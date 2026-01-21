Подписаться

Налоговые изменения: что делать НКО?

Еще немного про заработную плату. Возник вопрос: «А что же делать НКО?» Тоже закрываться? Бывает что организация не может получить Грант по несколько лет, а других средств для выплат заработной платы Директору у нее нет.