₽ Заказать рекламу
Екатерина Макаренко
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест: поддержка стартапов, снижение налогов для ИП, новая программа субсидирования, изменения в патентной системе, электронное взаимодействие с ФНС

В рамках национального проекта по поддержке предпринимательства стартовала новая инициатива для стартапов.

Предусмотрены гранты на ранних стадиях развития, налоговые льготы и доступ к акселерационным программам. Эти меры направлены на поддержку молодых инновационных компаний, способных внести значительный вклад в экономическое развитие страны. Чтобы получить поддержку, стартапу необходимо обратиться в один из центров Мой бизнес, которые предоставляют комплексные услуги и консультации для предпринимателей.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей (ИП). Изменения включают меры по упрощению администрирования и поддержке российских компаний, включая отмену подачи нулевой упрощенной отчетности, если деятельность не велась. Также снижаются требования для перехода на налоговый мониторинг, что позволит большему числу компаний избежать дополнительных проверок и доначислений​.

Министерство экономического развития РФ запустило новую программу субсидирования для малого и среднего бизнеса. Программа предусматривает гранты на развитие инновационных проектов и поддержку экспортной деятельности. Ожидается, что это поможет стимулировать рост новых предприятий и укрепит позиции уже существующих на международных рынках.

В 2024 году в патентной системе налогообложения будут внесены изменения. Расширится список видов деятельности, подходящих для патентной системы, и увеличится предельный доход для применения патента. Эти меры направлены на то, чтобы сделать патентную систему более доступной и выгодной для малого бизнеса.

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает развитие электронных сервисов для малого бизнеса. В 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появятся новые функции, упрощающие подачу отчетности и оплату налогов. Это позволит предпринимателям сократить время на выполнение налоговых обязательств и снизить административные издержки.

Начать дискуссию

Инвестиции

Известен день старта продаж акций Яндекса на Мосбирже

Ценные бумаги МКПАО «Яндекс» допустят к торгам с 8 июля, а 10 июля Мосбиржа проведет делистинг акций нидерландской компании Yandex N.V.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

Путин: планы по экономическому развитию не изменятся даже в условиях СВО

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны быть готовы в любой момент выпускать продукцию гражданского назначения.

Екатерина Макаренко
Обзоры для бухгалтера

Новостной дайджест: поддержка стартапов, снижение налогов для ИП, новая программа субсидирования, изменения в патентной системе, электронное взаимодействие с ФНС

В рамках национального проекта по поддержке предпринимательства стартовала новая инициатива для стартапов.

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Проверяя декларацию по УСН, налоговики складывают банк и чеки от ОФД по безналу, а еще незаконно требуют КУДИР. 😤«Ночной бухгалтер» № 1682

Не так давно ИП закончили сдавать декларации по УСН (срок был до 25 апреля), а организации отчитались еще раньше. Теперь бухгалтеров засыпают требованиями пояснений, но у ФНС странный подход к камералке, например, они складывают и все поступления по выпискам со счетов, и суммы по чекам от ОФД на безналичный (картами) расчет.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Расчет акцизов

ФНС обновила форму декларации по акцизам на табак

Налоговая будет определять базу по акцизам на табачные изделия и жидкости для вейпов через систему маркировки.

УК РФ

Должники станут более защищены при исполнительном производстве

Минюст разработал законопроект, который предлагает наделить судебного пристава-исполнителя правом обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

Ставку по семейной ипотеке могут поднять до 12%

Для семей с детьми до 6 лет условия льготной ипотеки не изменятся: ставка сохранится на уровне 6% годовых. Однако для остальных Минфин планирует ужесточить условия.

Павел Патрикеев
IT-компании

Зачем IT- компаниям нужен юрист: три примера из моей практики

Я Павел Патрикеев — практикующий юрист, специализирующийся на поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, кратко расскажу о том, как даже одна юридическая консультация может существенно облегчить вашу жизнь, и разберу, на какие плюшки от государства могут рассчитывать IT-компании. Читайте до конца, чтобы узнать почему большинство из них не доходит до адресатов.

Клерк
Учет в строительстве

Как вести бухгалтерский учет в строительстве в 2024 году

Ведение учета в строительной отрасли имеет свою специфику, разбираемся в нюансах работы на стороне заказчика и подрядчика.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кадры

Названы причины, почему работники рвутся на удаленку, особенно летом. И это выгодно работодателям

По данным опроса 80% россиян хотят перейти на удаленный режим работы летом.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: появился новый вирус FLiRT, готовить кофе можно ультразвуком, а в России будет свой музыкальный конкурс «ИнтерВидение»

Подготовили обзор главных событий дня — 15 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Банки

Центробанк запустил новый сервис со статистикой

Уже сейчас пользователи сервиса могут ознакомиться с процентными ставками, денежно-кредитной политикой и статистикой по внешнему сектору экономики. Перечень доступной информации будет расширяться.

Разборы законов

1 287
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовое право

💥 Депутаты готовят большой пакет поправок в Трудовой кодекс

В Госдуму внесен депутатский законопроект с изменениями в ТК по дополнительным гарантиям защиты прав работников.

4
Консоль.Про
Самозанятые

Можно ли делать выплаты самозанятому на чужую карту

Иногда возникают ситуации, когда самозанятый просит перечислять выплаты не на свою банковскую карту, а на карту третьего лица — например, жены или друга. Разбираемся, законно ли это и как правильно переводить вознаграждение в таком случае.

Можно ли делать выплаты самозанятому на чужую карту
Клерк
Охрана труда

Пять фактов, которые нужно знать про обучение по охране труда

Выбрали самые частые вопросы по теме обучения по охране труда и попросили экспертов «Клерка» дать развернутые ответы, которые пригодятся и работнику, и руководителю, и собственнику компании.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Государственные ведомства

МИД договорится с Малайзией о безвизовом режиме

Туристы смогут проводить в Малайзии без визы до 30 дней.

Ирина Невзорова
Авторское право

Снижение компенсации за нарушение исключительных прав

Компенсация за нарушение авторских прав — это санкция, которая носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности — превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков.

Ирина Невзорова
Интеллектуальные права

Нужна ли оценка объекта интеллектуальной деятельности, при включении его в состав наследства?

Размер оценки имущества, включенного в состав наследства = госпошлина за выдачу свидетельства о наследстве = зарплата нотариуса.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

С 2026 года для вычетов НДФЛ не нужно будет собирать справки и документы-подтверждения

Для получения вычетов по НДФЛ больше не понадобится собирать справки и другие подтверждающие документы. Налоговая с 2026 года сама рассчитает размер вычета и автоматически переведет нужную сумму.

Интересные материалы

Бесплатно с Расчеты с работниками

Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика

Нередко работодатели принимают решение не индексировать суммы, которые получают работники за труд, а выплачивать премии. Насколько такие действия правомерны, и если да, то как оформить, чтобы не было претензий?

Как безопасно заменить индексацию премиями: судебная практика