Налоговые изменения: что делать НКО?
Еще немного про заработную плату. Возник вопрос: «А что же делать НКО?» Тоже закрываться? Бывает что организация не может получить Грант по несколько лет, а других средств для выплат заработной платы Директору у нее нет.
Хотим успокоить: налоговое нововведение от 28.11.2025 № 425-ФЗ касается только коммерческих организаций.
АНО, СНТ, ТСН, различные ассоциации и иные организации, названные в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", вправе не платить взносы при отсутствии выплат Руководителям. Напомним, такие лица, по мнению Минфина России, относятся к застрахованным, несмотря на отсутствие трудовых договоров.
