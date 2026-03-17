Нефть колбасит из-за иранского пролива, а также чебурнетизация интернета в Москве

Тема выпуска: Чё там с нефтью в проливе

🐌 Уже две недели, как Иран в ответ на атаки США перекрыл Ормузский пролив – одну из важнейших точек транзита нефти и сжиженного газа (через него обычно шло порядка 20% всего мирового потока). Теперь же Саудовской Аравии, Ираку и Кувейту некуда сбывать свою нефть – хранилища они заполнили до пределов, приходится резать добычу (что даже с технической точки зрения уже больно).

Таким образом Иран хочет надавить на своих ближневосточных соседей и на Америку (вместе с остальным миром), чтобы продолжать войну стало слишком дорого: на прошлой неделе нефть уже почти достигала $120 за баррель (в два раза выше, чем было в начале года).

Но больше всех, как ни странно, пока азиатские страны: Филиппины, Япония, Пакистан, Китай и другие прямо супер-сильно полагались на поставки углеводородов именно из этого региона

Reuters выпустили большую статью с кучей интересных графиков по теме (картинка выше как раз оттуда) – если вы хотите разобраться в том, что там происходит с этим Ормузским проливом и нефтью, то рекомендую начать именно с этого материала.

🐌 Тем временем, СМИ пишут, что команда Трампа во время планирования маленькой победоносной спецоперации серьезно не рассматривала вероятность блокировки пролива – дескать, думали, что иранцы засцут. Возможно, именно поэтому нынешние действия США по стабилизации рынка нефти выглядят не особо спланированными.

Например, они разрешили продажу российской нефти на 30 дней – раньше это сделали только для Индии, теперь же и для всех остальных стран. Трамп уже заявил, что США используют свой нефтяной запас для стабилизации цены, ну и еще есть слухи, что американское правительство якобы рассматривает вариант напрямую продавить цену на рынке фьючерсов на нефть (что уж вообще выглядит довольно неслыханно).

Хотя, глава Пентагона Хегсет пытается держать лицо: на днях он заявил журналистам, что типа «пролив и не перекрыт по факту даже, ну, единственный нюанс – Иран немножко шмаляет по всем проходящим кораблям…»

🐌 Но есть и кто-то, кто рад всей развернувшейся движухе: FT пишет, что Россия теперь может зарабатывать до $150 млн в день от «неожиданно свалившихся» сверхдоходов на рынке нефти. Интересно при этом, что одновременно есть информация, будто российское правительство всё равно готовит внеплановую резку бюджета – якобы хотят сократить все «неключевые» расходы, вроде ремонта дорог, процентов эдак на десять. Готовятся «играть вдолгую», выходит.