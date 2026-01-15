Билет в один конец: Крым и Краснодарский край могут потерять половину туристов летом 2026

Летний сезон 2026: Двенадцать факторов сжатия спроса

Макроэкономика

Внутренний туризм больше не обладает решающим ценовым преимуществом. Стоимость отдыха в Крыму или Сочи сравнялась с рядом зарубежных направлений, теряя ключевой аргумент.

Повышение фискальной нагрузки, издержек контроля ведет к новому витку роста цен на проживание и услуги, создавая порочный круг: выше цены — меньше гостей.

Накопительный эффект инфляции сокращает свободные средства среднего класса. Дорогой отпуск переходит из категории привычной траты в разряд недоступной роскоши.

Дальнейший рост стоимости туров из-за повышения НДС и инфляции переломит психологический барьер. Массовый турист выберет экономию, отказавшись от поездки.

Конъюнктура рынка

5. Перегрев цен на внутренних курортах

Цены на жилье и услуги на юге России выросли непропорционально качеству. Турист ощущает несоответствие цены получаемой ценности, что формирует устойчивое разочарование.

6. Конкуренция с альтернативными внутренними направлениями

Развитие инфраструктуры в Дагестане, Кисловодске, Алтае и Карелии перераспределяет поток. Эти регионы предлагают новизну и более адекватное соотношение цены и качества.

7. Возвращение сегмента VIP на зарубежные направления

Состоятельные гости, задававшие тренды и высокие стандарты, постепенно возвращаются в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам и на Мальдивы. Их отток лишает рынок важного драйвера качества.

8. Исчерпание эффекта «патриотического туризма»

Эмоциональный импульс первых лет сменился рациональной оценкой. Турист теперь выбирает не «идею», а конкретный сервис за свои деньги.