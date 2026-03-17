Нефть колбасит из-за иранского пролива, а также чебурнетизация интернета в Москве

Тема выпуска: Чё там с нефтью в проливе
🐌 Уже две недели, как Иран в ответ на атаки США перекрыл Ормузский пролив – одну из важнейших точек транзита нефти и сжиженного газа (через него обычно шло порядка 20% всего мирового потока). Теперь же Саудовской Аравии, Ираку и Кувейту некуда сбывать свою нефть – хранилища они заполнили до пределов, приходится резать добычу (что даже с технической точки зрения уже больно).
Таким образом Иран хочет надавить на своих ближневосточных соседей и на Америку (вместе с остальным миром), чтобы продолжать войну стало слишком дорого: на прошлой неделе нефть уже почти достигала $120 за баррель (в два раза выше, чем было в начале года).
Reuters выпустили большую статью с кучей интересных графиков по теме (картинка выше как раз оттуда) – если вы хотите разобраться в том, что там происходит с этим Ормузским проливом и нефтью, то рекомендую начать именно с этого материала.
🐌 Тем временем, СМИ пишут, что команда Трампа во время планирования маленькой победоносной спецоперации серьезно не рассматривала вероятность блокировки пролива – дескать, думали, что иранцы засцут. Возможно, именно поэтому нынешние действия США по стабилизации рынка нефти выглядят не особо спланированными.
Например, они разрешили продажу российской нефти на 30 дней – раньше это сделали только для Индии, теперь же и для всех остальных стран. Трамп уже заявил, что США используют свой нефтяной запас для стабилизации цены, ну и еще есть слухи, что американское правительство якобы рассматривает вариант напрямую продавить цену на рынке фьючерсов на нефть (что уж вообще выглядит довольно неслыханно).
🐌 Но есть и кто-то, кто рад всей развернувшейся движухе: FT пишет, что Россия теперь может зарабатывать до $150 млн в день от «неожиданно свалившихся» сверхдоходов на рынке нефти. Интересно при этом, что одновременно есть информация, будто российское правительство всё равно готовит внеплановую резку бюджета – якобы хотят сократить все «неключевые» расходы, вроде ремонта дорог, процентов эдак на десять. Готовятся «играть вдолгую», выходит.
И другое вокруг Ирана
🐌 В Иране выбрали нового верховного лидера – им стал Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи. Как шутят в Твиттере (запрещен в РФ): «США потратили 20 лет и триллионы долларов, чтобы заменить Талибан на Талибан. А Трамп заменил аятоллу Хаменеи на аятоллу Хаменеи всего за 9 дней – самый эффективный президент США в истории!».
🐌 А Palantir публично показали Maven Smart System – ПО, которое помогает в поиске целей во время военных операций (собственно, с такими системами неудивительно, что новый аятолла Ирана не спешит выходить на публику). Вообще, презентация выглядит немного сюрреалистично: эдакий айтишный подход, Warfare as a Service.
🐌 СММщики Белого дома продолжают работать в своем стиле – они опубликовали нарезку ударов по Ирану в стиле игры Wii Sports от Nintendo. Уровень пропагандистского угара – мое почтение! Нинтендо пока не отреагировали, но недавно они уже критиковали президентскую администрацию за использование изображений покемонов в своей агитации.
🐌 По ТГ-каналам прошла новость, что индекс недвижимости Дубая за 5 дней якобы упал на 20%. Но это не совсем корректно – речь шла о DFM Real Estate Index, который объединяет акции дубайских девелоперов (даже не самых крупнейших). Всё-таки, цены на недвижку и котировки акций строителей – это не одно и то же!
Дичь недели: Трампоходы
🐌 Журналисты пишут, что Трамп немножко поехал по теме обуви. Он зафанател от конкретного бренда Florsheim и заказал всем своим подчиненным по паре туфель. Шутка в том, что размер обуви у каждого он проницательно «угадал» на глаз. Так как Трамп по определению ошибаться не может – в каждом случае он угадал совершенно точно! В общем, теперь по Белому дому слоняется куча грустных мужиков средних лет, у которых ноги вываливаются из туфель на несколько размеров больше. Но не носить всем ссыкотно, босс может не понять!
Новости чебурнета: Москва уходит в офлайн
🐌 В Москве всю прошлую неделю блокировали мобильный интернет – где-то открывались только сайты из «белых списков», а где-то не работало вообще ничего. Во многих регионах это уже обыденность, но в столице что-то подобное было только во время подготовки к параду 9-го мая. Правда, в том случае жителей хотя бы предупредили и обозначили сроки ограничений – теперь же представители власти разводят руками и говорят, что блокировать связь будут, пока это нужно для «безопасности граждан».
🐌 На фоне этого в Москве якобы вырос спрос на рации, пейджеры, бумажные карты и другие товары, которые могут пригодиться во время шатдаунов. (Хотя, с пейджерами тут, конечно, вопросы – с учетом того, что обслуживающих их компаний как будто и не осталось.) Депутат ЕР Антропенко вообще предложил вернуть в город таксофонные будки для быстрого и удобного доступа в интернет. А ученые из МФТИ уже учат москвичей, как ориентироваться в столице по звездам. Сорян, уважаемый читатель, какие времена – такие и новости!
🐌 Не забываем и об обычных блокировках – депутат Андрей Свинцов заявил, якобы в ближайшие полгода Роскомнадзор сможет заблокировать весь VPN-трафик. Правда, из московских событий кажется, что скорее заблокируют просто весь трафик.
🐌 Появились подробности о мессенджере «Телега», который обещает доступ к Телеграму без VPN. Уже давно известно, что проект использует технологии VK, но теперь СМИ изучили документы учредительной компании – в ее уставе есть пункт, который позволяет проводить сделки с VK без разрешения от совета директоров. А еще стало известно, что в 2025-м году в «Телегу» кто-то вложил 200 млн рублей. Короче, наша редакция не рекомендует юзать это приложение…
🐌 Ну а Max радостно отчитались, что в мессенджере якобы уже зарегистрировалось 100 млн человек. Чувствую, уже не за горами покрытие всей списочной численности населения РФ не менее, чем на 146%.
🐌 ФАС еще раз заявили (теперь уже на своем официальном сайте), что реклама в Ютубе и Телеграме по их мнению незаконна. Правда, они так всё сформулировали, что в прессе по итогам вышли новости об этом сразу с заголовками а-ля «ФАС еще не запретил рекламу в ТГ» и одновременно «ФАС уже запретил рекламу в ТГ». Повторюсь, не бросайте в меня камни – в такое время живем!
Другие новости России: Господдержка для ИИ
🐌 По данным СМИ, Сбер и Яндекс просят у государства финансовой поддержки для развития ИИ – как и в мировом AI, деньги нужны на строительство дата-центров. Но власти, похоже, не особо горят желанием помогать (деньги нужны на, скажем так, более приоритетные проекты).
🐌 Генпрокуратура потребовала признать инвестфонд Almaz Capital Partners Александра Галицкого «экстремистским объединением» и национализировать его имущество. Сюжет уже привычный – фонд якобы поддерживает ВСУ, да и в целом инвестирует в «недружественные страны» вместо России. Галицкий ответил на иск: по его словам, Almaz Capital инвестирует только в гражданские проекты и запрещает инвестиции в производство оружия, а сам он фондом уже давно не управляет.
Стоит также вспомнить недавнюю историю с бывшей женой Галицкого, которая совершила с собой [Роскомнадзор] в СИЗО, куда она попала из-за дела о якобы вымогательстве денег у миллиардера.
🐌 Примерно по такой же схеме суд национализировал крупную российскую типографию «Печатня» – в качестве претензии предъявили наличие британского резидентства у ее владельцев.
🐌 На днях по ТГ-каналам разлетелась страшная история о том, как ФНС массово взыскивает треть стоимости машины у всех, кто посмел оформить беспроцентную рассрочку на ее покупку. Я разобрал это вместе с налоговым юристом – если вкратце, то налог в 35% берется только с «неуплаченных процентов», и только в случае, если «льготный» кредит заемщику выдает какое-нибудь взаимозависимое лицо – например, его работодатель.
🐌 Москвич, который в 2018-м набил тату с логотипом Domino’s ради бесплатной пиццы на 100 лет, больше не будет ее получать. Точнее, перестал он ее получать еще в 2022-м, но теперь суд официально признал, что пиццерия не обязана соблюдать условия рекламной акции. На мой взгляд, выглядит как уж совсем циничный кидок; но раз пострадал не милый пёсель, а какой-то здоровый лоб (еще и с татухой этой глупой) – то массовой отмены пиццерии почему-то не наблюдается.
Международные новости: Дуров обеднел
🐌 Оценка состояния Павла Дурова снизилась с $17,1 млрд в прошлом году до $6,6 млрд. Эксперты попытались сравнить стоимость Telegram с капитализацией мессенджера SnapChat с примерно тем же количеством юзеров – а она упала в два раза. Ну это всё, понятно, в известном смысле «воображаемый» размер богатства.
🐌 На фоне паники в сфере private credit немецкий Deutsche Bank заявил, что в их портфеле таких инвестиций набралось на $30 млрд (примерно 5% портфеля). Акции банка на этих новостях просели на пяток процентов. Что забавно: в каком-то смысле, это же и есть основной традиционный бизнес банков – выдавать частные неторгующиеся на бирже кредиты компаниям? 🤔
🐌 В Китае приняли закон «о содействии этническому единству и прогрессу». Согласно ему, в школах запретят вести образование на языках народных меньшинств, а весь контент в интернете будут проверять на продвижение «национального единства».
Новости AI бегущей строкой
🐌 Вышла GPT-5.4. Можете почитать обзор Цви – вроде как модель реально стала умнее и догнала Anthropic в области агентских задач.
🐌 Экстремистская Meta1 купила соцсеть для AI-агентов MoltBook. Как думаете, для чего?
🐌 А у xAI новые увольнения в руководстве, ушли еще два сооснователя: там уже почикали прямо львиную долю ветеранов компании. Говорят, Илон Маск недоволен тем, что xAI отстает в сегменте ИИ-кодинга от Claude Code и Codex. Вместе с этим в компанию наняли старших сотрудников из Cursor.
🐌 FT и другие медиа написали, якобы Amazon проводит экстренные совещания из-за участившихся сбоев в сервисах, вызванных чрезмерным упором на ИИ-вайбкодинг среди инженеров компании. Сами Amazon же ответили, что сбои были вызваны совсем другими причинами.
🐌 Хакеры взломали AI-чатбот McKinsey, натренированный на внутренних документах, и получили доступ к перепискам и данным клиентов компании. При этом сам взлом делался с помощью AI-агента.
🐌 Anthropic судится с Пентагоном, и из этого стали известны реальные цифры выручки компании. Если публично компания говорит о $14 млрд run-rate выручки в год, то в суде она заявила, что ее выручка составила $5 млрд за всё время. Короче, у стартаперов появились вопросики к тому, как они считают свои показатели.
🐌 Netflix купит ИИ-компанию Бена Аффлека InterPositive за $600 млн. Стартап занимается инструментами, которые помогают изменять уже отснятый материал. При этом технологии InterPositive не обучались на спираченных фильмах и не могут генерировать что-то с нуля – вроде бы, получается этичнее обычного GenAI.
🐌 Австралийский чувак с помощью ChatGPT изготовил кастомную mRNA-вакцину для своей больной раком пёси (можно сказать, буквально загрузил анализ ее ДНК в чатбота и сказал «cure cancer, make no mistakes»). Интересно, что для людей так делать типа нельзя – вы чё, надо же сначала двойное слепое исследование на предмет безопасности провести!!
Роботы роботятся
🐌 Figure AI показали новое видео со своим роботом, там он делает домашнюю уборку. Главная фишка – это то, что делает это он уже со скоростью человека. Ну ладно, очень заторможенного человека с похмельем – но всё же…
🐌 Ученые по нейронам копирнули мозг мухи и соединили эту нейронку с физической моделью «симулятора мухи». Перенесли ее в Матрицу, так сказать. Интересно то, что муха-Нео стала сразу носиться по локации и чесать хоботок, как настоящая – хотя никто ее этому специально не учил. Можно ли ей в мозг закачать скиллы по кунг-фу – тут ученые пока умалчивают.
Лонгрид недели: Деанон Бэнкси
🐌 Reuters выпустили большой текст о том, как они искали настоящее имя Бэнкси. Журналисты изучали данные о его поездке в Украину в 2022-м и аресте в Нью-Йорке в 2000-м. Кроме того, они просто поговорили с многими знакомыми художника и представителями арт-сцены. В итоге выяснилось, что Бэнкси в жизни звали Робин Ганнингем, но в 2008-м он для конспирации сменил имя на одно из самых распространенных в Великобритании – Дэвид Джонс. При этом Reuters решили не публиковать найденные документы с его именем, чтобы не раскрывать адрес художника и другие его личные данные.
