Причины перенести бухгалтерию на аутсорсинг

Пора менять подход!

Мы объясним почему перевод бухгалтерии на аутсорсинг не повлечёт увеличение расходов. А поможет развитию вашего бизнеса.

Экономия до 60% на фонде оплаты труда Вы будете платить только за оказанные услуги и сэкономьте на больничных отпусках зарплате и отчислениях в ПФР.

Профессиональная и многозадачная команда специалистов вместо одного человека Вы нанимаете сразу несколько профессионалов, имеющих опыт работы с разными нишам бизнеса.

Гарантия конфиденциальности и безопасности информации Отдавая бухгалтерию в руки сторонней организации вы подписываете соглашение о конфиденциальности вы получаете гарантию сохранности вашей информации от третьих лиц, потому что помимо финансовых рисков организация несёт репутационные потери в случае его нарушения.

У вас появляется больше времени для решения стратегических задач Вам больше не придётся всё время держать руку на пульсе в вопросе актуальности законодательства и нововведений в бухгалтерии и налогообложения. Одна из основных наших целей избавить клиентов от головной боли и заниматься операционкой за вас.