Новостной дайджест: поддержка стартапов, снижение налогов для ИП, новая программа субсидирования, изменения в патентной системе, электронное взаимодействие с ФНС

Предусмотрены гранты на ранних стадиях развития, налоговые льготы и доступ к акселерационным программам. Эти меры направлены на поддержку молодых инновационных компаний, способных внести значительный вклад в экономическое развитие страны. Чтобы получить поддержку, стартапу необходимо обратиться в один из центров Мой бизнес, которые предоставляют комплексные услуги и консультации для предпринимателей.



Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей (ИП). Изменения включают меры по упрощению администрирования и поддержке российских компаний, включая отмену подачи нулевой упрощенной отчетности, если деятельность не велась. Также снижаются требования для перехода на налоговый мониторинг, что позволит большему числу компаний избежать дополнительных проверок и доначислений​.



Министерство экономического развития РФ запустило новую программу субсидирования для малого и среднего бизнеса. Программа предусматривает гранты на развитие инновационных проектов и поддержку экспортной деятельности. Ожидается, что это поможет стимулировать рост новых предприятий и укрепит позиции уже существующих на международных рынках.



В 2024 году в патентной системе налогообложения будут внесены изменения. Расширится список видов деятельности, подходящих для патентной системы, и увеличится предельный доход для применения патента. Эти меры направлены на то, чтобы сделать патентную систему более доступной и выгодной для малого бизнеса.



Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает развитие электронных сервисов для малого бизнеса. В 2024 году в личном кабинете налогоплательщика появятся новые функции, упрощающие подачу отчетности и оплату налогов. Это позволит предпринимателям сократить время на выполнение налоговых обязательств и снизить административные издержки.