовной ответственности по статье о манипулировании рынком – крупный ущерб начинать считать со 100 млн руб. (вместо 3,75 млн), а особо крупный с 150 млн (вместо 15 млн, как было раньше). Набиуллина считает, что для доверия инвесторов к рынку не нужно, типа, избыточно грозить уголовкой.
🐌 С 1-го сентября россияне смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Объявляю сезон прогрева к легализации онлайн-казино открытым!
🐌 Новый заместитель главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой дал интервью РБК – там он высказался в поддержку гомеопатии. Сказал, что есть доказательства ее лечебного действия, а также в целом назвал понятие «лженаука» пережитком прошлого. Ну, давайте признаем: хотя бы в теорию плоской Земли не верит – уже можно выдохнуть спокойно…
Новости Маска: SpaceXAI
🐌 SpaceX всё-таки объединилась с xAI. Как мы и писали в прошлом дайджесте, целью сделки назвали строительство космических центров обработки данных. В рамках сделки капитализацию SpaceX оценили аж в $1 трлн (+25% к предыдущей оценке), а xAI на $0,25 трлн (плюс-минус на уровне последней недавней сделки). У себя на канале пояснял вот тут, почему эта сделка является довольно хитрой, и суммы «стоимостей компаний» там можно считать чутка нарисованными.
🐌 Собственно, капитализацию SpaceX набивают в рамках подготовки к грядущему IPO, про которое появляется всё больше подробностей. WSJ пишет, что в компании хотят заспидранить включение в фондовые индексы Nasdaq-100 и S&P500. Обычно даже при соблюдении всех условий это занимает несколько месяцев, а теперь включения хотят добиться в течение пары недель.
🐌 Во французском офисе X прошли обыски, а Маска и CEO компании Линду Яккарино вызвали на «добровольный допрос» (тут должен появиться Павел Дуров с криками «не приезжай!») Сделано это в рамках расследования, по которому X обвиняют в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства.
Интервью недели
🐌 А в этой рубрике у нас как раз свежее интервью Маска у Дваркеша Пателя – про стратегию SpaceX + xAI и многое другое. Лингвистические нюансы подкаста раскрыл вот в этой заметке у себя на канале (спойлер: Илоновские роботы-Оптимусы во множественном числе называются не совсем так, как можно ожидать).
P.S. Да, всё верно, они там подбухивают в этом интервью вовсю.
Европа: дело против TikTok
🐌 Вообще, не только Твиттеру досталось от ЕС – Еврокомиссия потребовала у TikTok убрать вызывающие зависимость функции, вроде бесконечной прокрутки и слишком персонализированных рекомендаций. Кажется, это примерно то же самое, как предложить Инстаграму1 запретить выкладывать фотографии – в этом же весь смысл приложухи, не?
🐌 А Макрон похвалился успехами в сфере инноваций – он написал в Твиттере (запрещен в РФ), что в рамках программы «France 2030» государство уже успело профинансировать науку, исследования климата и AI на 30 млн евро. Естественно, в реплаях ему там капитально накидали в панамку в связи со смешным объемом суммы (в сравнении с анонсами всяких многосотенмиллиардных инвестиций в США).
Хотя вот Ян Лекун выступил в защиту французского президента (типа, «вы всё вырвали из контекста, на самом для академического финансирования это норм!»).
США: запас минералов
🐌 СМИ сообщают, что Трамп решил создать стратегический запас минералов на $12 млрд для снижения зависимости от Китая. В США уже есть аналогичный запас для нефти, а в новом будут храниться минералы вроде галлия и кобальта, необходимые для производства электроники и двигателей. К проекту уже присоединились Boeing, Google и General Motors (видимо, как будущие покупатели).
🐌 Основательницу финтех-стартапа Kalder Гёкче Гювен обвинили в мошенничестве на $7 млн во время раунда инвестиций – теперь ей грозит тюремный срок. Почему мы про это пишем? Правильно – Гёкче была в списке Forbes 30 Under 30.
AI: реклама Anthropic
🐌 Anthropic провели рекламную кампанию, где высмеяли OpenAI. Все ролики в ней идут по одному сценарию: один человек просит совета, а другой отвечает ему в стиле ChatGPT (со всеми этими «Great question!» и «Perfect»), а потом внезапно начинает что-то рекламировать. В конце появляется текст: «в AI приходит реклама, но не в Claude».
Сэм Альтман выкатил большой ответ – там он написал, что реклама получилась действительно забавной, но отметил, что реклама в ChatGPT не встроена в ответы, а показывается отдельно. Также он сказал, что Claude от Anthropic работает в нише продукта для богатых, тогда как OpenAI стремится предоставить доступ к AI для всех людей (ради чего и приходится идти на жертвы вроде добавления рекламы). Вердикт твиттерских был такой: «лол, у Альтмана реально бомбануло!».
🐌 Но у OpenAI и другие проблемы: СМИ пишут, что компания теряет людей на фоне того, что руководство переносит всё больше ресурсов с исследований на поддержку ChatGPT. Неудивительно, ведь Claude поджимает на рынке pro-юзеров, а Gemini на рынке простых пользователей.
🐌 Майкрософтовский Copilot тоже теряет юзеров – платные подписчики сталкиваются с плохим пользовательским опытом (даже CEO Сатья Наделла писал письмо с жалобами, что чатбот не справляется с простейшими вещами) и непонятным брендингом с несколькими версиями для разных задач. Кроме того, Cowork от Anthropic банально работает в Excel лучше, чем родной AI от Microsoft.
🐌 Инвесторы паникуют после того, как Anthropic в рамках платформы Cowork выпустили AI-инструменты для юристов, маркетологов и служб поддержки, которые должны помогать в рутинных задачах. Резко начали падать акции компаний, которые продают SaaS-ПО для бизнеса – в итоге весь рынок обвалился на $300 млрд.
Крипта: беды биткоина
🐌 Курс биткоина летит вниз – еще пару недель назад он торговался в районе $90к, а теперь успел опуститься до $60к (и уже отскочить обратно к ~$70к)
🐌 Также из вездесущих файлов Эпштейна стало известно, что он связывался с биткоин-разработчиком Гэвином Андерсеном за два дня до того, как тот посетил штаб-квартиру ЦРУ (примерно в то же время пропал с радаров Сатоши Накамото). С сооснователем Tether тоже переписывался. Богатая у него социальная жизнь там была, короче!
🐌 FT продолжает писать про компанию A7, которая помогает России обходить санкции. Они уже дошли до псевдоденег для физлиц – человек получает на руки банкноту в стиле денег из Монополии (только с изображением Москвы-Сити), и в нужный момент он может просканировать на ней QR-код, чтобы к нему приехал курьер с наличными деньгами. Это что же, выходит… это и есть те самые легендарные криптофантики??
Пока что сервис работает только в Дубае и Стамбуле.
Хорошая новость недели
🐌 «Газпром нефть» отчиталась об успешных испытаниях нового авиационного топлива – его сделали на основе фритюрного масла из «Вкусно и точка».
