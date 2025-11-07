Причины перенести бухгалтерию на аутсорсинг
Пора менять подход!
Мы объясним почему перевод бухгалтерии на аутсорсинг не повлечёт увеличение расходов. А поможет развитию вашего бизнеса.
Экономия до 60% на фонде оплаты труда Вы будете платить только за оказанные услуги и сэкономьте на больничных отпусках зарплате и отчислениях в ПФР.
Профессиональная и многозадачная команда специалистов вместо одного человека Вы нанимаете сразу несколько профессионалов, имеющих опыт работы с разными нишам бизнеса.
Гарантия конфиденциальности и безопасности информации Отдавая бухгалтерию в руки сторонней организации вы подписываете соглашение о конфиденциальности вы получаете гарантию сохранности вашей информации от третьих лиц, потому что помимо финансовых рисков организация несёт репутационные потери в случае его нарушения.
У вас появляется больше времени для решения стратегических задач Вам больше не придётся всё время держать руку на пульсе в вопросе актуальности законодательства и нововведений в бухгалтерии и налогообложения. Одна из основных наших целей избавить клиентов от головной боли и заниматься операционкой за вас.
Все ваши затраты заранее посчитаны,Вы будете знать стоимость услуг заранее и даже если будут какие-либо изменения,мы вас о них предупредим.
Так же вы будете избавлены от форс- мажоров!
Доверьте налоги и бухгалтерию вашей организации профессионалам, а сами занимайтесь масштабированием вашей организации!
Для связи: t.me/referensinfo
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию