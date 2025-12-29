Бильд-редактор и итоги 2025 года

Две хорошие новости: во-первых, я все еще не нейросеть, во-вторых, я умею не только делать картинки, но еще и писать.

В 2025-м я очень старалась, чтоб вам было красиво, интересно и смешно, потому что когда смешно, то не так страшно открывать очередные поправки в Налоговый кодекс.

За год я успела сделать полторы тысячи (1500!!) коллажей (и не сойти с ума!!). Но к концу года я так и не смогла выбрать 10, или 20, или 30 самых лучших, ведь, что греха таить, каждая картинка классная, и я люблю их всех.

Смотрите ✨ТОП-1500✨! 1 минута — 1 год. Надеюсь, у вас не закружится голова. С наступающим!