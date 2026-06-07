Почему налоговая доначисляет миллионы там, где бизнес уверен, что все законно

Многие руководители считают, что основные налоговые риски возникают тогда, когда компания сознательно нарушает закон. На практике все выглядит иначе.

Многие руководители считают, что основные налоговые риски возникают тогда, когда компания сознательно нарушает закон.

На практике всё выглядит иначе.

За годы работы адвокатом я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда собственники бизнеса были искренне уверены в своей правоте.

Они платили налоги.

Вели бухгалтерский учёт.

Заключали договоры.

Работали с реальными контрагентами.

Не использовали откровенно незаконные схемы.

Однако спустя время получали акт проверки с многомиллионными доначислениями.

Именно в этот момент возникает вопрос:

Как такое возможно, если компания ничего не скрывала?

Как адвокат Васильцов Василий Юрьевич могу сказать, что современная налоговая проверка давно перестала быть проверкой арифметики.

Сегодня проверяют не только цифры.

Проверяют логику бизнеса.

Проверяют экономический смысл операций.

Проверяют реальность хозяйственной деятельности.

Проверяют способность компании подтвердить свои действия документально.

Именно здесь возникает большинство проблем.

Ошибка № 1. Компания уверена, что договора достаточно

Очень распространённое заблуждение.

Руководитель считает:

Есть договор.

Есть счёт.

Есть платёжное поручение.

Значит, вопросов быть не должно.

Но современная практика показывает другое.

Наличие документов само по себе не гарантирует отсутствие претензий.

Контролирующие органы всё чаще анализируют не форму, а содержание.

Была ли операция реальной?

Кто фактически выполнял работы?

Какими ресурсами обладал контрагент?

Почему был выбран именно этот исполнитель?

Можно ли подтвердить деловую цель сделки?

Если ответы на эти вопросы отсутствуют, риски существенно возрастают.

Ошибка № 2. Формальная проверка контрагентов

Многие компании считают проверкой контрагента получение выписки из реестра и просмотр сайта.

Ещё несколько лет назад этого часто было достаточно.

Сегодня ситуация изменилась.

Если возникает спор, налоговые органы оценивают совокупность обстоятельств.

Анализируется деловая репутация.

Ресурсы организации.

Количество сотрудников.

Материальная база.

Фактическая возможность исполнения обязательств.

История деятельности.

Поэтому формальный подход к проверке партнёров становится всё более рискованным.

Ошибка № 3. Отсутствие доказательств реального взаимодействия

Это одна из самых недооценённых проблем.

Многие компании сосредоточены на заключении договора.

Но недостаточно внимания уделяют фиксации процесса исполнения обязательств.

В результате через несколько лет остаются только документы.

А доказательства реальной работы исчезают.

Переписка удалена.

Ответственные сотрудники уволились.

Промежуточные материалы не сохранены.

Служебные записки отсутствуют.

В условиях проверки именно такие детали часто приобретают решающее значение.

Ошибка № 4. Уверенность в том, что старые подходы продолжают работать

Есть фраза, которую я регулярно слышу от бизнеса:

«Мы много лет работали именно так».

Это одна из самых опасных формулировок.

Налоговая среда меняется значительно быстрее, чем многие привыкли думать.

Меняются подходы контролирующих органов.

Меняется судебная практика.

Меняются методы анализа данных.

То, что вчера считалось обычной хозяйственной деятельностью, сегодня может оцениваться совершенно иначе.

Именно поэтому прошлый опыт не всегда гарантирует безопасность в будущем.

Ошибка № 5. Реакция на проблему только после получения претензий

Большинство компаний начинают активно заниматься налоговыми рисками тогда, когда проверка уже началась.

К этому моменту возможности существенно ограничены.

Основная работа должна проводиться заранее.

Не после получения требований.

Не после вызова на комиссию.

Не после акта проверки.

А значительно раньше.

Именно на этапе организации процессов формируется будущая устойчивость компании.

Что показывает практика

За годы работы я пришёл к выводу, что налоговые претензии редко возникают внезапно.

Как правило, признаки будущих проблем появляются задолго до проверки.

Недостаточный контроль документооборота.

Формальный подход к контрагентам.

Отсутствие внутреннего аудита.

Игнорирование изменений практики.

Недооценка доказательственной базы.

Каждый такой фактор сам по себе может показаться незначительным.

Но именно их сочетание впоследствии приводит к серьёзным финансовым последствиям.

Главный вывод

Современные налоговые споры всё реже связаны исключительно с вопросом законности.

Всё чаще они связаны с вопросом доказуемости.

Недостаточно быть уверенным в своей правоте.

Недостаточно понимать экономическую логику сделки.

Недостаточно иметь подписанный договор.

Необходимо быть готовым подтвердить реальность хозяйственной операции, её деловую цель и экономическое содержание.

Практика показывает простую закономерность.

Компании чаще проигрывают не потому, что нарушили закон.

Компании чаще проигрывают потому, что не смогли доказать обратное.

Адвокат Васильцов Василий Юрьевич