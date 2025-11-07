ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Екатерина Макаренко
Бухгалтерский аутсорсинг

Причины перенести бухгалтерию на аутсорсинг

Как часто у вас такое бывало? Вы нанимаете бухгалтера, а он начинает часто уходить на больничные или в отпуск, допускает ошибки в работе, в результате у вас не соблюдаются сроки, и возникают штрафы. У вас возникало ощущение, что вы платите не за результат работы,а за присутствие человека в штате?

Пора менять подход!

Мы объясним почему перевод бухгалтерии на аутсорсинг не повлечёт увеличение расходов. А поможет развитию вашего бизнеса.

  1. Экономия до 60% на фонде оплаты труда Вы будете платить только за оказанные услуги и сэкономьте на больничных отпусках зарплате и отчислениях в ПФР.

  2. Профессиональная и многозадачная команда специалистов вместо одного человека Вы нанимаете сразу несколько профессионалов, имеющих опыт работы с разными нишам бизнеса.

  3. Гарантия конфиденциальности и безопасности информации Отдавая бухгалтерию в руки сторонней организации вы подписываете соглашение о конфиденциальности вы получаете гарантию сохранности вашей информации от третьих лиц, потому что помимо финансовых рисков организация несёт репутационные потери в случае его нарушения.

  4. У вас появляется больше времени для решения стратегических задач Вам больше не придётся всё время держать руку на пульсе в вопросе актуальности законодательства и нововведений в бухгалтерии и налогообложения. Одна из основных наших целей избавить клиентов от головной боли и заниматься операционкой за вас.

  5. Все ваши затраты заранее посчитаны,Вы будете знать стоимость услуг заранее и даже если будут какие-либо изменения,мы вас о них предупредим.

Так же вы будете избавлены от форс- мажоров!

Доверьте налоги и бухгалтерию вашей организации профессионалам, а сами занимайтесь масштабированием вашей организации!

